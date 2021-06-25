(የኦነግ መግለጫ -ሰኔ 25, 2021 ዓም): በኢትዮጵያ ጊዜያዊ የኢፌዲሪ አድን መንግስት እንዲመሰረትና በባለድርሻ ኣካላት መካከል ሁሉን-አቀፍ የፖለቲካ ውይይት እንዲጀመር የቀረበ ጥሪ

በኢትዮጵያ ጊዜያዊ የኢፌዲሪ አድን መንግስት እንዲመሰረትና በባለድርሻ ኣካላት መካከል ሁሉን-አቀፍ የፖለቲካ ውይይት እንዲጀመር የቀረበ ጥሪ
(የኦነግ መግለጫ -ሰኔ 25, 2021 ዓም)
ሃገሪቷን እየገጠማት ያለውን የፖለቲካ፡ የደህንነትና የህገ-መንግስት ቀውስ መፍትሄ ኣስፈላጊነት በመገምገም ኦነግ ቀደም ሲል ባወጣው መግለጫዎች እንዲህ ባለው ሁኔታ ውስጥ የሚካሄድ ማናቸውም ኣይነት ምርጫ ነጻና ተኣማኒ እንዲሁም ህጋዊ ተቀባይነት ያለው ሊሆን እንደማይችል ጠቅሷል። በመሆኑም መንግስትና ሌሎችም ባለድርሻ ኣካላት ትኩረታቸው ን ለምርጫው ከማድረግ ይልቅ የላቀ የፖለቲካ ጉዳዮችን መፍታት ወደሚቻልበት ሁሉን ኣቀፍ የፖለቲካ ውይይትና የጋራ መግባባት መገንባት እንዲመልሱ ጥሪያችንን ኣቅርበናል።
እንደ አለመታደል ሆኖ ግ እኛ ያቀረብነውን ሀሳብና የውሳኔ ሃሳቦች ችላ በማለት በመንግስት ላይ ያለው ቡድን ለ“ብሄራዊ” ምርጫ በኃይል ግፊት ማድረጉን ቀጠለ።
ለምርጫው መገፋፋቱ የበርካታ ሰዎች ህይወት እና የሀብት ኪሳራ እንጂ ምንም እንዳላስገኘ አሁን ሁላችንም እንደተማርን እናምናለን ፡፡
ምርጫው ቀውሱን እንደማይፈታ በሥልጣን ላይ ያለውን ቡድን እያስጠነቀቅን ይህን ያህል ከፍተኛ የሰው ሕይወትና ንብረት ጠፍቶ ማየቱ በጣም ያሳዝናል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግሮች ምርጫ ሳይሆን የፖለቲካ ውይይት እንደሚያስፈልጋቸው ለሁሉም ባለድርሻ አካላት ጥሪ አቅርበናል ፡፡ ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ መንግስት ለነባር ቀውሶች ምንም አይነት መፍትሄ እንደማያመጣ እያወቀ ምርጫውን አካሂዷል ፡፡ እንደተጠበቀው አሁን ለምርጫው የተወሰደው የጥቃት እርምጃ ሀገሪቱን እጅግ ብዙ ሀብቶችና የሰው ሕይወት እንዳስከፈለ ግልጽ ነው።
መንግሥት ለብሔራዊ ምርጫ እንዲገፋበት ዓላማው በስልጣን ላይ ለመቆየት በሚያስችላቸው ወጪዎች ሁሉ ያለበትን ሁኔታ ለማስቀጠል እንደሆነ ለመረዳት ችለናል። መንግስት ሆን ተብሎ በመላው አገሪቱ ግጭቶችን እና ጦርነቶችን እያባባሰ ነበር የሚል እምነት ኣለን።
ሆኖም ህዝባችን ለእንዲህ አይነቱ ጨካኝ የመንግስት እኩይ ዓላማ ላይ ባለመወደቅ፥ ያለ ዋጋ ባይሆንም እርጋታና ትዕግስትን አሳይቷል ፡፡ የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም የኦሮሚያ ዜጎች የመንግስት ካድሬዎችን እኩይ ሴራ ተገንዝበው በማክሸፍ ለረዥም ጊዜ የስርዓቱ ኣቀንቃኞች ሲያራምዱት የነበረውን የሁከት ጎዳና ተቀባይነት በማሳጣታቸው ኦነግ ምስጋናውን ይገልጻል። እንደዚህ ባለው የህዝባችን ብስለት ምክንያት ነው ዛሬ በህዝባችን ውስጥ አስከፊ ሁከትና ስርዓት-አልበኝነት ውጤታማ በሆነ መንገድ ሊወገድ የቻለው።
