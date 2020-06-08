የአብይ አህመድን (አብዮት በላይንህ/አብይ ትዝታ ወልዴ)ን NON-ኦሮሞነት ለማረጋገጥ ብዙ ማጥናት አያስፈልግም:: በቀላሉ ደጋፊዎቹን ማየት ብቻ በቂ ነው:: የኛ ሙሴ ብለው የሚያንቆለዻዽሱትእነሱ ናቸው:: የውሸት ዶክመንተሪ ፊልም የሚሰሩለት እነሱ ናቸው:: ለዳውድ ኢብሳ ወይም ለጀዋር መሐመድ ወይም ለመለስ ዜናዊ የህይወት ታሪክ የሚዳስስ ዶክመንተሪ ሀበሾች አማሮች ሲሰሩ ይታይህ:: የአብይን አምባገነን ሥርእት እየደገፉ ከዚህ በላይ ለኢትዮዽያ መሪ ሊገኝ አይችልም እያሉ የሚያንቀራሩለት አማራዎች ብቻ ናቸው:: ኦሮሞው :ትግሬው:ስዳማው: ወላይታው: ሱማሌው ሁሉም አምርሮ ይህንን አሃዳዊና ጨፍላቂ: ገዳይ እና ፀረ-ህዝብ የሆነን ሰውዬ ከጫንቃው ላይ አሽቀንጥሮ ለመጣል እየታገለው ሳለ አማራው ብቻ ሲደግፈው ምን ይባላል? ያውም ከኦሮሚያ ለመጣ ሰው! ስለዚህ በእናቱም ሆነ በአባቱ አማራ ነው ስንል ከተጨባጭ ማስረጃ በተጨማሪ ይህ እራሱ አንዱ ማሳያ ነው:: እሱ ኦሮሞ ቢሆን ነው እጅግ የሚገርመው; ምክንያቱም አንድ ከኦሮሞ እናት የተወለደ ሰው የሀገር መሪ ሆኖ ጦር አዘምቶ በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ከ2000 በላይ የሚሆኑትን ኦሮሞዎችን ብቻ አይገድልም:: ይህ አይደረግም; የሰው ልጅ የተፈጥሮ ባህርይ ስላልሆነ::
Gaafiin Oromoo Maal Ture? – https://t.co/WodrzCnR8N pic.twitter.com/oKHDgROd0a
— Kichuu (@kichuu24) June 7, 2020
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