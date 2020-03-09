የጠቅላይ ሚኒስትር ፅህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ሃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የህዝብ መገልገያ የሆሲፒታል እቃ ስወድም ላምን እርምጃ አልወሰደም?
Fact 101:
በነገራችን ላይ ጫልቱ ጫልቱ እና ጋ* እያሉ ሲሳደቡም የተላለፈው በOMN ቀጥታ ስርጭት ነው። ያኔ ብሮድካስት የት ነበር ? ለነገሩ ችግራቸው ማን ተናገረ የሚለው ነው:: ኦሮሞ ሲሰደብ ህጋዊ ኦሮሞ ሌላውን ሲያስከፋ ወንጀል :: ~ Jawar Mohammed
በነገራችሁ ላይ በኛ ሀገር ጋብቻ ፖለቲካው ላይ ያለው ተፅዕኖ ቀላል አይደለም።በተለይ በአፄዎቹ ጊዜ ፓርቲ የሚባል ነገር ስላሌቸው ንጉሳውያኑ መሰረታቸውን የሚያሰፉት በጋብቻ በማስተሳሰር ነው። የሚገርመው ጣንካራ አደረጃጀት አለው የሚባለው ህወሃት እራሱ አስቦበት ይሁን ሳያስብ ጋብቻን በመሪዎች የሃይል አሰላለፍ ውስጥ ይጠቀምበት ነበር ። ህወሃቶች ይህንን ጉዳይ አልፎ አልፎ አሰላለፉን ህወሃት ዘለል ያደርጉትም ነበር።
ምን ለማለት ነው መሰላችሁ?
አታካብዱ!!
ኢትዮጵያ ውስጥ ጋብቻ ፖለቲካ ነበር። ነውም ለማለት ነው። የህዝቡ ሳይሆን የመሪዎች ማለቴ ነው።
ለመሆኑ የራስ አበበ አረጋይ በቸሬ እናት የጎበና ልጅ(አስካለ ጎበና) መሆናቸውን ስንቶቻችን እናውቃለን?
Walta tv ዶር ደ/ፂዮንን ገደለ ጭጭ
አሥራት tv ኦሮሞን ጋላ ሲል ጭጭ
Esat tv ሌላ ሀገር የተደረገ ድርጊት ኦሮሚያ ሲል ጭጭ
ETv ቀጥታ ከቤተ መንግሥት ኦሮሞን ስያሰድብ ጭጭ
አሀዱ tv የኦሮሞን ህዝብ ክብር በየግዜው ስያዋርድ ጭጭ
ይባስ ብሎ ያልታገቱ ተማሪዎችን ታግቶ አስለቀቅኩ ሲል የከረመ የውሸት መረጃ የኦሮሞ ህዝብ ላይ ሲነዛ ያልተጠየቀዉ ንጉሱ ጥላሁን አሁን በቲቪ ብቅ ብሎ OMN እና ኦፌኮ ላይ እየሸለለ ነዉ…… የሚመጣዉን ደም አብረን እናያለን።
Oromoo qawwee kee hidhadhu.
Via Mujib kasim
“ሰሞኑን OFK ስብሰባ ላይ አንዲት የኦሮሞ ተወላጅ ስለጋብቻ የተናገረችውን አስመልክቶ ከአማራ ማስ ሚድያዎች የሚወረወሩት ትችቶች ብዙ ጉዳዮችን አስታወሱኝ። የመጀመሪያው ከኤሶፕ ተረቶች አንዱን ሲሆን ሁለተኛው ስለአንድ ትክክለኛ ታሪክ ነው። ሁለቱም በተከታታይ እነሆ ፤
አንድ አህያ ተጭኖ ሲሄድ አዳልጦት የሆነች ጎርፍ ውስጥ ይወድቅና በድንጋጤ ያናፋል፤ እና ያናፋል። ይህን የሰሙ ጓጉንቸሮች በጣም ይገረሙና፤ “እኛ ጎርፉን ቤታችን አርገን ዕድሜ ልካችንን የኖርንበት ይሄን ያክል አልጮህን፣ ምን ይባላል የዚህ አህያ እርሙን ዛሬ ቢወድቅ በጩኈት እኛን ማደንቆር”?
