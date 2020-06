ግድቡ የኔ ነው?

“ቡራዩ የኔ ነው፣ ሱሉልታ የኔ ነው፣ ኮዬ ፈጬ የኔ ነው፣ ሃዋሳ የኔ ነው፣ ፊንፊኔ የኔ ነው፣” ወዘተ ማለት ነውር በሆነበት አገር፣ የአባይ ግድብ የኔ ነው ማለት እንዴት ይቻላል?

ለምንስ ይባላል?

“Xaanaan keenya” (“ጣና የኛ ነው”)፣ ብለን ያተረፍነው ምንድነው?

1. በግ7/ኢዜማ አስተባባሪነት የተፈጸመ ጅምላ ጭፍጨፋ፣

2. በኦሮሞ የንግድ ተቋማትና ትምህርት ቤቶች ላይ ያነጣጠረ የንብረት ማውደም፣

3. በሚዲያ ደቦ ተሰባስቦ፣ ኦሮሞን፣ ቄሮን፣ እና የኦሮሞ ድርጅቶችንና መሪዎችን ስም ማጠልሸት፣

4. ኦሮሞ ወደ ከተማው እንዳይገባ፣ የገባውም በከተማው ውስጥ እንዳይኖር፣ የሚደረግበት መገፋት፣

5. በየከተማው ገዳይ ቡድን አስታትቆ (ለምሳሌ፣ ሳተናውን) ሰላማዊ ዜጎች ላይ ሽብር መፈጸም፣

6. በሕገወጥ የመሬት ወረራ፣ በተጭበረበረ ግዢና በኢንቨስትመንት ኪራይ (investment leases) አሳብቦ ኦሮሞን ከመሬቱ መንቀል፣

7. በቤተክርስቲያን (እና በኦሮሚያ ብቻ በልዩ ሁኔታ በሚወርዱ ታቦቶች) ሽፋን የሚስፋፋ የመሬት ነጠቃ፣

8. የአብይ የደላላ ‘መንግሥት’ ሥር ተኮልኩሎ በሚደረግ ሴራ፣ በኦሮሞ ሕዝብ ላይ ጦር በማዝመት መንግሥታዊ ሽብር መፈጸም፣

9. ወዘተ

እንደነበር የምንረሳው ይመስላቸዋል?

የራሴ ቀዬ የራሴ ሳይሆን፣ የአባይ ግድብ የኔ ሊሆን አይችልም።

እነግራችኋለሁ፦ግድቡ የእኔ አይደለም። ግድቡ የኛ አይደለም።

No, it is not my dam. It is not ours. IT IS NOT!

Even if it is, Abiy & co have sold it, not us.

ግድባችሁን ከሸጠው መሪያችሁ ጠይቁ።

#Not_my_Dam! #Not_our_dam! #እነ_ሁሉ_የኛ_no_thanks! #ዝግሞ_ሁላ!

