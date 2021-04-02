“ለተራ ፖለቲካዊ ሴራ ሲባል የሚጠፋ የሰው ሕይወት ያሳዝነናል እኛ ይሄን አፀያፊ ተግባር እንቃወማለን ዛሬ እኛ ይህን ተግባር የምንፈፅምበት ምንም ምክንያት የለንም : ጃል መሮ Marroo በ VOA Amharic ከተናገረው።
ይህን ተግባር የሚፈፅመው ተስፋ የቆረጠ አካል ነው እኛ ደግሞ ዛሬ ትላንት ከነበረው የተሻለ ሁኔታ ላይ ነን ያለነው ፈፅሞ ይህን ተግባር ሠራዊታችን አልፈፀመም አይፈፅመውም! “እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ትናንት ስንናገር የነበረው፣ዛሬም ሆነ ነገ ተመልሸ የምናገረው ኦነግ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ይዞ መንቀሳቀስ የጀመረው ዛሬ አይደለም ሀምሳ አመታትን አሳልፏል።በነዚህ ሁሉ አመታት መካከል ለቁጥር የሚታክቱ እና የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ስም የሚያጠለሹ ዶክመንተሪዎች ተሰርተውበታል።
ሀቁ ግን ኦነግ በዚህ መሰል ግድያዎች ላይ አንድም ግዜ የተሳተፈባቸው አይደሉም።ነገም አያደርገውም!
ኢትዮጵያ ውስጥ በኦሮሚያ መሬትላይ ያሉ የአማራ ማህበረሰቦች በአሁኑ ሰአት የኦሮሞ ቤተሰቦች ናቸው።
በተለየ መልኩ በእነሱ ላይ አማራ የሚል ምልክት ፈልገን ከሌሎች ለይተን የምንገልበትም አንዳች ምክንያት የለንም።
ሞት ያለው ኦሮሚያ ውስጥ ብቻ አይደለም። ይህን አስፈጻሚዎች ደግሞ የህዝብን ትግል ቀምተው ዛሬ ወንበር ላይ በተቀመጡት ሀይሎች እንደሆነ አንዳች የማይካድ ሀቅ ነው። በዚህ መሰል ግድያዎች በጠቅላላ መጠየቅ ያለበት የስልጣን ወንበሩን የጨበጠው አካል ብቻ ነው!”
ጃል መሮ Marroo በ VOA Amharic ከተናገረው።
VOA afaan amaraa tin jaal marroo dhageefadha kunoo – https://t.co/k9jIdeNZDY pic.twitter.com/LCzdkZJbz3
— Kichuu (@kichuu24) April 2, 2021
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