ሁልተኛው ጉዳይ በ1940ዎቹ ወለጋ ጠቅላይ ግዛት ደጃዝማች Mekonen Desta የሳቢያንን / የግዕዝ ፊደልን ለኦሮምኛ ቋንቋ መጻፊያነት መዋልን በተመለከተ ያስተላለፉትን መመሪያን ይመለከታል። ደጃዝማቹ ጥቂት አውራጃዎችን ሲጎበኙ አንድ አዲስ ክስተት ያስተውላሉ። የአካባቢው ሰው ኦኒስሞስ ነሲብ እና አስቴር ጋኖ ባስተማሩት መሰረት ከግዕዝ ፊደል ጋር ተዋውቆ ኖሮ ውል ሲዋዋል ወይም ድግስ ሲገባበዝ የግዕዝ ፊደልን በመጠቀም በኦሮምኛ ቋንቋ በመጻፍ ነበር። ደጃዝማቹ ይህን ጉዳይ አልወደዱትም ። አጉል መንጠራራት መሰላቸው። እና ወደ መናገሻ ከተማይቱ ወደ ናቃምቴ እንደተመለሱ፤ “እንደነ ጋልኛ ለመሳሰሉት ቋንቋዎች የግዕዝ ፊደልን መጠቀም ፊደሉን ማርከስ ነው” የሚል መመርያ አወጁ አሉ።
ዛሬ የልጅቷን ንግግር እንደ ታላቅ ሀጥያት ቆጥረው የሚያላዝኑት ትላንት የድያስፖራው ፋኖ “ጋላ አይዘፍንብንም” ብሎ ሲፎክር ዬት ነበሩ፤ VOA የኦሮምኛ ፕሮግራሙን ወደ ግማሽ ሰዓት ማሳደጉን በመቃወም የድያስፖራው ፋኖ ሰልፍ ሲወጣ ምነው ዝም አላችሁ ብሎ የሚጠይቅ የነ ደጃዝማችን የሩቅ ዓላማ ያልተረዳ ገራገር ሰው ነው።
የበደለው ተበዳይ ሆኖ ለመታዬት መሞከር አስገራሚ ክስተት የሚሆነው ለየዋህ ፖለቲከኛ ቢቻ ነው።እንጅ እንደነ ሙሶሊኒ ያሉትማ በአንድ በኩል “መጥረግያውን ተጠቀም” እያሉ ለነግራዚያኒ የመርዝ ጢስ እንዲጠቀሙ ሲያዙ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ሲቀርቡ ግን አለመጠቀማቸውን መስቀል ይዘው ይምላሉ። ወይም እንደ ፈረንሳዊው ልኳንዳ አራጅ ጥጃዋን አርዶ ከበላ በኋላ ላሚቷ ናት የገደለቻት ብሎ እንደሸመጠጠው የራስን ጥፋት አምኖ ከመቀበል ንጹሀንን መወንጀል ነው።”
Dábessá Gemelal
ሰሞኑን OFK ስብሰባ ላይ አንዲት የኦሮሞ ተወላጅ ስለጋብቻ የተናገረችውን አስመልክቶ ከአማራ ማስ ሚድያዎች የሚወረወሩት ትችቶች ብዙ ጉዳዮችን አስታወሱኝ። የመጀመሪያው ከኤሶፕ ተረቶች አንዱን ሲሆን ሁለተኛው ስለአንድ ትክክለኛ ታሪክ ነው። ሁለቱም በተከታታይ እነሆ ፤
አንድ አህያ ተጭኖ ሲሄድ አዳልጦት የሆነች ጎርፍ ውስጥ ይወድቅና በድንጋጤ ያናፋል፤ እና ያናፋል። ይህን የሰሙ ጓጉንቸሮች በጣም ይገረሙና፤ “እኛ ጎርፉን ቤታችን አርገን ዕድሜ ልካችንን የኖርንበት ይሄን ያክል አልጮህን፣ ምን ይባላል የዚህ አህያ እርሙን ዛሬ ቢወድቅ በጩኈት እኛን ማደንቆር”?
