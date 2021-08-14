የOLA ጦር ኦሮሚያን ከሞላ ጎደል መቆጣጠሩን፣ የትግራይ ሀይሎች በአማራ ክልል ብዙ ከተሞችን መያዋቸዉ፣ August 14, 2021 የOLA ጦር ኦሮሚያን ከሞላ ጎደል መቆጣጠሩን፣ የትግራይ ሀይሎች በአማራ ክልል ብዙ ከተሞችን መያዋቸዉ፣ ጠ/ም በገዛ ፈቃዳቸዉ ስልጣን እንዲለቁ አሜሪካ ልትጠይ Related Related Posts በአማራ ክልል እና በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል በአገዉ እና..KMN:- September 17/2020 በአማራ ክልል እና በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል በአገዉ እና ቅማንትብሔረሰቦች ላይ እየተደረገ ስላለዉ… በአፋር ክልል በተከሰተዉ የጎርፍ አደጋእጅግ በጣም ብዙ ነዋሪዎች አደጋ ላይ ሲሆኑ ብዙ እንሰሳቶች በጎርፉ ተወስደዋልበአፋር ክልል በተከሰተዉ የጎርፍ አደጋእጅግ በጣም ብዙ ነዋሪዎች አደጋ ላይ ሲሆኑ ብዙ እንሰሳቶች በጎርፉ ተወስደዋል… ሰበር ዜና: በአማራ ክልል ያሉ የኦርቶዶክስ ቤተክርስትያኖች የራሳቸው የሆነ ጦር ሠራዊት ማደራጀት እንደጀመሩ ታወቀ።ሰበር ዜና: በአማራ ክልል ያሉ የኦርቶዶክስ ቤተክርስትያኖች የራሳቸው የሆነ ጦር ሠራዊት ማደራጀት እንደጀመሩ ታወቀ። •••••••…
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