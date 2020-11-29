የተነቃበት የድራሼ ልህቃን ሴራ ከሚኒሊክ ዘመን እስከ ብልጽግና
KMN:- November 29/2020
(NB:- ፁሁፉ ሙሉ በሙሉ የሚዲያዉ አቋም ስላልሆነ የተከፋ ወይም ቅሬታው ያለዉ ማንኛዉም አካል በማንኛዉም ስዓት ይስተናገዳል)
በኮንሶና አከባቢው የሚከሰቱ ግጭቶች ምስጥሩ ምንድን ነው? ብለው የሚጠይቁ ብዙ ኢትዮጵያዊያን አሉ። ምስጥሩን በአጭሩ ላጋራችሁ:-
1. ከ2000 ዓ.ም በፊት የነበሩ ሁኔታዎች
=> በኢትዮጵያ ደቡብ ክልል ኮንሶ ልዩ ወረዳ ፣ ድራሼ ልዩ ወረዳ ፣ ቡርጂና አማሮ ልዩ ወረዳ በድንበር የሚዋሰኑ ናቸው። እነዚህ ብሔረሰቦች በባህል በቋንቋና በአኗኗር ዘይቤያቸው በታሪክ የተጋመዱ ናቸው። እርስ በእርስ ያላቸው አክብሮትና መተሳሰብ እንደ አንድ ቤተሰብ ነበሩ።
=>የድራሼ ልዩ ወረዳ/ዋና ከተማ ጊዶሌ-ቀደምት የገዥዎችና የመሬት ከበርቴዎች ዋና መቀመጫ/ በደቡብ ክልል ውስጥ ቀደምት የፖለቲካ ማዕከላት መካከል ተጠቃሽ ነው ለዚሁ ታሪካዊ ምክንያት የሚሆነዉ ከሰሜን የመጡ ባላባቶች/Land lords በከተማዉ ላይ ተቀምጠዉ እስከዛሬ ቅኝ አገዛዙን ስለገፋበት ነዉ። ከዚህ የተነሳ የአካባቢዉ ሆሄኛ ነገርን መጠምዘዝ ከሚኒሊክ እስከ ኢህአደግ የተካኑበት ነው ።
በአንፃሩ የኮንሶ ልዩ ወረዳ ህዝብ ትኩረቱን ሥራ ላይ ስለሚያደርግ እንብዛም ለፖለቲካው ቦታ አይሰጥም ነበር ። የኮንሶ ልዩ ወረዳ ተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የሚከታተሉት በድራሼ ልዩ ወረዳ ጊዶሌ ከተማ ነበር። በትምህርት በጣም ጎበዝ ናቸው። በዓመት መጨረሻ አጠቃላይ ሽልማቱን ጠቅልለው የሚወስዱት የኮንሶ ተማሪዎች ናቸው። ይህ ነገር የድራሼ ተማሪዎችን ከማስጨነቁም በላይ ለሙሁራኖቻቸው ራስምታት ሆኖባቸዋል። ነገ እንበለጣለን የሚል ስጋት የያዛቸው አንዳንድ ሙሁራን ኮንሶን ለማዳከም መላ ፈየዱ። ከፈየዱት መላ መካከል ዋነኛው የኮንሶን ግዛት እያጣበቡ ኮንሶ ሳይነቃ የራሳቸውን ግዛት ማስፋፋትና በቀጠናው ተጽፅኖ ፈጣሪ ዞንን መመስረት ነበር።
ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ጊዜ አልሰጡም። መጀመሪያ የኮንሶ አንድ ቀበሌ የነበረችው ኩሱሜ ቀበሌን ከኮንሶ ገነጠሉ። ከገነጠሉ በኃላ የብሔረሰብ ዕውቅና እንዲሰጣት አድርገው የድራሼ ልዩ ወረዳ አካል እንድትሆን አደረጉ። በመቀጠል የኮንሶ ልዩ ወረዳ ክላስቴር የነበረችው ኧሌ ከኮንሶ ተገንጥላ የራሷ ግዛት እንድትሆን አድርገው ኧሌን ከኮንሶ ገነጠሉ። ይህንን ያደረጉት ልክ እንደ ኩሱሜ ኧሌን የራሳቸው ግዛት ለማድረግ ነበር። ኧሌ አሻፈረኝ አለች።ምንም ሳያገባቸዉ በኧሌ ብሔር ላይ ጦርነት ከፍተዉ ብዙ ደም አፈሰሱ ግን አልተሳካላቸውም።
