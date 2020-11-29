የፍፃሜው ጦርነት-በኢትዮጵያ ውስጥ የማንነት ያልሆነ ፖለቲካ – ብሄር አልቦ የሆነ የጋራ ማንነት የለም።
(By Eyasped Tesfaye )
በኢትዮጵያ ውስጥ የማንነት ያልሆነ ፖለቲካ – ብሄር አልቦ የሆነ የጋራ ማንነት የለም።
የብሄር ፖለቲካ ተቃወሚ ነን የሚሉ – የማንነት ፖለቲካ የችግራችን መሰረት ነው ብለው የሚወቅሱ ሰዎች “ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ” ናቸው።
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“ኢትዮጵያዊነት” “ኢትዮጵያዊ ማንነት” ምንድነው?
ኢትዮጵያዊነት ልክ እንደ ኦሮሙማ፣ ወላይታነት፣ ትግራዋይነት፣ ሲዳማነት ራሱን የቻለ ብሄራዊ ማንነት (Ethnic Identity) ነው።
Donald Donham ይህን የማንነት አይነት ቅልብጭ ባለ ገለፃ እንዲህ ያስቀምጠዋል:-
What is “Ethiopiyawinet”
“Schools were intimately involved in creating a national identity – one that in many ways simply continued and extended existing categories of Habesha and Amhara.” Donald Donham (The making of imperial state p35)
ትርጉም:
“ትምህርት ቤቶች ብሄራዊ ማንነትን በመፍጠር ስራ ተግተው ይሳተፉ ነበር። ይህ ‘ ብሄራዊ ማንነት’ አዲስ ሳይሆን በብዙ መልኩ የአማራ/ሀበሻ ማንነት ተቀጥያ ነበር” ገፅ35
ከዶናልድ ዶንሀም በላይ በማያመቻምች ግልፅ ቋንቋ ስለዚህ ማንነት የፃፈችው Lahra Smith ናት
“Amharaization was also a political attempt to transform distinct ethnic symbols into national symbols – making symbols of northern highland culture the symbols of the modern state of Ethiopia” Lahra Smith (Making citizens in Africa p65)
ትርጉም:
“አማራዊ ማድረግ (Amharanization) የብሄሩን እና የሰሜኑን ባህል የብሄራዊ መለያ ምልክቶች ማድረግ እና የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ መለያ ምልክት ማድረግ ነው”Making citizens in Africa ገፅ 65
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ኢትዮጵያዊነት አሁን ባለበት ደረጃ ሁሉን አቀፍ የጋራ ብሄራዊ ማንነት ሳይሆን የአንድ ብሄር ማንነት ተቀጥያ ማንነት ነው።
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ባለ መድብለ-ብሄር ሀገሮች ውስጥ ሁሉንም የሚወክል የጋራ ማንነት ያለማግኘት ተመሳሳይ ችግሮች ማግኘት የተለመደ ነው።
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የማንነት ፖለቲካን የሚያራክስ የማንነት ፖለቲካ አራማጅ ወግ
አንድ የጋራ ብሄራዊ ማንነት ለመፍጠር በታሪክ ውስጥ የተለያዩ ስልቶች ጥቅም ላይ ውለዋል።
Wayne Norman እነዚህን በ 2 ጎራ ከፍሎ ያቀርባቸዋል።
” ጉልበት” እና “ብልጠት”
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*ጉልበት:- ተቀናቃኝ ብሄራዊ ማንነት ያላቸውን ቡድኖች ማሳደድ፣ መግደል፣ ማጥፋት፣ በግድ ስማቸውን፣ ሀይማኖታቸውን እና ማንነታቸውን እንዲቀይሩ ማድረግ ወዘተ።
እነዚህ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሞክረው ከሽፈዋል። ለመክሸፉ ዋናዎቹ ምክንያቶች 2 ናቸው።
1-በጉልበት ማንነቱን ለመጫን የሚሞክረው ቡድን ብዙሀን (Majority) ባለመሆኑ።
2- እንደ ፈረንሳይ ያሉ ሀገሮች ወጥ ማንነት ለመገንባት በሞከሩበት ወቅት የነበራቸው አይነት ካፒታሊስት ስልተ-ምርት በኢትዮጵያ አለመኖሩ።
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*ብልጠት:- Norman ማንነቱ በተወሰነ መልኩ የብሄራዊ ማንነት የሆነለት ቡድን ሁሉንም ብሄሮች በዚህ ማንነት ስር ለማድረግ የሚጠቀምባቸው ናቸው የሚላቸው ስልታዊ አካሄዶችም አሉ። ለአብነትም:-
Decoupling and de-emhasizing its ethnic roots የሚለው ስልት አንዱ ነው-
ይህ በተወሰነ ደረጃ ያለውን ብሄራዊ ማንነት (በእኛ ሁኔታ ‘ኢትዮጵያዊነት’) የማንነቱ ባለቤት ከሆነው ብሄር መነጠል ወይም የጋራ ተብሎ በቀረበው ማንነት ውስጥ የዚህን ቡድን ማንነት አሻራ አሳንሶ በመሳል የሁሉም ለማድረግ መጣር ኑው።
ይህ እንግዲህ በሰፊው በዕለት ተዕለት ህይወታችን የሚያጋጥመን ሙግት ነው። አንሰተውም።
አሁን ያለው ኢትዮጵያዊነት የአማራዊነት Clone ነው። ነጥለህ አቀረብከው አደብዝዘህ ይህን ሀቅ መቀየር አይቻልም። አማራዊነት ስል ግን ስለ ደማዊ የአማራ ማንነት ማውራቴ አይደለም። የበለጠ ለመረዳት ከዚህ በፊት ስለ Provincial Amhara እና urban Amhara የፃፍኩትን ተመልሶ ማየት ይቻላል።
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የፍፃሜው ጦርነት
በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በ ባለ መድብለ ብሄር ሀገሮች ውስጥ ዋናውና የፍፃሜው ጦርነት የሚደረገው “ህገመንግስት” ላይ ነው።
ይህንን እውነታ Wayne Norman እንዲህ በጣፋጭ አገላለፅ ያስቀምጠዋል።
” Constitutions are the ultimate battleground for nationalist politics in the multinational state, especially when competing nationalists are duelling for the hearts, minds, and identities of some of the same citizens. Many of the most explicit nationalist demands will call for changes to (or for resisting changes to) the constitution. There are at least two obvious reasons for this.
