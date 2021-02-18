Abbaan kooti fi Jawar faan bor beellama mana murtii waliigalaa Federaalaa 6kilo (Caffee Araaraa) tti argamu irratti akka dhihaatan ajajaman.

በዚያች ሃጫሉን በገደሉበት ለሊት የሆነውን ማስታወስ፣
ዛሬ በእነ ጀዋር እና በቀለ ላይ እየተደረገ ያለውን ለመረዳት
እጅግ አስፈላጊ ነው።
ነገሮች ይሆኑበትን ቅደም ተከተል እንመልከት፣
1ኛ/ ሃጫሉን ጁን 29 /2020 ከምሽቱ ከ9 እስከ 10pm አከባቢ ባለው ጊዜ ገደሉት!
2ኛ/ ሃጫሉ ከሞተ ከአንድ ሰዓት በኋላ፣ መሞቱ በገዳዮቹ በስተቀር በማንም ሳይሰማ፣ ሸሸመኔ ከተማን አቃጠሉ፣
3ኛ/ የሻሸመኔ ከተማ ከንቲባ፣ ኋላ በፍ/ቤት እንደ ተናገረው፣ ከየት እንደመጡ በማያቃቸው የተደራጁ ኃይሎች ከተማዋን እያቃጠሉ፣ እኩለ ለሊት ላይ አቃጣዮችን ለመከላከል አቶ ሽመልስ አብዲሳን ተጨማሪ ኃይል ጠይቆ እምቢ ይባላል።
3ኛ/ ሻሸመኔ በምትቃጠልበት በዚያው ሰዓት፣ አርሲ እና ባሌ ውስጥ፣ በተለያዩ ቦታዎች፣ የተደራጁት የገዳዮቹ ቡድን መዋቅሮች የሸዋ ኦሮሞ ክርስቲያኖችን እየለዩ፣ የአርሲ ኦሮሞ ሙስልሞች ያጠቋቸው በማስመሳል፣ የሸዋ ኦሮሞ ክርስቲያኖችን አጠቁ፣ ገደሉ! (ዓላማቸው ኦሮሞን በሃይማኖት ከፋፍሎ ማባላት ነበር።)
4ኛ/ ይህ ሁሉ መሆኑን የማያውቀው የኦሮሞ ህዝብ ወደ ንጋት አከባቢ የሃጫሉን መሞት በአገር ውስጥ እና በውጭ ይሰመሰል።
5ኛ/ ሃጫሉ መሞቱን እንደ ሰማን፣ ወደ ፖውሉስ ሆስፒታል የተወሰደ የሃጫሉ አስክሬን፣ ምንም ምርመራ ሳይደረግለት፣ ለቀብር ወደ አምቦ እየተወሰደ ነው የሚል ዜና በ OMN ላይ ሰማን፣
6ኛ/ OMN ይህንኑ እያስተላለፈ፣ ከአየር ላይ ተነሳ፣ ታገደ፣
7ኛ/ ኢንተርኔት ተዘጋ፣ ከኢትዮጵያ የሚመጣ የሶሻል ሚዲያ ግንኙነት ቆመ፣
8ኛ/ የሃጫሉ አስክሬን በወጣቶች ከቡራዩ ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ ተደረገ ተባለ፣
9ኛ/ የሃጫሉ አስክሬን ወደ አምቦ ቢሄድ፣ ሸኝተውት አምቦ ሲሄዱ በእነ ጀዋር ላይ ግድያ ለመፈፀም የነበረው ዕቅድ መክሸፉ ተነገረ፣
10ኛ/ እነ ጀዋር እና በቀለ ለስብሰባ ተጠርተው ታሰሩ፣
11ኛ/ የሃጫሉ አስክሬን ወደ አዲስ አበባ ተመለሰ ተባለ( ከዚህ በኋላ የሆነውን መንግስት እንጂ ህዝብ አያውቅም)፣
12ኛ/ ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ፣ ኢትዮጵያ የተዘጋውን OMN በሳተላይት አየር ላይ ከውጭ መልሰን ስለሃጫሉ ግድያ እና ቀብር መከታተል ጀመርን፣
13ኛ/ ከዚያ በኋላ በእነ ጀዋር እና በቀለ ላይ የተመሰረቱት ክሶች፣ በእነ ጀዋር ያን ቀን ከሞት ማምለጥ በመናደድ የተፈጠሩ የውሸት ድራማዎች ናቸው።
14ኛ/ አሁኑን እነ በቀለ ህክምና የሚከለከሉት፣ ያኔ ያመለጡትን ሞት እንዲሞቱ የታቀደ ቀጣይ ጥረት ነው።
ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም ነገር የለም።
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