ሁልተኛው ጉዳይ በ1940ዎቹ ወለጋ ጠቅላይ ግዛት ደጃዝማች Mekonen Desta የሳቢያንን / የግዕዝ ፊደልን ለኦሮምኛ ቋንቋ መጻፊያነት መዋልን በተመለከተ ያስተላለፉትን መመሪያን ይመለከታል። ደጃዝማቹ ጥቂት አውራጃዎችን ሲጎበኙ አንድ አዲስ ክስተት ያስተውላሉ። የአካባቢው ሰው ኦኒስሞስ ነሲብ እና አስቴር ጋኖ ባስተማሩት መሰረት ከግዕዝ ፊደል ጋር ተዋውቆ ኖሮ ውል ሲዋዋል ወይም ድግስ ሲገባበዝ የግዕዝ ፊደልን በመጠቀም በኦሮምኛ ቋንቋ በመጻፍ ነበር። ደጃዝማቹ ይህን ጉዳይ አልወደዱትም ። አጉል መንጠራራት መሰላቸው። እና ወደ መናገሻ ከተማይቱ ወደ ናቃምቴ እንደተመለሱ፤ “እንደነ ጋልኛ ለመሳሰሉት ቋንቋዎች የግዕዝ ፊደልን መጠቀም ፊደሉን ማርከስ ነው” የሚል መመርያ አወጁ አሉ።
ዛሬ የልጅቷን ንግግር እንደ ታላቅ ሀጥያት ቆጥረው የሚያላዝኑት ትላንት የድያስፖራው ፋኖ “ጋላ አይዘፍንብንም” ብሎ ሲፎክር ዬት ነበሩ፤ VOA የኦሮምኛ ፕሮግራሙን ወደ ግማሽ ሰዓት ማሳደጉን በመቃወም የድያስፖራው ፋኖ ሰልፍ ሲወጣ ምነው ዝም አላችሁ ብሎ የሚጠይቅ የነ ደጃዝማችን የሩቅ ዓላማ ያልተረዳ ገራገር ሰው ነው።
የበደለው ተበዳይ ሆኖ ለመታዬት መሞከር አስገራሚ ክስተት የሚሆነው ለየዋህ ፖለቲከኛ ቢቻ ነው።እንጅ እንደነ ሙሶሊኒ ያሉትማ በአንድ በኩል “መጥረግያውን ተጠቀም” እያሉ ለነግራዚያኒ የመርዝ ጢስ እንዲጠቀሙ ሲያዙ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ሲቀርቡ ግን አለመጠቀማቸውን መስቀል ይዘው ይምላሉ። ወይም እንደ ፈረንሳዊው ልኳንዳ አራጅ ጥጃዋን አርዶ ከበላ በኋላ ላሚቷ ናት የገደለቻት ብሎ እንደሸመጠጠው የራስን ጥፋት አምኖ ከመቀበል ንጹሀንን መወንጀል ነው።
Finfinnee, Gurraandhala 30, 2012 (FBC) – Miidiyaalee yaadolii ummata walitti buusan tamsaasanirratti tarkaanfiin ni fudhatama jedhame.
Ittigaafatamaan Waajjira Prees Sakreetarii Muummee MInistiraa obbo Nugusuu Xilaahuun Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti, yaadoliin jibbiinsaa waltajjiiwwanii fi miidiyaaledhaan darban tokkummaa biyyaa laaffisu jedhan.
Miidiyaalee fi paartilee siyaasaa yaadolii akkanaa tarkaanfachiisanirratti Boordii Filannoo Biyyoolessaa fi Abbaa Taayitaa Broodkaastii Ityoophiyaa waliinmari’achuudhan tarkaanfiin walgitaan ni fudhatama jedhaniiru.
Waltajjii guyyaa dubartootaa KFO kaleessa gaggeeffamerratti ergaan OMN darbe heera kan cabse, tokkummaa fi waliin jireenya ummataas kan sarbe jedhan.
Dubbichi dogoggora osoo hin taane, badiidhas jedhan obbo Nugusuun.
Abbaan taayitichaa miidiyaalee yaadolii ummata walitti buusan, jibbiinsaa fi walshakkii uuman dabarsanirratti tarkaanfii fudhachuu kan eegalu ta’uu beeksiseera.
