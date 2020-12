የአማራ የጥናት፣የምርምር እና የዶክመንቴሽን ሴንተር መክፈት ገንዘብ ማስገኘቱ: Please read this document and forward to every Oromo and the rest of ethnic groups

የአማራ የጥናት፣የምርምር እና የዶክመንቴሽን ሴንተር መክፈት ገንዘብ ማስገኘቱ በዚህ ተቋም ውስጥ የአማራ historical, cultural, social, political, economical, legal, environmental, religious matters ይዳሰሳሉ; የአማራን ባህል፣ታሪክ፣ቅርስ፣ወዘተ የሚመለከቱ የምርምር ስራዎች ይቀርባሉ፣ ይታተማሉ፣ይመዘገባሉ፣ ወዘተ…

አሜሪካ ውስጥ ከምንከፍታቸው Corner stores, Gas stations …. እስከ ሃገር ቤት የሚኖሩን የተለያዩ ንግዶች

ህጋዊ ያልሆኑ ንግዶች፥ ነብሰበላ ወንበዴዎች እና ከሲሲሊ ማፍያ የሚበልጥ ስራን ስንሰራ ብቻ ነው

በወንጀል ነክ የንግድ ስራ የሚሰማራ ሃይል ስንፈጥር ነው

አሜሪካ እና ካናዳ እንዲሁም አውሮዻ በእስራኤል በኩል ጫትን ማስገባት ፣

የጦር መሳሪያወችን ዘመናዊ ነፍስወከፍ መሳሪያዎችን እና ጥይቶችን] ወደ አማራ ክልል smuggle አድርጎ መሸጥ

ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ፡ ገንዘብ ማስታጠቅ ፣

በጠረፋማው የአማራ መሬት ላይ በተለይም በሱዳን በኩል እና ቤኒሻንጉል በኩል ባለው አካባቢ እፀፋርስን በማምረት ወደ ጎረቤት ሃገራት መላክ

NGOs በመክፈት ትግሉን መደገፍ

Local NGOs ሃገርቤት መክፈት፤ ለምሳሌ በጤና ፣በትምህርት፣ በ Afforestation/ Environmental protection ፣ ወዘተ

donate በሚደረጉ ዕቃዎች ላይ የሚሰሩ ግብረሰናይ ድርጅቶችን በውጭም ይሁን በሃገርቤት መክፈት፤

Recycled/ reused የሚደረጉ የህክምና የተለያዩ እቃዎችን ከአሜሪካ እና ከአውሮፓ የጤና ተቋማት በልግስና ከተሰበሰቡ በጥሩ ዋጋ ሃገርቤት መሸጥ፣

ያገለገሉ እቃዎችን በብዛት ወደ ሃገር ቤት ከቀረጥ ነፃ እያስገቡ የተወሰኑትን ለግሶ ሌላውን መሸጥ

እጅግ የረቀቀ የህዋስ cell division/cell formation/ or binary fission… አወቃቀር ሃገር ቤት ስለመፍጠር፥

በዚህም ጉዳይ ላይ በቂ ምክክር እና ስልጠና ያስፈልገናል። የድርጅታችንን ህዋስ በሌሎች የአንድነት እና የአማራ ድርጅቶች ውስጥ መሰርጋት አለብን።በተጨማሪም አባላትን ለመፈልፈያነት [Incubators ] ሆነው የሚያገለግሉ ተቋማትን [ከተራ እድር ወይም የፅዋ ማህበር እስከ የወጣቶች ማህበር ድረስ]ማጠናከር ያስፈልጋል።

The Amhara youth associations, for instance , could be the ideal places for the incubation of our members. በነዚህ ህጋዊ ተቋማት ውስጥ የታቀፉት አባሎቻችን ጥሩ shield ያገኛሉ ፤ ከጥርጣሬም ያመልጣሉ። በአንዳንድ ህጋዊ ተቋማት ውስጥ ሰርስረን ስንገባ የፋይናንስ ክፍሎቻቸውን ለመቆጣጠር እስከ ማሰብ መድረስ አለብን።

