የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከፓርቲዎች ለቀረቡለት አቤቱታዎች የሰጠው ምላሽ
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአዋጅ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ፓለቲካ ፓርቲዎች ከመመዝገብ በተጨማሪ የተለያዩ ድጋፎችን እንደሚያደርግ ይታወቃል፡፡ በዚህም መሰረት ሰሞኑን ከተለያዩ ፓርቲዎች የቀረበለትን አቤቱታ አስመልክቶ ምላሾችን ሰጥቷል ፡፡ በዚህም መሰረት፣
አቤቱታ ያቀረቡ ፓርቲዎች እና ያቀረቧቸው አቤቱታዎች፣
1.ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ /ትዴፓ/- እስር፣ ማስፈራራትና ቢሮ መዘጋት
2.ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ/ኢዜማ/- ስብሰባዎች መሰናከል፣ በጎንደር በደብረብርሃን እና የጸጥታ ሃይሎች ለመሰናከሉ ትብብር ማድረጋቸው
3.ኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ/ኦብፓ/- እስራት፣ ቢሮ መዘጋት፣ ታፔላ መነቀልና አባላት ማስፈራራት
4.ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ/ኦፌኮ/- የአባላት እስርና ማስፈራራት
5.ኦሮሞ ነጻነት ግንባር/ኦነግ/- የመስራቾች ፊርማ መነጠቅ እና በተለያዩ የኦሮሚያ ክፍሎች የአባላት እስር
6.ጌዲዮ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት/ጌህዴድ/- ሰነድ መነጠቅና የማሟያ ፊርማ ማሰባሰብ ሂደት መደናቀፍ
ሲሆኑ ፓርቲዎቹ ያቀረቡትን አቤቱታ በማያያዝ የሚመለከታቸውን የመንግስት አካላት ጉዳዩን ከሚያስረዱ ሰነዶች ጋር የካቲት 26 እና 27 ቀን 2012 ዓ.ም በቦርዱ ጽህፈት ቀርበው እንዲያስረዱ ደብዳቤ ልኳል፡። በዚህም መሰረት ለአቤቱታዎቹ ምላሽ እንዲሰጡ ጥሪ የደረሳቸው ተቋማት የሚከተሉት ናቸው፡፡
•ትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር
•ኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር
•አማራ ፖሊስ ኮሚሽን
•ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ፖሊስ ኮሚሽን
•ኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን
•ኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ፣ ዝዋይ ባቱ ፖሊስ
የአትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ
Pre-election rigging has began…Across Oromia/ Ethiopia by Abiy Ahmed’s Prosperity Party Security Forces!!!!!! https://t.co/U8FgWvTw2g pic.twitter.com/yQuo7sR9rB
— Kichuu (@kichuu24) March 4, 2020
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