እንደ አንድ የፖለቲካ ድርጅት ለኦሮሞ ህዝብ በተለይም ለአባሎቻችንና ለደጋፊዎቻችን ፣ ለኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄና መዋቅሮቹ እንዲሁም እዚህ በኦሮሚያም ሆነ በዲያስፖራ ላለው የኦሮሚያ ክልል ብሄራዊ የሽግግር መንግስት ኮሚቴ ለእንደዚህ ላለው የመንግስት እኩይ ዓላማዎች ባለመውደቃቸው ያለንን አድናቆት ለመግለጽ እንወዳለን።
የኦሮሚያ ክልል ብሄራዊ የሽግግር መንግስት ኮሚቴ ኣስተዳደር: በኦሮሚያ እና ከዚያም ባሻገር በምርጫና በድህረ-ምርጫ በመንግስት ካድሬዎችና ወኪሎች የታቀዱትን የሁከት ተግባራት ለማስቀረት ለኦሮሚያን ዜጎች ጠቅሟል። አሁንም ሰኔ 21 ቀን 2021ዓም የተካሄደው ምርጫ ሂደትና ውጤት በምንም መስፈርት ተቀባይነት እንደሌለው ኦነግ ኣበክሮ ይገልጻል። በዋናነት በመንግስት መዋቅሮች ምክንያት የሚነሱትን ዓላማዎች እና ግድፈቶች እያወቁ በምርጫው ላይ ጥቂት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፈዋል ፡፡ስለሆነም እነዚያ የፖለቲካ ፓርቲዎች በምርጫው በተመለከቱ ጉዳዮች እና በውጤቱ ላይ በልዩነቶች ላይ ማንኛውንም ሁከት ከማነሳሳት እንዲቆጠቡ ጥሪ እናቀርባለን ፡፡በእንደዚህ ዓይነት ጉዳይ ላይ ማንኛውንም የሕዝብ አመፅ ማነሳሳት በፖለቲካዊም ሆነ በሞራል ተቀባይነት የለውም። ይልቁንም ሕዝቦቻችንና ኣገሪቷ ለገጠማት ቀውሶች መፍትሄ የሚፈለግበት ጊዜ አሁን ነው። ስለሆነም ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በሚከተለው የውሳኔ ሃሳብ ላይ እንዲያተኩሩና ያለተጨማሪ መዘግየት ወደ ትግበራው እንዲገቡ ጥሪያችንን እናቀርባለን፥
1. በባለድርሻ አካላት መካከል ውጤታማ ውይይት እንዲጀመር መንገዱን ለመክፈት እንደ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ (ኢፌዲሪ) የመታደግ መንግሥት ጊዜያዊ አካል ለማቋቋም እንዲሰሩ፥
2. የኢትዮጵያ ብሄራዊ መከላከያ ሰራዊት እና የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሰላምን በማረጋገጥ የኢፌዴሪ የመታደግ መንግስት እንዲመሰረት ጥሪ እናቀርባለን ፥
3. በመላ አገሪቱ የሚካሄዱ ጦርነቶችንና ግጭቶችን በአስቸኳይ እንዲያቆምና የኤርትራ ወታደሮችና የደህንነት ሰራተኞቻቸው ከኢፌዴሪ በኣፋጣኝ እንዲወጡ ። የኤርትራን ኃይሎች ከኢትዮጵያ ማስወጣት ለኤርትራም ሆነ ለኢፌዴሪ ጥቅም ወሳኝ ነው ፥
4. የኢትዮጵያ ህዝቦች እና ሁሉም የፖለቲካ አካላት ግዴታቸውንና ሃላፊነታቸውን በሚገባ እንዲወጡ ጥሪ እናቀርባለን፥
5. ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እና የኢትዮጵያ ህዝቦች ለፖለቲካዊ ውይይት መንገድ የሚከፍት የሽግግር ስርዓት ለመዘርጋት በሁሉም ባለድርሻ አካላት ላይ ጫና እንዲያደርጉ እናሳስባለን ፥
6. በመጨረሻም የኦሮሚያ ክልል ብሄራዊ የሽግግር መንግስት ከሁሉም ብሄሮች እና ብሄረሰቦች ጋር በአገሪቱ ሰላምና መረጋጋት እንዲኖርና ትርጉም ያለው የፖለቲካ ውይይት እውን ማድረግ ኣስፈላጊውን ጥረት ሁሉ እንደሚያደርግ በኣጽንዖት ለመግለጽ ይወዳል።
ድል ለሰፊው ህዝብ!
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር
ፊንፊኔ
የኦነግ መግለጫ- የኢፌዲሪ አድን መንግስት 25-06-2021
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