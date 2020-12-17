የኦሮሞ ትግል ግብ ነጻነትና እኩልነት ስለመሆኑ ይህ ጥሩ ማስረጃ ነዉ::
“ጥብቅና ከቆሙልኝ አራቱ ጠበቆቼ ከአንደኛው ጋር ብቻ አንተዋወቅም። ሁለተኛ አሁን ባለው የፖለቲካ አሰላለፍም በጣም በተለያየ የፖለቲካ አሰላለፍ ውስጥ ነን ያለነው። አሁን በዋነነት ሁለት ጎራዎች ነን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለነው። ሁለት ጎራ ውስጥ ነው ያለነው። የፖለቲካ አመለካከቴን አይደግፉም እነዚህ ሰዎች። ሶስተኛ አሁን በዘመኑ አነጋገር በብሔር ማንነትም አንገናኝም። ከሁለቱ ጋር ደግሞ በሃይማኖትም አንገናኝም። ግን ይህን ሁሉ ነገር ቦታ ሳይሰጡት ይህ ጉዳይ የፍትህ ጉዳይ ነው፤ ለዚህ ሰውዬ ፍትህ ሊጓደልበት አይገባም ብለው ለሙያቸው ብለው ከጎኔ መቆማቸው ብዙ ያስተማረኝ ነገር ነው። ይኼ የኢትዮጵያን ፖለቲከኞች ማስተማር ይመስለኛል። የኢትዮጵያን ጋዜጠኞች ማስተማርያ ነው። ከዚያም አልፎ ህዝብን ማስተማር አለበት። የተለያየ ቋንቋ እንናገራለን፤የተለያየ ሃይማኖት አለን፤ የተለያየ ፖለቲካዊ አመለካከት አለን። በዚህ መሃል ግንኙነታችን ምንድነው የሚለውን ብዙ ነገር ያስተማረን ይመስለኛል። ያን ሁሉ ልዩነት ወደ ጎን ትተው ነው ከኔ ጋር የቆሙት። እውነቴን ለመናገር ፍትህ እኔ ላይ ሲጔደል እኔ አልነበርኩም የምቆጨውና የምበሳጨው፤ እነሱ ነበሩ። ••• በጣም ራሽናል የሆኑ ሰዎች ናቸው። ምክንያታዊ ሰዎች ናቸው። ፖዘቲቭ ሰዎች ናቸው። እና እነሱም እኔን በጣም አስተምረውኛል። ሁሉም ህብረተሰብ ከእነሱ ብዙ ትምህርት መቅሰም ያለበት ይመስለኛል። ለኔ ብለውም አይደለም እንደ ግለሰብ፤ ለፍትህ ብለው፣ ለሙያቸው ነው የቆሙትና መመስገን እና እውቅና ማግኘት ያለባቸው ይመስለኛል በዚህ በጎ ተግባራቸው።”
አቶ ልደቱ አያሌው በአባይ ሚድያ ከተናገሩት
Qabsoon Oromoo gootota jajjaboo magarsaa jira. – https://t.co/yti6iqPkHa pic.twitter.com/FE82vUO0Ko
— Kichuu (@kichuu24) December 17, 2020
Lidetu Ayalew’s release on bail is a positive development.Likewise, all political prisoners still in detention must be freed! – https://t.co/E0cnqzJutg pic.twitter.com/yu9GL00jNQ
— Kichuu (@kichuu24) December 11, 2020
Qabsoon Oromoo gootota jajjaboo magarsaa jira. – https://t.co/yti6iqPkHa pic.twitter.com/FE82vUO0Ko
— Kichuu (@kichuu24) December 17, 2020
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