Killing Squad እጅግ በረቀቀ እና በተራቀቀ ዘዴ ስለማዋቀር

ዓላማችን ባልተሄደበት መንገድ መጓዝ ነው፤ ኢትዮዽያ ውስጥ አማራ ለዘመናት የሚታወቀው በሞኝነቱ ፣ በተላላነቱ ነው። እርሱ <አንድነትን ፈላጊ ነኝ፣ ሰላምን ፈላጊ ነኝ፣ መንፈሳዊነቴ እና የሞራል ልዕልናዬ ከፍ ያለ ነው > ይላል፤ ጠላቶቹ ግን አማራ ሞኝ መሆኑን ፣ አማራን ለማታለል ቀላል መሆኑን፣ብሎም አማራን ለማጥፋት ቀላል መሆኑን ያውቃሉ። ይህን scenario ጠርምሶ የሚያልፍ ትውልድ ለመፍጠር ነው እንግዲህ ባልተሄደበት መንገድ የምንሄደው።

The Good Book, ያለ ደም ስርየት የለም ሲል ፈፅሞ ነውር የሌለበት በመሞቱ [በመሰዋቱ] ነውር ያለባቸው ሁሉ ይድናሉ ማለቱ ነው። ይህ ሰማያዊ ሚስጥር ነው፤መንፈሳዊ ነው።አናሎጂውን ወደ ምድር ስናወርደው ግን ብዙ ንፁሁን ለማትረፍ ነውረኞችን መግደል የግድ ይላል የሚል ይሆናል። ምስኪኑ አማራ የሚተርፈው በርካታ ነውረኞችን ስንገድልለት ብቻ ነው ።

አማራ ልክ እንደ ወይን ማሳ ነው፤ አረሙን ካልነቀልንለት[ ካላሶገድንለት] እንዲሁም ፀር- ወይን የሆኑ ቀበሮዎችን ካልፈጀንለት ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ቢል፣ የፈለገው የፖለቲካ ድርጅት በቦለቲካ ቢራቀቀለት አማራ ፈፅሞ ነፃ አይወጣም። አማራ ነፃ የሚወጣው ነፍስ በልተው ነፍስ የሚያተርፉ ልጆቹ The Beautiful Ones ] ሲወለዱለት ብቻ ነው።

ለ Democratic thinking ያልደረሱ የዘላን ስብስቦችን፣በውስጣችን የተሰገሰጉ እና በአማራ ውርደት ራሳቸውን የሚያከብሩ የብአዴን ውሾችን፣ ባሮችን፣ ጋሎችን፣ ወዘተ…. ፀጥ ለጥ አድርጎ ማስገበር የሚቻለው ወይም እርስታችንን ማስለቀቅ የሚቻለው በግድያ ብቻ ነው። ለምሳሌ፥ አንድን ከሃዲ [ሆዳም አማራ] ባህርዳር ላይ አሶግዶ እኛ የአማራ የመልኮት ጦር [ The Devine Army of Amhara- DAA ሃላፊነቱን ወስደናል፤ ወደፊትም በቀጣይ ከአማራ ጠላቶች ጋር በሚቆመው አማራ ላይ ሁሉ እርምጃችን ይቀጥላል የሚል ህቡእ ድርጅት መልዕክቱን ቢያስተላልፍ በብዙ ይሁዳ አማራዎች ዘንድ ፍርሃት ወድቆባቸው ያድራል። ከተደጋገም ደግሞ የብዙዎች ልብ ይርዳል።

