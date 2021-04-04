ይሄ ከሰውነት ተራ የወጡ #እርጉም_ፍጡራን ስራ ነው!

April 4, 2021

ይሄ ከሰውነት ተራ የወጡ #እርጉም_ፍጡራን ስራ ነው!

ይሄ ከሰውነት ተራ የወጡ #እርጉም_ፍጡራን ስራ ነው!
እነዚህ አውሬ የሚለው ቃል የሚያንሳቸው #ነፍስ_አልባ ደም መጣጭ ስጋዎች ስብስብ ድርጊት ናቸው!
ይሄን ዘግናኝ ቪዲዮ ፌስቡክ ላይ መለጠፉ የጥምባታም ዘረኞችን አላማ ማሳካት ስለሚሆን ትቼዋለሁ።ነገር ግን ማየት የሚገባቸው የዓለም የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች እጅ እንዲደርስ የበኩሌን አድርጊያለሁ።
ኢንሻአላህ የንፁሃን ደም በከንቱ ፈሶ አይቀርም!
እናንት አጋንንቶች…የንፁሃንን ደም እንቅልፍ ይንሳችሁ!
ዘራችሁ ይጨናገፍ!

በሸዋሮቢት፣ በወልቃይት፣ በራያ ፣በጠገዴ ፣በመተከል በሰሜን ጎንደር (በቅማንት ህዝብ) ፣በአላማጣ …ላይ ተደግሟል እስከአሁን !! የተቀረውን የኢትዮጵያ ክፍልም ተራ በተራ ይደርሳል ብሄር ብሄረሰቦች ተደራጅተው ይህንን ሰው በላ ቡድን መከላከል ካልቻሉ።

ጭንብላቸው ወልቋል!
ኦሮምያ ውስጥ ብቻ ነው የዜጎች ህይወት ያለፈው ?
ከሳምንት በፊት ሸዋ ሮቢት ሆስፒታል ውስጥ 10 ሰዎች ተቀጥቅጦ አልተገደሉም?
ትግራይ ክልል ሴቶች በጉልበት አልተደፈሩም?
መርጠህ አልቅሰህ መፍትሔ የሚታገኝ ከመሰለህ ተሳስተሃል !!!
 
 

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