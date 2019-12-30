ጃዋር መሃመድ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን መቀላቀሉን ፓርቲው አረጋገጠ
የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ሥራ አስኪያጅ የሆነው አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን (ኦፌኮ) መቀላቀሉን የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ለቢቢሲ ገለፁ
(bbcamharic)—ቀደም ሲል ፖለቲካ ውስጥ የመግባት ፍላጎት እንደሌለው ይልቁንም ከዳር ሆኖ በአገሪቱ ለተጀመረው ለውጥ ድጋፍ ማድረግን እንደሚመርጥ ተናግሮ የነበረው ጃዋር በቅርቡ የሃሳብ ለውጥ ማድረጉን እና ፖለቲካ ውስጥ ለመግባት መወሰኑን እንደተናገረ ይታወሳል።
ፖለቲካውን ለመቀላቀል ቢወስንም ተሳትፎው በየትኛው ፓርቲ እንደሚሆን አለመወሰኑንም በወቅቱ ገልፆ ነበር።
ጃዋር ፓርቲያቸውን እንደተቀላቀለ ከቢሯቸው መረጃ የተሰጣቸው ትናንት እንደሆነ የሚናገሩት ፕሮፌሰር መረራ “ኦፌኮ እገባለሁ ብሎ ለቢሯችን ነግሯል” ብለዋል።
ከሦስት ወይም ከአራት ቀናት በፊት ፕሮፌሰር መረራ ባሉበት የፓርቲያቸውን ጽህፈት ቤት መጎብኘቱንም ገልፀዋል።
• ኃይሌ ገብረሥላሴ ለ78 ሰዎች ሞት ፌስቡክን ወቀሰ
• “ክስተቱ ‘የግድያ ሙከራ’ እንደሆነ ነው የምረዳው” ጀዋር መሐመድ
• “በመንግሥትም በፖሊስም በኩል ምንም ዓይነት እርምጃ አልተወሰደም” ፌደራል ፖሊስ
ጃዋር ወደ ኦፌኮ ለመቀላቀል ከመወሰኑ ቀደም ብሎ ከአመራሩ ጋር ያደረገው ንግግር እንደነበረ የተጠየቁት ሊቀመንበሩ “አባላት ስንመለምል ንግግር የለም፤ እሱ ራሱም እኮ እዚህ ገብቻለሁ ሊል ይችላል። እኛም ስብሰባ ላይ እኛን ተቀላቅሏል ብለን ልንናገር እንችላለን” የሚል መልስ ሰጥተዋል።
ቢቢሲ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ የጃዋርን አባል የመሆን ጥያቄ ተቀብሎት እንደሆነም ለፕሮፌሰር መረራ ጥያቄ አቅርቦላቸው በሰጡት ምላሽ “ማንም ኢትዮጵያዊ የእኛ አባል ሊሆን ይችላል የምንከለክልበት የተለየ መንገድ የለንም። ወንጀል የሠራ ወይም በሕዝብ ላይ ወንጀል የሠራ እስካልሆነ ድረስ” በማለት መልሰዋል።
ጃዋር መሐመድ ባለፈው ጥቅምት ወር ላይ በመንግሥት ተመድበውለት የነበሩ ጥበቃዎች “እኔ ሳላውቅ ለማንሳት ሙከራ ተደርጓል” በሚል በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ መልዕክት ካሰፈረ በኋላ የተፈጠረውን ውዝግብና አለመረጋጋትን ተከትሎ ነበር ለምርጫ እንደሚወዳደር ፍንጭ የሰጠው።
ወደ ፖለቲካው ለመግባት መወሰኑን ተከትሎ አሜሪካዊ ዜግነቱን መሰረዝ የሚያስችለውን ሂደት በቶሎ እንደሚጀምር ጃዋር በተደጋጋሚ በተለያዩ ቃለ ምልልሶቹ ጠቅሶ እንደነበር የሚታወስም ነው።
አንዳንድ የዜና ምንጮች ጃዋር ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲን ማነጋገሩንም ጭምር ገልፀዋል።
በፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ሊቀመንበርነት የሚመራው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ (ኦፌኮ)፤ በፕሮፌሰሩ ይመራ በነበረው የኦሮሞ ሕዝብ ኮንግረስና (ኦሕኮ) በአቶ ቡልቻ ደመቅሳ ይመራ በነበረው የኦሮሞ ፌደራሊስት ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ኦፌዴን) ውህደት የተመሰረተ ፓርቲ ነው።
Breaking News : Activist and long-time OMN contributor Girma Gutema will replace Jawar Mohammed https://t.co/9zwGGEgjSB pic.twitter.com/TXYnidM3d3
— Kichuu (@kichuu24) December 30, 2019
HANTUUNNI du’a barbbadee funyaan haduree arrabddi, if Daqoon ABIYI is digging hard to erect Minelik legacy again , he will join him soon than dream to become the 7th King !!
Photo Burta Barka
JAWAR,JAWAR MOHAMMED✔️
JAWAR,KFO’TTI MAKAMEERA
GAADDISA WALII TAANA
GAAFSAN WAA HUNDA BAANA
2020 LAKKOOFSA GUTUU
ISHEEN NU JIBBITTU
OF FANNISTEE HAA DUUTUU
(By Tufaa Wadaajoo)
^=======================^
=✓2020 FAANNI KEENYA JIIDHA
Hamaa hin yaadin
Isa dhiiga keetii
Gargar baasi
Warra diina keetii
2020 lakkoofsa Gutuu
Isheen nu jibbittu
Of fannistee haa duutuu
Tokkummaa jabeessa
Qaawwa diina cufa
Qabsoon Oromoo
Yoommu itti fufa….💯%
=✓Tokkummaan irreedha
Irreen tokko taanaa
Gaafsan bilisa baana
Tokkummaan furtuudha
Qaawwa diinni seenuun
Ofirraa cufuudha
Gaaddisa walii taana
Gaafsan waa hunda baana
Keenya ni goorfanna
Alagaa qolannee
Ni hordofna
Faana milkooftootaa
Tokkummaa dhabaaf
Alagaan nu miidha
2020 ni milkoofnaa
Faanni keenya jiidha
=✓Yaa lalliftuu dacheen
Dacheen Oromiyaa
Dacheen abbaa kootii
Oromoof oromiyaaf jiraanna
Waadaa ummataa hin nyaannu
Oromummaa leelifna
Isa daandirraa maqe
Qabneeto deebifna
Kan saba isaaf
Dhugaan hojjate
Tolchineet eebbifna
=✓Naa dhagahi maaloo
Jechaa hayyuuf qeerroon
Siin jedhu maaf diddaa
Atis hanga beektu beekta
Beekumsa laga hin ceene
Qabattee hin fiigin
Abjuun garaa hin diigin
Mee dura gorsa fudhu
Gorsa ogeessaa
Isatu galma sirrii
Si geessa
=✓Kaayyoon keenya tokko
Kan mul’ata boruu
Waa hunda arjoomti
Arjaa dacheen teenyaa
Bara baay’ee dandeenye
Gadadoof hammeenya
Walitti hin sakkaallu
Kan namaaf kan keenya
Nurra haa buluu
Hayyuuf Qeerroon keenya
Aadaaf safuun buluuniis
Dhalootuma keenya
=✓Jawar Mohammed
KFO’tti Makameera
Obboo Jawaar
KFO’tti Makamuu Isaa
Paartichiis Mirkanneesse Jira
=✓Tufaa Wadaajoo Muddee 2019
Be the first to comment