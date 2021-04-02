የወሎ ሕዝብና የፖለቲካ ነጋዴዎች።
ልክ የዛሬ 48 ዓመት (1973-1974) አጼ ኃ/ሥላሴ ዉሾቹን በብር ሣሃን ሥጋ ሲመግባቸዉ በወሎ ድርቅ ምክንያት በመቶ ሺህ የሚቆጠር ሕዝብ በረሃብ ይረግፍ ነበር። ከዉጪ የሚመጣዉ ዕርዳታ ለሠራዊቱ ግንባታ ይዉል ነበር።
በዚሁ ወቅት Jonathan Dimbleby የተባለዉ እንግልዛዊ ጋዜጠኛ በድብቅ የወሎን ረሃብ በመቅረጽ በረሃብ የሚረግፈዉን ሕዝብ ቪዲዮና ፎቶ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ንጉሱ ዉሾቹን በሠሃን ሥጋ ሲያበላ ለዓለም ሕዝብ አጋለጠ። ያ በሕዝቡ ዘንድ ንዴትን በመቀስቀስ የኢትዮጵያ ተማሪዎችን ንቅናቄ አስነስቶ ሠራዊቱም ንቅናቄዉን ተቀላቀለ። ንጉሱም ስለ ረሃቡ ሲጠየቅ፣ እኔ ስለወሎ ረሃብ የሰማሁት ነገር የለም፣ እንደራሴዬም የነገረኝ ነገር የለም በማለት ካደ። ነገር ግን ክህደቱ ከሥልጣን ከመወገድ አላዳነዉም። የተማሪዎች ነቅናቄና የሠራዊቱ አባላት ንጉሱን ከሥልጣን አስወገዱት።
ልክ የዛሬ 37 ዓመት ( 1984-85) ሌላ የወሎ ድርቅ የ400,000 ሰዎችን ሕይወት ቀጠፈ። ይህ ድርቅ የተፈጥሮ ብቻ ሳይሆን በጦርነቱ የተነሣ ሰዉ ሰራሽ ረሃብ ነበር። በተመሳሳይ ወቅት ደግሞ ደርግ 10ኛዉን የአብዮት በዓልና የኢሠፓ ምሥረታን ለማወጅ በአገራችን ታይቶ የማይታወቅ በትንሹ ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የፈጀ፣ ለበዓሉ ሲባል ዉስኪ በመርከብ ተጭኖ የገባበት የተለየ በዓል ነበር። ታላቁ ቤተ መንግስት ፊት ለፊት ያለዉ የኢሠፓ ጉባኤ አደራሽ የተመረቀበት፣ ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ፊት ለፊት ያለዉ ያልታወቀ ወታደር ሐዉልት/የትግላችን ሐዉልት/ የተመረቀበት፣ እዚያዉ ሐዉልቱ አጠገብ ያለዉ በተለያየ ቀለም ያሸበረቀዉ የዉሃ ፋዉንቴን የተመረቀበትና አዲስ አበባ በኮሪያ እክስፐርቶች በደማቅ መብራቶች አሸብሪቃ Pyongyang የመሰለችበት ጊዜ ነበር። በዚህ ምክንያት ልክ እንደ ንጉሱ ዘመን የወሎዉ ረሃብ የፓርቲዉን ገጽታ እንዳያበላሽ ተብሎ እንዳልተሰማ ተደብቆ እንዲቆይ ተደርጓል። በዚህም ምክንያት በሺዎች የሚቆጠር ሕይወት ረግፈዋል።
ልክ በዛሬዋ ዕለትና በአሁኗ ሰዓት ደግሞ በአንድ በኩል የወሎ ሕዝብ በተለይ በወሎ ኦሮሞዎች ላይ የአማራ ልዩ ኃይል በከፈተባቸዉ ጦርነት ቤት ንብረታቸዉ ተቃጥሎ ከ80,000 ሕዝብ በላይ ያለመጠለያ ሜዳ ላይ ተጥሎ በረሃብ እያለቀ ይገኛል። ከዚያም አልፎ በደርግ ዘመን በረሃቡ ምክንያት ከቄዬያቸዉ ተፈናቅለዉ ወለጋ ዉስጥ በሠፈሩት የወሎ ሕዝብ ላይ የጅምላ ጭፍጨፋ ተደርጎባቸዋል። ከ4 አስርተ ዓመት በኋላ እንኳ ከቄዬያቸዉ ርቀዉ በሠላም በሚኖሩበት አገር በጅምላ የተጨፈጨፉበት ሳምንት ላይ ነን።
በተጨማሪም በትግራዩ ትርጉም የለሽ ጦርነት የተፈጸመዉን የጦር ወንጀሎችን የዓለም ሜዲያዎች እየተቀባበሉ ልክ እንደ Jonathan Dimbleby ለዓለም ሕዝብ እያሳወቁ ባሉበት ወቅትና ከ500 በላይ ሴቶች በኤርትሪያና በኢትዮጵያ ሠራዊት እንዲሁም በአማራ ሚሊሻ የተደፈሩበት ወቅት ላይ ነን።
በሌላ በኩል ደግሞ ልክ በዛሬዉ ዕለትና በአሁኗ ሰዓት የኮ/ል አብይ የሦስተኛ ዓመት የንግስና በዓላቸዉ በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል። ልክ ኃ/ሥላሴ ዉሾቹን ሰብስቦ ይመግባቸዉ እንደነበር እንደዚሁም ኮ/ል አብይ ባለሥልጣናቱን ሰብስቦ ግብር እያበላ ይገኛል። እንኳን ለሦስተኛዉ ዓመት የንግስናዎ በዓል አደረሰዎት።
Those who do not learn from history are doomed to repeat it. George Santayana.