ይህ ስከሽፍባቸው የማሾሌ ብሔረሰብ ከኮንሶ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ ስለሆነ ወደ ኮንሶ የመሆን ፍላጎት ብኖረውም በግድ በራሳቸው ሥር ጠቀለሉ። ሞስዬ የሚባል ብሔረሰብም ወደ ራሳቸው ጠቀለሉ። ድራሼ አንድ ብሔረሰብ ቢሆንም የሌሎችን ስም በማፈን ልዩ ወረዳውን ድራሼ ብለው ሰየሙ። ድራሼነት መነሻዉ ከመሬት ከበርተነትና ከትምክህት ሲሆን በኢህአዴግ ዘመን ዋና ዓላማዉ ግዛት የማስፋፋትና ዞን መሆን ነበር። ነገር ግን የሰበሰቡት ግዛቶችን ጨምሮ አሁንም የኮንሶ ህዝብን በብዛት አልበለጡም። በቆዳ ስፋትም አይገናኙም። አሁንም ግዛቱን ማስፋፋት አላቆሙም። የደቡብ ክልል ኮንሶ ኧሌ አማሮ ቡርጂ ና ድራሼ አንድ ላይ ዞን ቢሆን ለአስተዳደር ይመቻል የሚል ሀሳብ አመጣ።
የዞኑ ማዕከልም ኮንሶ ካራት ከተማ እንዲሆን ተወሰነ። ቢሆንም ይህንን የተረዱ የድራሼ ሙሁራን የዞኑ ማዕከል ኮንሶ ላይ እንዳይሆን ታግለው ተሳካላቸው። የዞኑ ማዕከል ኮማይቴ/ በኮንስኛ-ከከተማ ራቅ ያለቦታ ማለት ሲሆን ትምክህተኛዉ ጉማይዴ ብሎ ሠየመ/ ወደ ሚባል የኮንሶ ልዩ ወረዳ ክላስተር ላይ እንዲሆን አደረጉ። በኮማይቴ ከአንዳንድ የቡርጂ የአማሮና የድራሼ ቀበሌያት ጋር ይዋሰናል።
2=> 2003 ዓም የሰገን ዞን መመስረት
ሰገን አከባቢ ህዝቦች ዞን የሚባል ዞን ተመሠረተ።
የድራሼ ሰራተኞችና አመራር የዞኑን ማዕከል ተቆጣጠሩ። የዞኑን ማዕከል ወደ ዚህ ቦታ የወሰዱት በድንበራቸው ላይ ስለሆነ አንደኛ ግዛታቸውን ለማስፋፋት እንድመቻቸው ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በዞን ማዕከልነትና የዞኑ ማዕከል ከተማ አስተዳዳሪነት ሰበብ የኮማይቴ/ እነሱ ጉማይዴ ብለው የቀየሩ/ ክላስተርን ከኮንሶ ለመቀማትና ኮንሶን የማጥፋት ሴራ ነው። ሴራውን ቀጠሉበት። ዞኑ አምስት አመት ከቆዬ በኃላ የሰገን ከተማ አስተዳደር በሚል ከኮንሶ ዘጠኝ ቀበሌያትን ቀምተው ከተማ አስተዳደሩ ሥር እንድጠቃለል ውጥን ተያያዙ። ከላይ እንደጠቀስኩት የኮንሶ ተማሪዎች ጉብዝና ያሳሰባቸው የድራሼ ሙሁራን የሰጉት አልቀረም። የኮንሶ ሙሁራን እየሆነ ያለው ሴራ ላይ ነቁ። ዘጠኙ ቀበሌያት ወደ ከተማ አሰተዳደሩ እንዳይጠቃለል ትግል ጀመሩ። ብዙ ጫናና ከሥራ መፈናቀልና ፍረጃ ደረሰባቸው። ይህ ጫና አርሶ አደሮችን ክፉኛ አስቆጣ። ውሎና አዳሩ እርሻ የሆነው የኮንሶ አርሶ አደር ፖለቲካውን መረዳት ጀመረ።
