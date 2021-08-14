የOLA ጦር ኦሮሚያን ከሞላ ጎደል መቆጣጠሩን፣ የትግራይ ሀይሎች በአማራ ክልል ብዙ ከተሞችን መያዋቸዉ፣

August 14, 2021

የOLA ጦር ኦሮሚያን ከሞላ ጎደል መቆጣጠሩን፣ የትግራይ ሀይሎች በአማራ ክልል ብዙ ከተሞችን መያዋቸዉ፣ ጠ/ም በገዛ ፈቃዳቸዉ ስልጣን እንዲለቁ አሜሪካ ልትጠይ

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