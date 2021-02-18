Abbaan kooti fi Jawar faan bor beellama mana murtii waliigalaa Federaalaa 6kilo (Caffee Araaraa) tti argamu irratti akka dhihaatan ajajaman.

February 18, 2021
Abbaan kooti fi Jawar faan bor beellama mana murtii waliigalaa Federaalaa 6kilo (Caffee Araaraa) tti argamu irratti akka dhihaatan ajajaman.
 
#Qaalittii Update
Guyyaa boruu Hospitaala dhunfatti yaalamu manni murtii federalaa Lidataa ajaja dabarse ture mormuun ol iyaannoo A/alangaa federaalaa taasiseen Jawaar fa’aa dhaddacha yakkaa waliigala federaalaa kan kilo 6 jirutti ganama sa’a 3:00 irratti dhiyaachuuf deemu.
 
Abukaatoo isaanii irraa akka qulqulleeffannetti Jawar fa’aa akkuma amma laafanii jiranitti akka deemanii fi achuma mana murtii keessa ciisanii daddacha akka hordofuuf jiran baramee jira.
Manni murtii federaalaa akka hospitaala dhunfatti yaalaman ajaja si’a 5 dabarsee ture haga daqiiqaa kanaa hojiirra hin oolle.
 
Heddu nama gaddisiisa. Osoo namichi Gedion A/a federaalaa kun ol iyyaannoo irratti fudhataa jiru lubbuun haayyoota kanaa waldhansa fayyaa hatattamaa argachuudhaa qabdu dhabdee akka waa hin taane yaa Oromoo…Jarri beekati akkas gochaa jirti.
Ajaahib Jimaa Tooboo

Abbaan kooti fi Jawar faan bor beellama mana murtii waliigalaa Federaalaa 6kilo (Caffee Araaraa) tti argamu irratti akka dhihaatan ajajaman.
nuuf #Eebbisame yaa saba koo lafa jirtan maraa gammachu nuu haa garsiisuu.
#Share waliif godha
 
Boontu Baqqala

Xannachoota Qabsoo Oromoo!
ABO~Biltsiginnaa👇 jarreen kanadha ilmaan Oromoo baayyee kan mana hidhaatti guursisee ajjeesisaa jiru. Jaarrolii kanadha kan mootummaa nama nyaataa waliin ta’ee akka qabsoon oromoo bakka hanqatuuf hojjechaa jiran.
Waan baayyee gadi baafnee dubbachuuf deemna! Oromiyaa irrattin fandalaleen jiraadha jechuun gowwummaadha osoo nuti lubbuun jirtuu👌
Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) fi Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO)n hoggantoonni, miseensonnii fi deeggartionni keenya hidhaa bahanii, waajjirri keenya banamee akkasumas dirreen siyaasaa banamu malee filannoo marsaa 6ffaa keessatti qooda fudhachuuf akka rakkatan ibsaniiru.
Murtee kana irra ga’uun ABO fi KFO mootummaa waan naasiseef Boordii Filannoo waliin shira biraa xaxaa akka jirantu dubbatama. Innis paartilee maqaa Oromootiin Oromiyaa keessa jiran kan ulaagaa hin guunne jechuun boordiin filannoo haqe deebi’anii filannoo keessatti akka hirmaataniif haala mijeessuudha.
 
Hubadhaa! Tooftaan Bilxiginnaa kun paartilee sanaaf yaadanii osoo hin taane, qofaa isaanii Oromiyaa keessa socho’anii dorgommii gaggeessuuf waan rakkataniifi.
Ummanni haqa jiru waan beekuuf tooftaan kunis waan baasu miti.

በዚያች ሃጫሉን በገደሉበት ለሊት የሆነውን ማስታወስ፣

ዛሬ በእነ ጀዋር እና በቀለ ላይ እየተደረገ ያለውን ለመረዳት

እጅግ አስፈላጊ ነው።

ነገሮች ይሆኑበትን ቅደም ተከተል እንመልከት፣

1ኛ/ ሃጫሉን ጁን 29 /2020 ከምሽቱ ከ9 እስከ 10pm አከባቢ ባለው ጊዜ ገደሉት!

