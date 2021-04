የወሎ ሕዝብና የፖለቲካ ነጋዴዎች።

Those who do not learn from history are doomed to repeat it. George Santayana.

Dandana Bafkane OBN Bitootessa 24,2013- ‘ ’Rakkoon amma nu mudate kan otoo fala hin argatin kuufamee ture waan ta’eef dukkana keessaa baanee ifa fuula keenya dura jiru bira gahuuf haa hojjennu.’’- Itti Aantuu Pireezidaantii Naannoo Oromiyaa Aadde Caaltuu Saanii. Guyyaan muudama Ministira Muummee Dr Abiyyi Ahimad marii paanaaliin hoteela Sharaataniti kabajame. Erga Dr. Abiyyi Ahimad aangoo qabatanii waggoota sadan darbe keessatti bu’aawwan argamaniifi rakkoowwan mudatan irratti Dr. Birhaanuu Leenjisoo yaada mariif tahu dhiyeessaniiru. Yeroo jijjiiramaa keessa rakkoon mudachuun waan hin oolle kan jedhan Dr Birhaanuun, keessa darbuudhaan fuulduratti bu’aa caaluuf hojjechuun barbaachisaa ta’uu himan. Itti Aantuu Pireezidaantii Naannoo Oromiyaa Aadde Caaltuu Saanii rakkoon amma numudate kan otoo fala hin argatin kuufamee ture waan ta’eef, dukkana keessaa baanee ifa fuula keenya dura jiru bira gahuuf haa hojjennu jechuun dhaaman. Marii paanaalii kanarratti hirmaattotaan yaadaafi gaaffiin kahee deebiin kennameera. Nutti Oromoo Miindiyaa hin qabnu!! Miindiyaa Daldalaa GoFundMe malee!! Komii Ilmaan Oromoo Walloo Qaban isaanuma irraa dhaggeeffadhaa hedduu nama gaddisiisa. Haalli Ilmaan Oromoo walloo keessa jiran hedduu nama Sukkaneessa. ከአብይ ትሩፋቶች መካከል ልብ ሰባሪ ከሆኑት ጥቂቶቹ 1. እጅግ መራር በሆነ መልኩ የዜጎች ህይወት በሺዎች መቀጠፍ በተለይም በትግራይ፤ በኦሮሚያ፤ በጉሙዝ፤ በቅማንት፤ በአጋዉ በሲዳማ ወዘተ… 2. የሀገር ህልዉና ጥያቄ ዉስጥ መግባት 3. የህዝቦች አብሮ የመኖር ተስፋ መመናመን 4. የሀገር ሉዓላዊነት በሁሉም አቅጣጫ መደፈር 5. ዐረብ ኢምሬትም/አንድ ከተማ ሀገር ሆና የኢትዮጵያን ለም መሬት እኔ ይገባኛል ብላ ከሱዳን ጋር መደራደር 6. የኢትዮጵያ ከዓለም የድፕሎማሲ መድረክ በዜሮ መዉጣት 7. ኤርትራ ህዝባችንን ጨፍጭፋ ሲታበቃ ከጵጵ ጋር የፍቅር ቃላት ለመደርደር ሲሞክሩ ምላስ አዳልጦት ድንበር ለዘለለ አንድ ተራ የድፕሎማሲ ደላላ ቃል ኢትዮጵያ አስመራን ይቅርታ ሲትጠይቅ እነሱ ግን ስለዘር ማጥፋት ይቅርታን አልጠየቁም!!! ለመሆኑ ከዚህ የባሰ ምን እንድያመጡ ተብሎ ነዉ ጵጵ ለይስሙላ ምርጫ ሲቀርብ የሚናጨበጭበዉ አሁን ማስቆም ካልተቸለ የማንወጠዉ ችግር ከፍታጭን እንደተደቀነ የማያዉቅ እና የማይታገል ሰዉ በፍቃዱ ሀገሩን ለጥፋት እነደሰጠ ማወቅ ተገቢ ነዉ?