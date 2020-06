ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምርጫውን መራዘም አስመልክቶ የተናገሩት ንግግር የምርጫ ቦርድን ገለልተኝነትና ተአማኒነት ጥያቄ ውስጥ የሚጥል ነው።ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወ/ት ብርቱካንን “እርሶ #የሚደግፏቸው_ሃይሎች አቅም የላቸውም ብለው ሲያስቡ ምርጫውን ማራዘም የለቦትም አልኳቸው” ብለዋል። ምናልባት ኢዜማን ማለታቸው ይመስለኛል። ይህ ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወ/ት ብርቱካን ገለልተኛ ሆነው ምርጫውን አያስፈፅሙም የሚል እምነት አላቸው ማለት ነው። ገለልተኝነታቸውን ጥያቄ ውስጥ የሚከትና ስልጣናቸውን በህዝብ ፊት የሚሸረሽር ንግግር ጠሚው ሰንዝረዋል። ለሃላፊነት handpick ያደረጓቸው ጠቅላይ ሚኒስትር መልሰው በሳቸው ገለልተኝነት ላይ እምነት የለኝም ካሉ ተቃዋሚዎችም ነገ ወት ብርቱካን ለገዢው ፓርቲ ይወግናሉ የሚል ተመሳሳይ ጥያቄ ቢያነሱ አይፈረድባቸውም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለምንም ውይይት ወ/ት ብርቱካንን የቦርዱ ሰብሳቢ አድርገው ለፓርላማ ማቅረባቸው የአካሄድ ስህተት ነበረበት። አሁን ደግሞ ገለልተኛ ይሆናሉ ብለው እንደማያምኑ ራሳቸው ገልፀዋል። ወ/ት ብርቱካን ለዚህ ንግግር አስቸኳይ መልስ መስጠት ይኖርባቸዋል። እንደተባለው የሚደግፉቸው ሃይሎች አሉ ወይ? ገዢውን ፓርቲም ሆነ ተቃዋሚ? በሌላ ሀገር ይህ ስልጣን የሚያስለቅቅ ክስ ነው።

THE FINFINNE INTERCEPT



#KamaalGalchuu maal jedhe ?

“WBOn miseensa keenya nu jalaa butee Sololoo geesse, nama gandaan fo’anii ajjeesu” !

“ABOn Gamtaa natu hoggana jedhe,nuti immoo KFOn akka hogganu barbaanne..”

“Bosona qawwee qabatanii loluun hafeera.yoo humnaan Mootummaa qabatanii baankii saamanii sooromuuf ta’e malee…” “ABOn loltoota 5000 qaba jedhee galmeessise.Ertiraa irraa 1300 ,bosonaa 3700.Mootummaan utuu hunda ABO hin galchisiisin eyyema karaa nagaa qabsaa’uu boordii Filannoo irraa ABO kennisiisuu hin qabu ture Mootummaan…” “ABOn karaa nagaa fi hidhannoon qabsaa’uu hin danda’u.Mootummaan warra hidhatan humnaan cabsee fixuu danda’a,qaba…” “Amnesty international ABO’f looge.isa WBOn Uummataa ajjeese hin dubbanne…! ” Ani yeroon hoggansa Oromiyaa irra tures dubbadheera qaama bosona jiru humnaan fixuun akka danda’amu..” OBN #Kamaalin fiddanii Ajab nu jachisiistaniittu!! Diinni ABO/WBO orma qofaa miti.Oromoo keessaas baayyeedha! Dave Abdiwaaq Dhiiroo Garbii አምኒስቲ በኢትዮጵያ

#ድሮና #ዘንድሮ ብርቱ-Can

ከአድናቆቱ በኋላ Tamiru L Kitata Yooyyaa!

Marii nageenya mirgoota namoomaa Oromiyaatti.

Obbo Nageessaa Oddoo fi Obbo Mikaa’eel Booran waliin.

Dhiyaadhaa!

ነጌሳ ኦዶ ዲቤን አንድ ቀን ስሙን አስተካክዬ ሳልፅፍ ወዳጅነታችን ተቋረጠ።

ሁዱ ዲቤ ያልኩት ጊዜ ሁሉ አለ።

The regime killed mother and father of OLF fighter Caalaa Ashagre in Qeellam Wallggaa zone. Coward regime agents who could not fight Caalaa in battle killed his innocent parents.

This is an outrageous violation of Geneva Convention. The regime will definitely regret it is doing such deplorable act.

Biyya Oromiyaa

Kun Godina Jimmaa Aanaa Maannaa keessatti. Bineensi qehee Oromootti nam’e kana fakkaata.