2ኛ/ ሃጫሉ ከሞተ ከአንድ ሰዓት በኋላ፣ መሞቱ በገዳዮቹ በስተቀር በማንም ሳይሰማ፣ ሸሸመኔ ከተማን አቃጠሉ፣

3ኛ/ የሻሸመኔ ከተማ ከንቲባ፣ ኋላ በፍ/ቤት እንደ ተናገረው፣ ከየት እንደመጡ በማያቃቸው የተደራጁ ኃይሎች ከተማዋን እያቃጠሉ፣ እኩለ ለሊት ላይ አቃጣዮችን ለመከላከል አቶ ሽመልስ አብዲሳን ተጨማሪ ኃይል ጠይቆ እምቢ ይባላል።

3ኛ/ ሻሸመኔ በምትቃጠልበት በዚያው ሰዓት፣ አርሲ እና ባሌ ውስጥ፣ በተለያዩ ቦታዎች፣ የተደራጁት የገዳዮቹ ቡድን መዋቅሮች የሸዋ ኦሮሞ ክርስቲያኖችን እየለዩ፣ የአርሲ ኦሮሞ ሙስልሞች ያጠቋቸው በማስመሳል፣ የሸዋ ኦሮሞ ክርስቲያኖችን አጠቁ፣ ገደሉ! (ዓላማቸው ኦሮሞን በሃይማኖት ከፋፍሎ ማባላት ነበር።)

4ኛ/ ይህ ሁሉ መሆኑን የማያውቀው የኦሮሞ ህዝብ ወደ ንጋት አከባቢ የሃጫሉን መሞት በአገር ውስጥ እና በውጭ ይሰመሰል።

5ኛ/ ሃጫሉ መሞቱን እንደ ሰማን፣ ወደ ፖውሉስ ሆስፒታል የተወሰደ የሃጫሉ አስክሬን፣ ምንም ምርመራ ሳይደረግለት፣ ለቀብር ወደ አምቦ እየተወሰደ ነው የሚል ዜና በ OMN ላይ ሰማን፣

6ኛ/ OMN ይህንኑ እያስተላለፈ፣ ከአየር ላይ ተነሳ፣ ታገደ፣

7ኛ/ ኢንተርኔት ተዘጋ፣ ከኢትዮጵያ የሚመጣ የሶሻል ሚዲያ ግንኙነት ቆመ፣

8ኛ/ የሃጫሉ አስክሬን በወጣቶች ከቡራዩ ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ ተደረገ ተባለ፣

9ኛ/ የሃጫሉ አስክሬን ወደ አምቦ ቢሄድ፣ ሸኝተውት አምቦ ሲሄዱ በእነ ጀዋር ላይ ግድያ ለመፈፀም የነበረው ዕቅድ መክሸፉ ተነገረ፣

10ኛ/ እነ ጀዋር እና በቀለ ለስብሰባ ተጠርተው ታሰሩ፣

11ኛ/ የሃጫሉ አስክሬን ወደ አዲስ አበባ ተመለሰ ተባለ( ከዚህ በኋላ የሆነውን መንግስት እንጂ ህዝብ አያውቅም)፣

12ኛ/ ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ፣ ኢትዮጵያ የተዘጋውን OMN በሳተላይት አየር ላይ ከውጭ መልሰን ስለሃጫሉ ግድያ እና ቀብር መከታተል ጀመርን፣

13ኛ/ ከዚያ በኋላ በእነ ጀዋር እና በቀለ ላይ የተመሰረቱት ክሶች፣ በእነ ጀዋር ያን ቀን ከሞት ማምለጥ በመናደድ የተፈጠሩ የውሸት ድራማዎች ናቸው።

14ኛ/ አሁኑን እነ በቀለ ህክምና የሚከለከሉት፣ ያኔ ያመለጡትን ሞት እንዲሞቱ የታቀደ ቀጣይ ጥረት ነው።

ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም ነገር የለም። 

Birhanemeskel Abebe Segni

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