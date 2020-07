ጀግናውን የኦሮሞን ብርቅዬ ውዱ ተወዳጁን አርትስት ሀጫሉ ሁንዴሳን የገደሉት አብይ እና የአማራ ነፍጠኞች ናቸዉ።

Oromia Global Forum – Conference on July 18, 2020 undertaking via Zoom Webinar.

Oromia Global Forum is a global alliance of Oromo Civic, Professional and Faith-Based Organizations and individual proponents of Human Rights, residing in North America, Europe, Australia, Asia and Africa.

Our mission is to enhance Oromo unity, discuss, analyze and deliberate on man-made and natural disasters as well as human rights abuses plaguing the Oromo nation, and design strategies to mitigate the plights of our people.







Hiriira mormii Biyya Germany magaalaa münchin







Tokkumma yaa tokkummaa yaa ilman oromoo tokkuammaa

BY OMN:

ጀግናውን የኦሮሞን ብርቅዬ ውዱ ተወዳጁን አርትስት ሀጫሉ ሁንዴሳን የገደሉት አብይ እና የአማራ ነፍጠኞች ናቸዉ። ስሙት እዩት።



Hiriira Habashaanii fi Jaladeemtonni isaanii warri Oromoo himatan Coloneel Abiyyi Deeggaruufi Sabboonummaa Oromoo Balaaleeffachuuf Biyya Awrooppaatti Hiriira bahan” Barreeffama isaan qabatan jiran dubbisaa.

Maalumaa?; Sabni Oromoo yoo walii galee fincilee lolee?….maal qabaa diinasaa moohee gaafa tokko sabasaan/harkasaan bulee?….

Duutee haa wareegamtuu Lubbuun tiyyaa allaattiin haa marsituu reefka kiyyaa ×2….dhiigakootiin haa barreeffamtuu biliisummaanii, lafeekootiin haa ijaarmtuu Oroomiyaanii…

Akka Haadhaaf,Abbaan qabnee dhidhiitamnee hanga yoomitti jiraannaa gabroomnee….