ከሰገን ዞን ኮንሶ ራሱን ችሎ ዞን እንድሆን ትግል ተጀመረ። ጥያቄ በህገ-መንግስታዊ መሠረት ተጠየቀ። ይህ አካሄድ ያሰጋቸው የድራሼ አንዳንድ ሴረኛ ልህቃን ከደቡብ ክልል ጋር በመሆን ከሰማይ በታች ያለ ግፍ ሁሉ በኮንሶ ህዝብ ላይ እንድሆን የመሪነት ሚና ተጫወቱ። እየተደረገ ያለው ግፍ ህዝቡ የበለጠ እንድጠናከር አደረገ። የኮንሶ ህዝብ ከአውሬው ደኢህዴን ኢህአዴግ ጋር እልህ አስጨራሽ ትግል አደረገ። ኢትዮጵያ ከዳር እስከ ዳር ተናጠች። ከእልህ አስጨራሽ ትግል በኃላ ኮንሶ ራሷን ችላ ዞን እንድትሆን በዶ/ር አብይ መንግሥት በለዉጡ አመራር ክልሉ ሳይወድ በግድ ሰጠ። ይህ ክፋኛ የድራሼ ልህቃንን አስቆጣ። በግድና በጫና ድራሼ ሥር እንድጠቃለል ያደረጉት ኩሱሜ ብሔረሰብ ከሚደርስበት ጫና የተነሳ ከድራሼ ጋር አልቀጥልም አለ። ኩሱሜ አነስተኛ ብሔረሰብ ስለሆነ ለማጥፋት ጊዜ አልወሰደባቸውም። ቤቶችንና እህልን አቃጠሉ። አረጋዊያን ህፃናትና ነፍሰ-ጡር እናቶች ላይ በጎጆ ውስጥ ቤንዝን አረገፍግፈው ነፍሳቸው ከአመድና ጭስ ጋር እንድቀላቀል አደረጉ። ከሞት የተረፉ ወደ ኮንሶ ተሰደዱ።
ራሳቸውን ከተጠያቂነት ለማዳን የኮንሶ ዞን ጥያቄ አስተባባሪን ወንጅለው አሳሰሩ።ከታሰረ አሁን 3ኛ ዓመቱ ነው። አቶ ገመቹ ከንፈ ይባላሉ። እስከ አሁን ፍርድ አላገኘም። የኩሱሜ ስደተኞች ሁኔታው ትንሽ ከተረጋጋ በኃላ በከፊል ድጋሜ ቤት ሰርተው መኖር ጀመሩ። የድራሼ ልህቃን በአራቱም አቅጣጫ የክፋት በትራቸውን ዘረጉ። ከሰገን አከባቢ ህዝቦች ዞን ጋር ቡርጂ አማሮና ኧሌ አንቀጥልም አሉ። ምክንያቱ ደግሞ በአንድ ብሔረሰብ የበላይነትና ክፉ ሴራ ስለሚመራ የሚደርስባቸው የመልካም አስተዳደር ችግርና ከማዕከሉ ያለው ርቀት ነው። በአቅራቢያ የሚገኙ የቡርጂ የአማሮና የኮንሶ ቀበሌያትን ወደ አመድ ቀየሩ። የሰው ህይወት ጠፋ።
ንብረት ወደመ። በፀጥታ ኃይል ስደተኞች ተመልሰው አመድ ጠርገው እንደ ኩሱሜ በከፊል ቤት ሰርተው መኖር ጀመሩ። ችግሩ ምንድን ነው? ሲባል ህዝቡ ዞኑ መፍረስ የለበትም የሚል አቋም ስለያዘ ነው ብጥብጥ የተነሳው ብለው የሴራው ጠንዛዦች የውሼት ፕሮፖጋንዳ ነዙ። ግን አልቀረም።
3=> 2010 ዓ.ም የዞኑ መፍረስ
