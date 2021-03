Abiyyi jaarsummaa pre. Uhuru Kenyatta tti ergatee jira pre. Saahilawaarqin. Akka S.Suudaan fi Ertiraa ofii maalif hin deemne?? kanaan dura Pre.Uhurun Abiyyidha “you are childish ” ittin jechuun yaadannoo yeroo dhi’ooti.

የኢትዮጵያ ስትራቴጂ በሱዳን ውጊያ?፣ 23 ወታደሮችና የአዲግራቷ ሴት፣ የህወሓት ሃይሎች መግለጫ፣ ኢትዮጵያውያን ስለየመኑ ጥቃት| ETHIO FORUM

For African leaders including Ethiopia, if you have heeds, take very good lessons from this picture. Who you see on it is Hasan Albashir(former Sudannesse Presidant) who had been fearsome for the last 36 years. But now he becomes like toys for sudan militias. He is testing what he used to do against others. Nothing remains the same except the truth!!.

1. Waraannii Kaaba itti fufe – Gujiraatifi Intalloo warana hamaa gaggeefama jira -Tigariyitti qarshiin durii guyyaa 10 keessatti jijjirame dhumu qaba jedhe – Ertiraan American na rukutufi jechuun meesha waraana kampi keessa baasa jirti – CIA Isayaas ango irra akka buusu ergamni itti kenname jedhame 2. Olmaa Oromiiyaa – Jawarii fi wahellan isaa milkiin nyaata lagatan dhaaban – Yamanitti Oromoon 400 ol ajeefaman – Kan OMN ari’e ari’ame – Benishangulitti namni 26 ajeefaman. 3. Sudaan mesha waraana heddu milisha amarra irra fudhatte – Pop Afrika kibbaa Afrika Kibbaa Itophiyaa seenun Tigariy yaa baraartu jedhan

Via: Teferi Nigussie Tafa