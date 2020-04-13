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“የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቦርድ ዘረኝነት አይኑን ስለወረው በጥድፊያ እየተወራጨ ነው። (አቶ አቤ ሳኖ የCBE President አድስ በመሆኑ ገና አልደረሰባቸውም)
የባንኩ ቦርድ ለዋትሮው በወራት የሚሰበሰብ ቢሆንም በለፉው 1 ወር ባልሞላ እድሜው ውስጥ አምስት ጊዜ ተሰስቧል።
በዚህ ጊዜ የተሰበሰበው የባንኩን ችግር ለመፍታት አይደለም።
ኦሮሞዎች ባንኩን ወረውታል ተብሎ ከ360 ባልተኞች የተሰጠውን አጀንዳ መርምሮ ለማፅደቅ እንጂ።
በዚሁ መሰረት:
Agenda #1: በለፉት ጥቂት ጊዜያት የተቀጠሩትን ኦሮሞዎች ፕሮፋይል ብቻ ለይታችሁ አምጡልኝ ብሎ መርምሯል።ነገር ግን ያገኘው መረጃ ለፈለገው ዓላማ ስለማይጠቅማው ወደ ሌላ ተሸጋገረ ።
Hard facts በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አመራር ውስጥ ( ዳይረክተር እና ከዚያ በላይ)
አማራ 48%
ኦሮሞ 33%
ጉራጌ 8%
ትግሬ 6%
ወለይታ እና ሃዲያ አንዳንድ ፐርሰንት ነቸው።
የቅርንጫፍ ማናጀሮችን ከወሰድን ደግሞ አማራ 68% ነው።
Agenda #2: ከ50 ሚለየን በላይ የኦሮሞ ተበዳርዎችን መረጃ ብቻ አምጡልኝ አሉ። እዚህም ላይ ከአስር ከፍተኛ ተበዳርዎች ውስጥ
ኦሮሞ 1
ትግሬ 3
አማራ 6 ነቸው።
እሄም ስላላወጣው ወደ ሌላ አጀንዳ ዞሯል።
Agenda #3: ከሌላ ባንክ ብድር የተገዛላቸውን ኦሮሞዎች ፊለጋ ተያያዙ። እዚህም ላይ በአንድ ዓመት ውስጥ የተወሰነው 8 ብቻ ሲሆኑ ኦሮሞ 2 ብቻ ናቸው።
Agenda #4: እሄ ሁሉ ስላላዋጣው አሁን ደግሞ “ባለተራውን” ለመመንጠር መሳሪያ ይሆነኛል ያለውን አጀንዳ መዟል። 18 ወራት ፈጅቶ በውጪ አማካር ተሰርቶ በአቶ በቃሉ ጊዜ ኣልቆ ስራ የጅመረውን መዋቅር እስከ ቅርብ ጊዜ የጠቅላላ አገልግሎት ባልደረባ በሆነችው አጅርት መሪነት በሁለት ሳምንት አጠናቆ ወደ ስራ ሊገባ ነው።
Agenda #5: ሌላው የባንኩ ቦርድ እያደረገ ያለው የፕረዝዳንቱን ስልጣን ጠቅልሎ እንዲይዝ የሚያስደርገውን እና በ2005 የወጣውን እና ለ15 ዓመትስራ ላይ ያለውን የባንኩን ቻርተር ክለሳ ተያይዟል ።
እሄንን ሁሉ የሚያደርገው ለባንኩ እድገት ሳይሆን ተቆጣጥረውታል ያላቸውን ኦሮሞዎች ለመመንጠር እና ፕረዝዳንቱንም ስልጣን አልባ ለማድረግ ነው።
ከዚህ ሁሉ ጀርባ አድፍጦ ያለው በህወሃት ጊዜ የመንግስት ፋይናንስ ድርጅቶች ኃላፍ ሆኖ ያገለገለው ዶር እዮብ ተስፋዬ እንደሆነ መረጃች ያሳያሉ።”
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