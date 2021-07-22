ይህን ጦርነት የርስት ማስመለስ ጦርንርት ብለዉ የሚያስቡ ጂሎች ናቸዉ።

July 22, 2021

ይህን ጦርነት የርስት ማስመለስ ጦርንርት ብለዉ የሚያስቡ ጂሎች ናቸዉ። ኦቦ ሺምልስ ኣብዲሳ በጎንደር ባደረጉት ንግ ግር።

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የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በጎንደር የሰጡት መግለጫ

ሰበር ዜና ጀግናው የትግራይ ሰራዊት 3 ቦታዎች ተቆጣጠረ – ከመንግስት ሸልኮ የወጣ መረጃ በእጃችን ገባ

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