ይህ ገዳይ ቡድን ሁለገብ ይሆናል[ በተለያዩ ቋንቋዎች፣ በንቃት፣በስልጠና፣ ወዘተ…]፤ ግድያውን በGreen Zone[Easy Zone] or Amhara Region ላይ ብቻ አይወስንም፤ በ Yellow Zones እንዲሁም በ Red Zone [The most difficult Zone] ውስጥ ገብቶ ይገድላል፤ “ኦሮሞ” ሆኖ ገብቶ አማራ ሆኖ ሚሺኑን ይወጣል፣ አበመኔት ሆኖ ገብቶ ነብሰ-በላ ሆኖ ስራውን ያጠናቅቃል፣ ቄስ ሆኖ መስቀል እያሳለመ ውሎ ማታ ላይ ይሁዳን ሰቅሎት ይሰወራል፣ ያፍናል/ ያግታል፣ ይመርዛል፣…. ነፍስ በልቶ ነፍስ ይታደጋል !! ትግል ማለት ይህ ነው፤ ይህንን ሃሳብ ሳያስብ ወደ አማራ ትግል ውስጥ የገባ ሁሉ የአማራን የነፃነት መምጫ ዘመን የሚያራዝም ወይም ጊዜውን በከንቱ የሚያጠፋ ነው።

የ Killing Squad አደረጃጀት፣ አወቃቀር እንዲሁም ስልጠና ሳይንሳዊ እና የረቀቀ ከመሆኑም በላይ ከላይ በምሳሌ እንደተጠቀሰው የአማራ የመለኮት ጦር አባላት ከየትኛው የማህበረሰብ ክፍል እንደሚወጡ መገመት ፈፅሞ አይቻልም – እስኳዱን ከሚቀምሩት ውጪ። ፕሮፈሰሩ ገዳይ ሊሆን ይችላል … ሃኪሙስ ? ሴተኛ አዳሪዋስ ? ጎዳና ትዳዳሪውስ? አንተ ወይም አንቺም ገዳይ ልትሖኑ ትችላላችሑ። I am also a born killer ! ግድያ ቀላል ነው፤ ከባዱ በአፍሪካ ፍሬ የማያፈራው የሰላም ትግል ነው ። ስለገዳይነት የማንሰራ ከሆነ ጊዜያችንን በከንቱ አናጥፋ ።

የ Media ወይም Cyber አጠቃቀም እና ጠንካራ የደህንነት [ የስለላ] ተቋም ስለመመስረት፥

አማራን ነፃ ለማውጣት ጠቃሚ የሆኑ ግብኣቶችን ሁሉ ማከተት የግድ ነው። ህያው ቃል “ብልቶች ብዙ ናቸው አካሉ ግን አንድ ነው” እንዲል ለአማራ ትግል [ዋናው አካል] የተለያዩ ብልቶች ሆነው የሚያገለግሉት ብዙ የትግል ስልቶች ወይም ግብኣቶች አሉት። ገዳዩ ቡድን ብልት ነው፣ የመረጃ ቋት ሰባሪው ወይም ሰላዩ ቡድን ብልት ነው፣….

ሁሉም ግን ለአካሉ equally important የሆኑ ብልቶች ናቸው፤ አካሉ ግን አንድ ነው፡ ፍፁም Organic and Unique የሆነ የአማራ ትግል። የአንዱን ጭንቅላት በጥይት ነድሎ የሚሊዮኖችን ስነልቦና ‘የመከሽከሽን’ ያህል መረጃን ሰልሎ እራቁትን ማስቀረት ወይም በ black mail ባለስልጣኑን ታዛዥ ባሪያ ማድረግ እኩል ጠቃሚዎች ናቸው።

የCyber ጦረኞች፣Hackers እና በተቀናጀ የፌስቡክ ጦርነት አጀንዳ ሰጪዎችን፣ የጠላትን ቋንቋ ደበላላቂዎችን፣ ጠላትን በተለይም ጋላን] አስከባቢዎችን ወይም በጠላት ላይ ጠላት ፈጣሪዎችን በሚገባ መጠቀም ወይም ማደራጀት ይቻላል።

ፌስቡክ፥በአግባቡ ለተጠቀመበት ፌስቡክ ትልቅ የፕሮፓጋንዳ ሜዲያ ነው ። ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ጠቃሚ ጊዜን ማኔጅ ለማድረግ ፣ በ Persuasion effective ለመሆን፣ ወይም የሚጋጩ ሃሳቦችን እንዳናስተላልፍ የፌስቡክ ስራዎች በቡድን እና በምክክር ማድረግ ያስፈልገናል። ለምሳሌ፥

