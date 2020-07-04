“ጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ ሥልጣን ይልቀቁ” የኦሮሞ ተቃውሞ አራማጆች
የኦሮሞ ተቃውሞ አራማጆች የድምፃዊ ሐጫሉ ሑንዴሳ ግድያ በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ፣ ጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ በአፋጣኝ ሥልጣን እንዲለቁ እንዲሁም የታሰሩ ፖለቲከኞች እንዲፈቱ ግፊት እያደረጉ ነው። በማኅበራዊ ድረ ገፆች የቀረቡት ሰባት ጥያቄዎች ናቸው። መልስ ካልተሰጠ በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ይሻሉ
(dw)–ድምፃዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ተገድሎ ጃዋር መሐመድ እና በቀለ ገርባን ጨምሮ 35 ሰዎች ከታሰሩ በኋላ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተቃውሞ ዘመቻ በመካሔድ ላይ ይገኛል። ፌስቡክ እና ትዊተርን በመሳሰሉ ማኅበራዊ ድረ ገፆች በሚካሔደው ዘመቻ ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል የድምፃዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ፣ ጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ በአፋጣኝ ሥልጣን እንዲለቁ፣ የዘፈቀደ ግድያዎች ይቁሙ የሚሉት ይገኙበታል።
ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ፤ በሚቀጥሉት አምስት ወራት ነጻ እና ፍትኃዊ ምርጫ እንዲካሔድ፤ የተቋረጠ የኢንተርኔት እና የመደበኛ ስልክ አገልግሎት ወደ ሥራ እንዲመለስ የሚሉ ጥያቄዎችም ቀርበዋል።
እነዚህ ጉዳዮች መልስ ካልተሰጣቸው በጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ መንግሥት ላይ ዓለም አቀፍ ማዕቀብ እንዲጣልም ግፊት ያደርጋል። እሸቴ በቀለ ተቃውሞውን የሚያስተባብሩትን ዶክተር ሔኖክ ገቢሳን በስልክ አነጋግሯቸዋል።
እሸቴ በቀለ
ኂሩት መለሰ
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— OromoRoot💔Haacaaluu💔 (@Sanyiikoo_Oromo) July 4, 2020
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— Native African 🌍🖤💔🐎 (@Abba_Raajii) July 4, 2020
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