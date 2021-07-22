ይህን ጦርነት የርስት ማስመለስ ጦርንርት ብለዉ የሚያስቡ ጂሎች ናቸዉ። July 22, 2021 ይህን ጦርነት የርስት ማስመለስ ጦርንርት ብለዉ የሚያስቡ ጂሎች ናቸዉ። ኦቦ ሺምልስ ኣብዲሳ በጎንደር ባደረጉት ንግ ግር። #FBC #Fana_TV የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በጎንደር የሰጡት መግለጫ ሰበር ዜና ጀግናው የትግራይ ሰራዊት 3 ቦታዎች ተቆጣጠረ – ከመንግስት ሸልኮ የወጣ መረጃ በእጃችን ገባ Share this:TwitterFacebook Related Related Posts የደርግ ጉዞ በተሃድሶ። ጦርነት መፍትሄ አይደለም።የደርግ ጉዞ በተሃድሶ። ጦርነት መፍትሄ አይደለም። ይህንን ከሥር የምትመለከቱትን ሚሊሻና የሰሞኑን የለብ፣ ለብ ሥልጠና… ቁጥር አንድ የትግራይ ጦርነት ተቃዋሚ የነበሩት የኦሮሞ ምሁራን ናቸው።ቁጥር አንድ የትግራይ ጦርነት ተቃዋሚ የነበሩት የኦሮሞ ምሁራን ናቸው።የኦሮሞ ምሁራን የትግራይን ጦርነት የተቃወሙት ህወሃትን ደግፎ… KMN: ወለጋ ላይ የተከፈተዉ ጦርነት የቀጣይ ጦርነቶች መጀመሪያ ነዉ, ወለጋ ከተንበረከከ ሌሎች አከባቢዎች ቀጣይ ጦርነት የሚከፈትባቸዉ ነዉ....KMN: ወለጋ ላይ የተከፈተዉ ጦርነት የቀጣይ ጦርነቶች መጀመሪያ ነዉ, ወለጋ ከተንበረከከ ሌሎች አከባቢዎች ቀጣይ ጦርነት…
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