* የ አንዳንድ ወቅታሚ ጉዳዮች እና የዜና ቡድን

* የፖለቲካ ተንታኝ ቡድን

* የማንቂያ ፅሁፎች ወይም የፕሮፓጋንዳ ቡድን

በነዚህ ቡድኖች ተረቀው የሚለቀቁ ፅሁፎችን ሁላችንም በየገፆቻችን እንለጥፋለ

በፌስቡክ በሚደረግ ዘመቻ ብቻ ኦሮሞ ላይ ጠላት መፍጠር 101፥

በኦሮሚያ ዙሪያ ያሉ ብሄሮች ወይም ህዝቦች ኦሮሞን ወጥረው እንዲይዙት የማድረግ ስራ መሰራት አለበት

ጋሎች ጉራጌውን፣ ጃንጃሮውን ወይም የሙን፣ ከፋውን፣ሃድያውን፣ ኮንታውን፣ ሼካውን፣ ጋምቤላውን፣ ወላይታውን፣ ሲዳሞውን፣ ጌድዮውን፣ ጋሞውን፣ የሰገን ህዝቦችን፣የኦሞ ህዝብን፣ ዳዋሮውን፣ ካማሽውን፣ ሱማሌ ውን፣….እንዴት እንደበደሉት ፣ ርስቱን መቼ እንደነጠቁት፣ ዘሩን እንዴት እንዳመናመኑበት፣ ወዘተ… በሚሉ ልብ የሚነካ የማንቃት ስራ መስራት አለብን። ይህንን ለማድረግ አንደኛ በርከት ያሉ አካውንቶችን [ጉራጌ፣ ካፋ፣ ሲዳማ ፣ወዘተ…. ሆነን መክፈት።

በከፈትናቸው አካውንቶችም ስር የነዚያን ብሄሮች እና የራሳችንን ባለፌክ አካውንት አሟሟቂ አባላት] ጓደኛ ማድረግ። ይህንን ለማድረግ የየብሄረሰቡን ስም፣ ባህል፣ ታሪክ ፣ ወዘተ በተወሰነ መልኩ ማወቅ ያስፈልገናል። ለዚህም ስራ በእጅጉ የሚጠቅመን ከጥቂት ወራት በሗላ ታትሞ የሚወጣት የዶክተር ሃብታሙ ተገኝ መጽሃፍ ያልተነገረው የኢትዮዽያ ታሪክ: partial of the title of his book እና ሌሎችንም መዛግብት እናገላብጣለን።

ሌላው ኦሮሞን ከአርባ ሚሊዮን ወደ ሃያ ሚሊዮን የሚያወርድ ትልቅ ስራ በዚህ ከአንድ ዓመት በላይ በፈጀው የታሪክ የምርምር ስራ ላይ ተካቷል። ወለጋ እና ሸዋ ፕላቶ ላይ ያሉት ሙሉ በሙሉ ኦሮሞ አለመሆናቸውን በጥናት መፅሃፉ ያረጋግጣል።

That is a nuclear weapon on Galas “ዘጠና ገበሮ ዘጠኝ ቦረና” የሚለውን የወለጋዎች አባባል ወደ ፐብሊክ እናመጣዋለን፤በዚያም እንከፋፍላቸዋለን።

ደህንነት Intelligence Central Intelligence of Felege Asrat- CIFA

የድህንነት ስራ ለትግል ወሳኝ ነው፤ ምንም እንኳ የደህንነት ስራ የአንዲትን ሃገር ወይም የህዝቦችን ደህንነት as its name implies ማስጠበቅ ቢሆንም ይህ በትግል ላይ እያለን የምናዋቅረው የደህንነት መረብ ጠላትን ወይም መንግስትን ከመሰለል አልፎ ትግል ላይ በሃላፊነት የምናስቀምጣቸውን ሁሉ እስከ መሰለል ይደርሳል፡ በትግል ላይ ያለነውን ሁሉ ድህንነታችንን መጠበቁ እንዳለ ሆኖ። በዚህ ቡድን ስር ምንምን መካተት እንዳለባቸው ወይም እንዴት ቡድኑን ማዋቀር እንዳለብን እንማከራለን::