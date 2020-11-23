” የነፃነት ታጋይ እንጂ አሸባሪ አይደለሁም!” ኮ/ል ገመቹ አያና ዛሬ በልደታ ፍርድ የተናገረው።
ለአራት ወራት በተለያዩ የኦሮሚያ እስር ቦታዎች እና ፍርድ ቤቶች ከሌሎች ጓዶቹ ጋር ሲያንከረትቱት ከርማው፣ የቀረቡባቸው ፍርድ ቤቶች ሁሉ በነፃ እንዲፈቱ ከዘዙና ከሳሽ አቃበ ህግ ፋይላቸውን ከዘጋ ብኋላ፣ ከሌሎች 6 ጓደኞቹ ጋር አንድ ወር ያህል የት እንደገቡ ሳይታወቅ የቆየው ኮ/ል ገመቹ አያና ዛሬ ድንገት ብቻውን ልደታ የፌደራል ፍርድ ቤት ቀርቧል።
ለሌላ ቀጠሮ በሥፍራው የነበሩት ጠበቆቹ ድንገት አግኝተው ት ጉዳዩን ለመከታተል ተሞክሮ መረዳት እንደተቻለው፣ ኮ/ል ገመቹ አያና አሁን ፌዴራል ፍርድ ቤት የቀረቡት ከአንድ ዐመት ተቋርጦ ፣በነፃ በተለቀቁበት ክስ ነው።
በክሱ ላይ አስተያየየት እንዲሰጡ ስጠየቁ ” የነፃነት ታጋይ እንጂ አሸባሪ አይደለሁም!” ብቻ ማለታቸው በችሎቱ ላይ ከተገኘው ጠበቃ ለማወቅ ችለናል። ኮ/ል ገመቹ ከአብይ እና ለማ ጋር በነበራቸው ቀረቤታ ኦነግ ከኢህአዴግ መንግስት ጋር ለደረሰበት እርቀ ሰለም ሚናቸው የጎላ ነበር። ደማሪው የፍቅር ሰው ለሠላም ሲል ትጥቁን ፈትቶ እርሱን አምኖ የገባው የቀድሞ አለቃውን እንዲህ ስያንገላታ ማየት ያማል!
ፍትሕ ለኮ/ል ገመቹ አያና!
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