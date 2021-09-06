የአማራ ታጣቂዎች በሁመራ በሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ላይ ዘግናኝ ጥቃት መፈፀማቸውን በምርመራ አረጋግጠናል ሲሉ ቴሌግራፍ እና ሲ.ኤን.ኤን ዘገቡ
KMN:- September 06/2021
– የአማራ ክልል የፀጥታና ደኅንነት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰማ ጥሩነህ ‹‹በተባሉት አካባቢዎች ችግር ደርሶብኛል ብሎ ወደ ቢሮዬ ሪፖርት ያደረገ አንድም ትግርኛ ተናጋሪ የለም›› የሚል ምላሽ ሰጥተዋል
የአማራ ታጣቂዎች በሁመራ በሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ላይ ዘግናኝ ጥቃት መፈፀማቸውን በምርመራ አረጋገጥናል ሲሉ የእንግሊዙ ቴሌግራፍና የአሜሪካው ሲ.ኤን.ኤን ዘግበዋል፡፡
እንደ ቴሌግራፍ ዘገባ ከሆነ ታጣቂዎቹ ጥቃቱን ያደረሱት በሁመራ ከተማ ሲሆን፣ ይህንኑ በርካታ የዐይን እማኞች አረጋግጠውልኛል ብሏል፡፡
እነዚሁ ታጣቂዎች በከተማው ቤት ለቤት እየዞሩ ካገኟቸው መካከል አንዳንዶቹን የትግራይ ተወላጆች እጅና እግራቸውን ቆራርጠው መግደላቸውን ተዘግቧል፡፡ ሃምሳ ሺሕ ነዋሪዎች አሉባት በምትባለው ሑመራ ከተማ ሐምሌ 8 ቀን የትግራይ ተወላጆችን እጣ ፋንታ ለመወሰን የአማራ ታጣቂዎች በከተማው ዋና አዳራሽ ተሰብስበው እንደነበር ያመለከተው ቴሌግራፍ፣ በዚሁ ስብሰባ ወቅት ከከተማው መጽዳት አለባቸው መባሉን ከተሳታፊ መስማቱንም አስነብቧል፡፡
ይህንኑ ተከትሎም ቤት ለቤት በተደረገ ፍተሻ ወደ ሱዳን ሸሽተው ካመለጡ እና በዚያው ቦታ አግኝተው ከተደበቁት ውጪ በከተማው ሳይያዝ የቀረ የትግራይ ተወላጅ አልነበረም ተብሏል፡፡
በከተማው ይገኙ የነበሩ ሕፃናት እና አዛውንቶች ጨምሮ የትግራይ ተወላጆች ወደ ሦስት ማጎሪያዎች እንዲከተቱ ተደርገዋል የተባለ ሲሆን፣ በዘገባው ከነዚህ ማጎሪያዎች የትግራይ ተወላጅ አለመሆኑን አሳምኖ ማምለጡ የተጠቀሰ አንድ ግለሰብ፣ እርሱ ነበርኩበት ባለው ማጎሪያ 250 ሰዎች ይገኙ እንደነበርና ታጣቂዎቹ በየለቱ በሥፍራው ካሉት ላይ እየቀነሱ አዳዲስ ሰዎች ያመጡ ነበር ማለቱ ተመላክቷል፡፡ እንደ ግለሰቡ ከሆነ ታጣቂዎቹ የሚወስዷቸው ሰዎች አልተመለሱም፡፡
ከነዚህ ክስተቶች ሁለት ሳምንት በኋላም ወደ 43 የሚሆኑ አስከሬኖች በተከዜ ወንዝ ላይ መገኘታቸውን የዜና ወኪሉ በዘገባው አስፍሯል፡፡
በተከዜ ወንዝ ላይ ተገኝተዋል የተባሉ አስከሬኖችን በተመለከተ ሌላ ዘገባ ያስነበበው ሴኤንኤን በበኩሉ፣ የአስከሬኖቹ ብዛት 60 አካባቢ መሆኑን በፎቶ ግራፍ አስደግፎ ዘገበ ሲሆን፣ አገኘኋቸው ያላቸው የዐይን እማኞችም ከአስከሬኖቹ መካከል እጅና እግራቸው ወደ ኋላ የተጠፈሩ ስለመኖራቸውም አመልክቷል፡፡
ቴሌግራፍ በጉዳዩ ላይ የአማራ ክልል ርእሰ መስተዳደርና የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤትን አስተያየት ብጠይቅም ምላሽ አልሰጡኝም ብሏል፡፡
በተመሳሳይ ሌላኛው የዜና ተቋም ቢቢሲ በአሁኑ ጊዜ በአማራ ክልል ስር በሚገኙት በሑመራ፣ አደባይ፣ እድሪስ፣ ቃፍታ ሑመራ ወረዳና ደጓጉም ቀበሌ በትግራይ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጾታዊ ጥቃት፣ ጅምላ እስራትና የመብት ጥሰቶች እየተፈጸመ ነው ሲል መረጃ አስነብቧል፡፡
ይህ በሐምሌ ወር እንደ አዲስ ጀምሯል በተባለ ጥቃት እንደሆነ በመግለጽ ህይወታቸውን ለመታደግ ተደብቀው እንደሚገኙ ገልፀዋል ነው የተባለው፡፡
ሆኖም የአማራ ክልል የፀጥታና ደኅንነት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰማ ጥሩነህ ‹‹በተባሉት አካባቢዎች ችግር ደርሶብኛል ብሎ ወደ ቢሮዬ ሪፖርት ያደረገ አንድም ትግርኛ ተናጋሪ የለም። እኔ በማስተዳድረው አካባቢ የሚኖር ሰው ጥቃት ሳይደርስበት እንዲኖር ማድረግ ደግሞ የእኔ ሥራ ነው›› በማለት የቀረቡትን ክሶች ውድቅ አድርገዋቸዋል።
Re-posted from another Kichuu Page
I do not doubt the veracity of the stories of a Genocide being committed against Tigray civilans in Humera, Western Tigray, for a second! The stories are written by two seasoned professional, women journalists, Halima Gikandi of The World (PRI) and Lucy Kassa of the UK’s Daily Telegraph.
The tell-tale signs of a Genocide occurring in Humera have all been there for quiet sometime now: long dead, bloated bodies floating down the Tekeze or Setit river, freshly dug up large grave sites in Humera showing up on Satellite images, and now, Lt. General Bacha Dabale, the Ethiopian Military Spokesman, engaging in a ‘deception & deniability’ propaganda campaign! Why in the world would you think General Dabale, all of a sudden, appears in front of News Cameras, and claim that the in-name-only ENDF has “killed” over 5000 TDF combatants in & near Humera recently? Were 5000 TDF fighters celebrating a birthday party in Humera when the “vaunted” ENDF Soldiers happen to stumble upon them? Are we supposed to believe that Amhara militias have now, by some magic, gained all the courage they needed to stop running away from the battle front, and actually engage the TDF? OR, is the media blitz about the UNEXPECTED ENDF military gains against the TDF in Humera, a prelude to begin denying that the grave site images showing up on Satellite pictures are of innocent Tigray civilians?
As a ‘neutral’ observer, who am I supposed to believe? Bacha Dabale, aka the Baghdad Bob of Ethiopia, or these two women journalists who have now exposed a genocidal War Crime against Tigray Civilians on a MASSIVE scale?