Yaada bilisaa fi dirree demokraasii bal’isuuf yaalamus, miidiyaaleen kallattii gadhiisaa jiru jedhan itti aanaan daayreektara olaanaa abbaa taayitichaa obbo Wandoosan Aandu’aalam ibsa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetif laaten.
Baatiiwwan 6n darbanitti miidiyaalee 49f duub deebiin laatamuus ibsaniiru.
Miidiyaalee 4f, ergaan akeekkachiisaa bilbilaa fi xalayaadhan qaqqabuu ibsaniiru.
Miidiyaaleen jibbiinsa, tokkummaarra garaagartee lallaban of gamaaggamuu qabus jedhan itti aanaan daayreektara olaanaa abbaa taayitichaa.
Abbaan taayitichaas ergaalee darban gamaaggamaa jiraachuu ibsan.
Daayreektarri olaanaa OMN obbo Girmaa Guutamaa fi OMN karaa fuula Feesbuukii isaanitiin rakkoon kaleessaa tamsaasa kallattiirratti kan mudate ta’uu ibsuun, dhiifama gaafataniiru.
Tamsaasni kallattii battala haasaan taasifametti adda cituu baatus, miidiyaa hawaasummaarraa kaafamuu beekasisaniiru.
መንግሥት የህዝብ አንድነት እንዲሸረሸር በሚያደርጉ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የመገናኛ ብዙሃን ላይ እርምጃ እንደሚወስድ አስታወቀ
አዲስ አበባ፣ የካቲት 30፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ) መንግሥት የህዝብ አንድነትና አብሮነት እንዲሸረሸር በሚያደርጉ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የመገናኛ ብዙሃን ላይ እርምጃ እንደሚወስድ አስታወቀ።
የጠቅላይ ሚኒስትር ፅህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ሃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደገለጹት፥ በህዝባዊ መድረኮችና መገናኛ ብዙሃን በኩል የሚተላለፉ የጥላቻ ንግግሮች በሃገር አንድነትና አብሮነት ላይ አደጋ ይደቅናሉ።
ከዚህ አንጻርም በመሰል ድርጊት በሚሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና የመገናኛ ብዙሃን ላይ ከኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንና ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ጋር በመሆን ተገቢና ተመጣጣኝ ዕርምጃ ለመውሰድ እንደሚገደድ አስታውቀዋል።
ከዚህ ጋር ተያይዞም በትናንትናው ዕለት ዓለም አቀፉን የሴቶች ቀን በተመለከተ በአዲስ አበባ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ (ኦፌኮ) ባዘጋጀው መድረክ በ”ኦ ኤም ኤን” (OMN) አማካኝነት ህገ መንግስታዊ ድንጋጌን የጣሰና ኢትዮጵያዊ ዕውነታን ያላገናዘበ የጥላቻ ንግግር ለዘመናት በአብሮነት ወደኖሩ ህዝቦች መተላለፉን ተከትሎ ፓርቲውም ሆነ የመገናኛ ተቋሙ ተገቢውን ኃላፊነት መውሰድ እንዳለባቸው አሳስበዋል።
የተፈጠረው ነገር ስህተት ብቻ ሳይሆን ጥፋት መሆኑንም አቶ ንጉሱ ተናግረዋል።
አቶ ንጉሱ መንግሥት ለረጅም ጊዜ በመማማርና መመካከር ላይ የተመሰረተ እንቅስቃሴን አማራጭ አድርጎ በትዕግስት መቆየቱን አንስተዋል።
አሁን ግን በሃገሪቱ ላይ ቀጥተኛ ተፅዕኖ የሚያሳድሩ ተግባራት በግልፅ እየተበራከቱ በመምጣታቸው መንግስት እርምጃ መውሰድ እንደሚጀምር ነው የገለፁት።
የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንና ብሄራዊ ምርጫ ቦርድም በዚህ ረገድ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን በፍጥነት እንዲታረሙ የማድረግ ኃላፊነት እንዳለባቸውም አውስተዋል።
በሶዶ ለማ እና ትዕግስት ስለሺ
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ትክክል ነሽ።👍❤❤🌹🌹👌
Afaan Amharati dhagefadha.
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