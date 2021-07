የነፍጠኞችና የኢትዮጵያ የከተማ ፖለቲከኞች (የዘረኞች) ድድብና (የአሥመራና የፊንፊኔ የአጥር ለአጥር የውሽማ ፖለቲካ)

“መሬት የኢትዮጵያ ነው እንጂ የብሔር አይደለም” ብለው ሲያደነቁሩን ይከርሙና፥ ወደ አማራ አካባቢ ሲሆን ምድሩና ሰማዩ የአማራ ብሔር ይሆንባቸዋል። “መታወቂያ ካርድ ላይ የብሔር ስም አይጻፍ” ሲሉ ይከርሙና ወልቃይት፣ ፀገዴ፣ ዳንሻ፣ ሁመራ የአማራ መታወቂያ ያድላሉ። እውነት ብሎ ነገር አያውቁም። ውሸታም ቀጣፊዎች ብቻ ናቸው። በደቦ ያስባሉ። እነሱ የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብሮነትና የግዛት አንድነቷ በተጨባጭ ፀር ናቸው። የእነሱ ተስፋፊና ወራሪ ባህርይ የሕዝቦችን አብሮነት አያጠናክርም። ዐለቃ የሆነ ማንም ለእነሱ ልክ ነው። አገራቸውና ሃይማኖታቸውም ከጥንት ጀምሮ ‘Patrimonial, Patriarchal, Highly centralized, Critique and interrogation are highly prohibited, even in a family, etc. ነበር/ነውም። የኢትዮጵያ ሌሎች ሕዝቦች (e.g: የኩሽና የኡማቶ) መንግሥታቸውም ሆነ ሃይማኖታቸው በተነጻጻሪ ግንኙነታቸው ያልተማከለና ለሕዝቡ ተነጻጻሪ ነጻነት ያለው፣ fairly egalitarian, democratic, etc. ነበር።