First, because the constitution can determine which national community will get to control which nation-building powers. In a federal or quasi-federal state, the constitution will decide whether it is the central government (typically controlled by the majority group in the state) or the provincial governments (which may be controlled by national minorities) that will have control over particular powers with significant nation-building potential, such as education, health and social services, communications, the military, powers to appoint constitutional court judges, and powers of taxation.”(p75)
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ትርጉም:
“በተለይም ተፎካካሪ ብሄርተኞች የዜጎችን ልብ እና አእምሮ ለማሸነፍ እየታገሉ ባለበት እና የብሄር ፖለቲካ ባለባቸው መድብለ ብሄር ሀገራት “ህገ-መንግስት” የመጨረሻው ጦርነት የሚደረግበት ጉዳይ ነው።
ብሄርተኞች ህገመንግስቱ እንዲቀየር ወይም ደግሞ እንዳይቀየር ጥሪ ሊያደርጉ ይችላሉ። ለዚህም ሁለት ግልፅ ምክንያቶች አሉ:-
የመጀመሪያው ምክንያት ህገመንግስት የትኛው ቡድን የብሄር ግንባታ ማሳለጫ ሀይልን እንደሚያገኝ የሚወስን ይዘት ሊኖረው ስለሚችል ነው። በፌደራላዊም ሆነ በከፊል ፌደራላዊ ሀገሮች ለብሄር ግንባታ ትልቅ ሚና ያላቸውን እንደ ‘ትምህርት’ ‘ጤና’ ‘ማህበራዊ ግልጋሎት’ ‘ግብር’ ‘መከላከያ’ ወዘተ በብዙሀኑ ብሄር በሚዘወረው ማዕከላዊ መንግስት እጅ ይወድቃሉ ወይስ በፌደራል ግዛቶች እጅ ውስጥ የሚለውን የሚወስነው ህገመንግስቱ በመሆኑ ነው።” ገፅ 75
አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የራሱን ማንነት የሁሉም በማድረግ ከዘመናት በፊት የፀነሰውን የ Nation State (ብሄረ መንግስት) ግምባር ትልም ለማጠናቀቅ በቋመጠው ሰሜናዊ ሀይል እና ባለፉት ዘመናት የማንም ማንነት አይጫንብኝም፣ አልገብርም ብሎ ሲቀናቀን የቆየው ሰፊው ደቡብ በህገመንግስቱ ላይ ለሚያደርገት ፍልሚያ ይዘጋጁ!
እውነት ነው አሁን ዘመኑ በብዙ መልኩ ተቀይሯል። የ State Power መያዝ በራሱ ብቻውን ብሄረ-መንግስት ለመገንባት በቂ አይደለም።
በፊት በ state እጅ ብቻ ሊገኙ ይችሉ የነበሩ የትምህርት እና የሚዲያ ጉልበቶች እድሜ ለቴክኖሎጂ በእያንዳንዳችን እጅ ይገኛሉ።
በእርግጥ ይህ የፍፃሜ ጦርነት የ state power በያዙ እና ባልያዙ ወገኖች መካከል ብቻም የሚደረግ አይደለም። እንዲያውም ጦርነቱ የሚጀምረው የ state power በያዙት መካከል ነው። በዚህ መስክ ለሚደረገው የፍፃሜ ጦርነት ሰፊው ደቡብ በጋራ የሚቆምበት ወሳኝ ጊዜ ደርሷል!
በሁሉም ግንባሮች ዝግጁነት ያስፈልጋል!
Qophii Addaa Lola wayyane fi Bilxigana akasuma kijiba pp fi Tigraay eritrea halelu | Moha Oromo
Oromoonni Qulqulluun Magaalota Finfinnee fi Bishooftuu keessa jiraattan” if eeggannoo godhaa.
Lieutenant General Bacha Deble gives update on military operations from the #Raya Front.
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