የጉምዝን ህዝብ ለማጥፋት እየተደረገ ያለው የአለም አቀፉ ጀኖሳይድ ዋች (Genocide Watch) የተባለው ድርጅት ያወጣቸውን የዘር ማጥፋት መነሻዎችን በትክክል የሚያሟላ ነው።
የዘር ማጥፋት ወንጀል የሚባለውን የህግ ረቂቅ እ.አ.አ በ1948 በተደረገው የዓለም አቀፉ የሰው ዘር ማጥፋት ወንጀልን ለመከላከል እና ለመቅጣት ስምምነት አንቀጽ 2 መሠረት ስለ ዘር ማጥፋት ወንጀል ሲያነሳ በአብዛኛው ጄኖሳይድ ዋች የተሰኘው ዓለም አቀፉ የዘር ማጥፋት ወንጀሎች ተከላካይ ድርጅት ያዘጋጃቸው አስር ያህል ደረጃዎች አብረው ይነሳሉ፡፡
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የዘር ማጠፋት ወንጀል የአንድ ቀን ድርጊት ሳይሆን በብዙ ታሪካዊና ፖለቲካዊ ሒደቶች ውስጥ አልፎ የሚከሰት ሒደት ነው፡፡ በመሆኑም፤ በእያንዳንዱ ደረጃዎች የሚወሰዱ የጥንቃቄ እና የመከላከል እርምጃዎች ወንጀሉን እንዳይፈጸም ለመከላከል የሚያስችሉ ጠቃሚ መለኪያዎች መሆናቸው በዓለም አቀፍ ልማድ ተቀባይነት አላቸው፡፡ እነዚህም ደረጃዎች፡
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➤ መመደብ (Classification)፣
➤ ወካይ ሥም/ምልክት መስጠት (Symbolization)፣
➤ አድልዎ (Discrimination)፣
➤ ከሰውነት ክብር ማውረድ (Dehumanization)፣
➤ መደራጃት (Organization)፣
➤ ጽንፍ መያዝ (Polarization)፣
➤ ዝግጅት (Preparation)፣
➤ ጥቃት (Persecution)፣
➤ ማስወገድ/ማጥፋት (Extermination) እና በመጨረሻም
➤ መካድ (Denial) ናቸው፡፡
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አዎ ጉምዞችን ለማጥፋት እነዚህ አስር መስፈርቶች ተፈጽመውበታል
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ዶ/ር ፀጋዬ አራርሳ
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