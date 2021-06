Abiy Ahmed Ali was using vehicle owned by @UN for his sham election campaign in Jimma city, OROMIA, on June 16,2021. Zoom in the picture and you can clearly see the vehicle plate says #UN. United nation should ask for clarification from Abiy Ahmed himself .

Obbo Abdii Tonkoluu kan jedhamu dhalataa Godina Addaa Magaalaa Sandaafaa Bakkee kan ta’e jiraataa magaalaa xiqqoo Ollaa Finfinnee Laga Barii kan ta’e Dilbata 13/06/2021 mana jireenyaa isaa keessaa gadi waamuun waraanni PP rasaasa itti roobsanii yoo deeman yaalii irra osoo jiruu Wiixaxa 14/06/2021 Lubbuun isaa dabarteetti. Namni kun Oromoo qofa ta’uu isaatiin ati Shanee dha jechuun kan ajjeesan yoo ta’u dhugaan jiru garuu inni Qotee Bulaa maatii isaa bulfachuuf dafqee jiraatuu dha. Hawwaasni Oromoo haala kanaan bakka garagaraatti ajjeefamuun kan Aadeffatame ta’us Oromoon bakka jiruu waliif dirmachuuf dammaquun murteessaa dha.

Via: Raajii Guddataa