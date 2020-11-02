የአብይ አህመድ የፖለቲካ መርህ “ያለቀው አልቆ የብልጽግና ጉዟችንን እናስቀጥላለን” የሚል እንደሆነ ይታወቃል።
የሰው ህይወት መጥፋት ቅንጣት ታክል ግድ እንደማይሰጠው ይታወቃል። ንፁሃንን በእጅ አዙር እያስፈጁ ነጋ ጠባ ሌሎችን በመውቀስና በአለም አቀፍ ማህበረሰቡ ፊት የፖለቲካ ተቀናቃኞችን በማጠልሸት ስልጣን ላይ ለመቆየት የሚደረግ አሳዛኝ ጥረት ነው። የአማራ ክልል ልሂቃን ይህን የመንግስት ቁማር በቃ ማለት ሲገባቸው የመንግስትን የከሰረ ፕሮፓጋንዳ እንደወረደ ይዘው ይነጉዳሉ። ማንኛውም ሰው ተስሎ የተሰጠውን bogeyman ይዞ የፕሮፓጋንዳ መጠቀሚያ ከመሆን በፊት በግድያው ማን ምን አይነት የፖለቲካ ትርፍ እያጋበሰ ነው ብሎ ራስን መጠየቅ ተገቢ ነው። የመንግስት አካል ከሆኑ ሀይሎች ውጪ በሀገሪቱ ውስጥ ከምእራብ እስከ ምስራቅ ከሰሜን እስከ ደቡብ በዚህ ደረጃ የተደራጀ ጥቃት መፈፀም የሚችል ወታደራዊ ሀይል የለም። በመሰረቱ ግድያው የሚካሄደው ከመንግስት ውጪ ባሉ አካላት ቢሆን እንኳን ዋናው ተጠያቂ ሶስት አመት ለሚጠጋ ጊዜ ጣትን ወደ ሶስተኛ ወገን ከመጠቆም ባለፈ ይህ ነው በሚባል ደረጃ የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ያልቻለው መንግስት ነው። የመንግስት ስራ ጣት መጠቆምና excuse መደርደር አይደለም።
አብይ አህመድና ፓርቲው ስልጣኔን ተጋፍቶኛል በሚል ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር ግጭት ውስጥ ለመግባት ቋፍ ላይ እንዳሉ ይታወቃል። የኦሮሞ ህዝብ በዚህ ትርጉም አልባ ጦርነት ከጎኑ የሚሰለፍበት ምንም ምክንያት እንደሌለው ስለተረዳ የአማራን ወጣት ለድጋፍ መቀስቀስ ይፈልጋል። እየታየ ያለው የንፁሃንን ደም በማፍሰስ ወጣቶችን ለጦርነት ለማነሳሳት የሚደረግ ሙከራ ነው። አላማውም በዚህ ጦርነት የሚያልቀው አልቆ ለአብይና ለሚዘውረው ብልፅግና ፓርቲ የስልጣን መደላድል እንዲሆን ማድረግ ነው። በንፁሃን ደም የሚደረግ የፖለቲካ ቁማር ባስቸኳይ ይቁም። ላለንበት የፖለቲካ ቀውስ ጦርነት መፍትሄ አይደለም! ለሚካሄዱት ጭፍጨፋዎች ባጠቃላይ ገለልተኛ ምርመራ ባስቸኳይ ይካሄድና ወንጀለኞች ተጣርተው ለፍትህ ይቅረቡ። በትናንትናው አሳዛኝ ጥቃት ወዳጅ ዘመዶቻቸውን ላጡ መፅናናት ይሁን።
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Namoonni muraasni torban darbe Obbo Lammaa Magarsaa bira dhaqanii paartii Bilxiginnaatti akka makamu isa gaafachuu isaanii FI mirkaneefateera.
Jaarsooliin ergama kana Abiy Ahimad irraa fudhatanii Lammaa quunnaman irra caalaan isaanii namoota naannoo Amaaraati. Fedhiin isaanii yaa’ii Bilxiginnaan dhiheenya kanatti geggeesitu irratti Lammaan akka dhiifama gaafatee hirmaatu gochuu ture.
Lammaan “maaltu geeddaramee jennaanin makama” jedhee ofirraa akka deebise madda amanamaarraa FI dhagaheera. Erga dhuftani mootummaan halduree tokko malee kan armaan gadii kana akka raaw’atu godhaa jedheenira Lammaan.
★ Jawar Mohammed dabalatee hidhamtoota siyaasaa Oromoo hunda hiikuu
★ Ajjeechaan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru attatamaan akka dhaabbatu gochuu.
★ Ajjeechaa kanaratti kan hirmaatan qoratamanii qaamni seeratti dhihaachuu qabu (hooggansa dabalatee) seeratti akka dhiyaatu gochuu
★ Kan fiixeerran gahee ukkaamfamee hafe, Afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta’u gochuu fii
★ Faayidaan addaa Oromoon Finfinnee irraa qabu halduree tokko malee deebii akka argatu gochuu.
Namni isin erge, gaaffiwwaan kana deebisuudhaaf fedhi qaba taanaan as deebi’aa na dubbisaa jedhee geggeesse. Jaarsooliin mari’annee sitti deebina jedhanii biraa deeman. Abiy Ahimad Lammaa ofitti fudhachuuf osoo hin taane, paartiin Bilxiginnaa Oromiyaa keessatti qarqaraa amma qarqaraatti fudhatama waan dhabdeef, propaganda ittin hojjachuuf akka deebi’u barbaada. Bilxiginnaan muddama hamaa keessa jirti. Qeerroon itti muddaa!
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