OBN Bitootessa 24,2013- ‘’Rakkoon amma nu mudate kan otoo fala hin argatin kuufamee ture waan ta’eef dukkana keessaa baanee ifa fuula keenya dura jiru bira gahuuf haa hojjennu.’’- Itti Aantuu Pireezidaantii Naannoo Oromiyaa Aadde Caaltuu Saanii.
Guyyaan muudama Ministira Muummee Dr Abiyyi Ahimad marii paanaaliin hoteela Sharaataniti kabajame.
Erga Dr. Abiyyi Ahimad aangoo qabatanii waggoota sadan darbe keessatti bu’aawwan argamaniifi rakkoowwan mudatan irratti Dr. Birhaanuu Leenjisoo yaada mariif tahu dhiyeessaniiru.
Yeroo jijjiiramaa keessa rakkoon mudachuun waan hin oolle kan jedhan Dr Birhaanuun, keessa darbuudhaan fuulduratti bu’aa caaluuf hojjechuun barbaachisaa ta’uu himan.
Itti Aantuu Pireezidaantii Naannoo Oromiyaa Aadde Caaltuu Saanii rakkoon amma numudate kan otoo fala hin argatin kuufamee ture waan ta’eef, dukkana keessaa baanee ifa fuula keenya dura jiru bira gahuuf haa hojjennu jechuun dhaaman.
Marii paanaalii kanarratti hirmaattotaan yaadaafi gaaffiin kahee deebiin kennameera.
Nutti Oromoo Miindiyaa hin qabnu!! Miindiyaa Daldalaa GoFundMe malee!!
Komii Ilmaan Oromoo Walloo Qaban isaanuma irraa dhaggeeffadhaa hedduu nama gaddisiisa.
Haalli Ilmaan Oromoo walloo keessa jiran hedduu nama Sukkaneessa.
ከአብይ ትሩፋቶች መካከል ልብ ሰባሪ ከሆኑት ጥቂቶቹ
1. እጅግ መራር በሆነ መልኩ የዜጎች ህይወት በሺዎች መቀጠፍ በተለይም በትግራይ፤ በኦሮሚያ፤ በጉሙዝ፤ በቅማንት፤ በአጋዉ በሲዳማ ወዘተ…
2. የሀገር ህልዉና ጥያቄ ዉስጥ መግባት
3. የህዝቦች አብሮ የመኖር ተስፋ መመናመን
4. የሀገር ሉዓላዊነት በሁሉም አቅጣጫ መደፈር
5. ዐረብ ኢምሬትም/አንድ ከተማ ሀገር ሆና የኢትዮጵያን ለም መሬት እኔ ይገባኛል ብላ ከሱዳን ጋር መደራደር
6. የኢትዮጵያ ከዓለም የድፕሎማሲ መድረክ በዜሮ መዉጣት
7. ኤርትራ ህዝባችንን ጨፍጭፋ ሲታበቃ ከጵጵ ጋር የፍቅር ቃላት ለመደርደር ሲሞክሩ ምላስ አዳልጦት ድንበር ለዘለለ አንድ ተራ የድፕሎማሲ ደላላ ቃል ኢትዮጵያ አስመራን ይቅርታ ሲትጠይቅ እነሱ ግን ስለዘር ማጥፋት ይቅርታን አልጠየቁም!!!
ለመሆኑ ከዚህ የባሰ ምን እንድያመጡ ተብሎ ነዉ ጵጵ ለይስሙላ ምርጫ ሲቀርብ የሚናጨበጭበዉ
አሁን ማስቆም ካልተቸለ የማንወጠዉ ችግር ከፍታጭን እንደተደቀነ የማያዉቅ እና የማይታገል ሰዉ በፍቃዱ ሀገሩን ለጥፋት እነደሰጠ ማወቅ ተገቢ ነዉ?
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