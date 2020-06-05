Abiyot Must Go!Abiy nobeeliis yeroo muraasaan booda ni hiikkata:
#Ethiopia 🇪🇹 every single day more than 10 people killed by the army and government police. Bc of his phone is ringing and not to support the government.
ARITI shundhudhe RIP U ARE OUR FLOYED
#DimookiraasiiBilginnaaJijiiramanni warraa akkanan mullisaa jiru warrii Aambaa Wayyaanne fi Habashaa.
Seeraf seenaa jala hin baatu.
Abiy nobeeliis yeroo muraasaan booda ni hiikkata
ሰበር መረጃ፣
ኮሎኔል አብይ የኖቤል የሰላም ሽልማትን እንደሚመልስ። BBC News ዘግቧል።
በፈረንጆቹ 1991 ሽልማቱን እንዳሸነፈችው የቀድሞዋ የበርማ መሪ አንግ-ሷን ሱኪ (Aung san suu kyi) የኖቬል የሰላም የሽልማት የሆነችው እና የአብይ አህመድ የጉዞ ታርክ አንድ መሆኑን BBC NEWS ENGLISH በዘገባው አካቷል።
(አንግ-ሷን ሱኪ በበርማ(ሚያንማር) የነበረውን ወታደራዊ መንግሥት በመቃወም ለረጅም ግዜ የቤት እስረኛ ሆና ረጅም የረሃብ አድማ አድርጋ ዓለም አቀፍ ቀልብ በመሳብ እስር ላይ እያለች የኖቬል ሽልማት ተሸላሚ ሆና ነበር፡፡ ሱኪ ወታደራዊ ሥርዓቱ ተዳክሞ ራሷ ሥልጣን ከያዘች በኋላ ግን ከወታደራዊው መንግስት ባልተንስነሰ እንደውም በባሰ መልኩ የሰብዓዊ መብት ረገጣ እና ጭፍጨፋ በውህዳን ላይ በማካሄዷ የኖቤል ኮሚቴ እንዳፈረባት እና ሽልማቱን መስጠቱን እንደተፀፀተበት በተደጋጋሚ በይፋ አሳውቋል፡፡
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