የሰገን አከባቢ ህዝቦች ዞን በድራሼ እጅ ስቀርና የምዝበራ ምንጭ መሆኑን የተረዳው የክልልና የፈዴራል መንግስት ዞኑ እንድፈርስ ወሰነ። ይህ የሴረኞችን ዕቅድ ያመከነ ነበር። ለከተማ አስተዳደር ሲፈለጉ የነበሩ 9ኙ የኮንሶ ቀበሌያት አንድ ላይ ሆነው በኮንሶ አንድ ወረዳ ሆኑ-የሰገን ዙሪያ ወረዳ። ሴረኞቹ የድራሼ ልህቃን ኮንሶን የማዳከም ሥራ አሁንም አላቆሙም። በኮማይቴ ክላስተር የሚገኙ 9 የኮንሶ ቀበሌያትን የያዘ የሠገን ዙሪያ ወረዳ ወደ ሥራ እንዳይገባ የኮንሶ ዞን ከተመሠረ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ከፍተኛ ጫና ማድረግ ጀመሩ ተሳካላቸዉም ።
4=>የጉማይዴ ልዩ ወረዳ የመመስረት ውጥን፦
ጥቅማቸውና እቅዳቸው ስለከሸፈባቸው ኮንሶ ሰገን ዙሪያ ወረዳ ሥር የሚገኙ ዘጠኝ ቀበሌያትን ይዘን ከቡርጁ 2 ቀበሌያት ከአማሮ 4 ቀበሌያት ወስደን እኛ 4 ቀበሌያትን ጨምረንበት 17 ቀበሌ ሆነን ልዩ ወረዳ እንጠይቃለን ብለው ውጥን ተያያዙ።
ኮማይታ የሚል የኮንሶ ክላስተር(አሁን ሰገን ዙሪያ ወረዳ) ስም ቀይረው ጉማይዴ አሉ። እኛ ጉማይዴ ብሔረሰብ ነን አሉ። ቀበሌያቶቹን ለማዋጣት ግን አንድም የተቀበላቸው አልነበረም። እስኪ አስቡ እንዴት ኮንሶ ቡርጂ አማሮና ድራሼ አንድ ላይ ጉማይዴ ብሔረሰብ ልሆን ይችላል? እብደት ነው!!። ሴረኞቹ(ድራሼ ሆሄዎች) የራሳቸው 4 ቀበሌያትን ከፊት በማሰለፍ በሌሎች ላይ ጫና ማድረግ ጀመሩ። ትንሽ ልህቃን ሰብስበው ጥያቄውን አቀረቡ። መንግስት ተገርሞበት አይሆንም አለ። ይህ ጥያቄ ጎን ለጎን የጋርዱላ ዞንን እየጠየቁ ነበር። በቁጥር ግን ትንሽ ስለሆኑ የልዩ ወረዳው ጉዳይ ቢሳካላቸው ወደ ራሳቸው አቀላቅለው ዞኑን በቀላሉ ለማግኘት ነው። (ሴራውን በፍታውራሪነት የሚመራው አቶ ስርቦ ሲሳይ ይባላል)
5=> አሁናዊ ሁኔታ
ይህ ምላሽ ያልተዋጠላቸው ልህቃኑ ከእነሱ ጋር የማይስማሙ የሌሎች ወረዳዎች ቀበሌያት ላይ ጥቃት ግድያና ማፈናቀል እንድደርስ ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ቆዩ። ቀጠናው የስጋት ቀጠና እንድሆን አድርገው የኦነግ ሸኔ ቡድንና የህወሓት ቡድንን ከጎናቸው በማሰለፍ ሰሞኑን በህወሓት ላይ እርምጃ ለመውሰድ መከላከያ ከአከባቢ መውጣትን እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም ከፍተኛ ጭፍጨፋ አካሄዱ።
9ኙ የኮንሶ ቀበሌያት (የኮንሶ ዞን ሰገን ዙሪያ ወረዳ ቀበሌያት) መካከል ልዩነት እንድፈጠር አደረጉ። ተመልሰው እርስ በእርስ አጋጩ። የኮንሶ ቀበሌያትን አቃጠሉ ሌላዉም እንዲያቃጥል ክብሪትና ቤንዝንም አቃበሉ። ኮንሶን በኮንሶ ገረፍን/ጅራፍ ራሱ…ራሱ…/ እያሉ ደነፉ። የአማሮ የቡርጂና የኮንሶ ቤቶችን ድጋሜ አቃጠሉ። ህይወት አጠፉ። በዚህ አላበቁም በከፍል ወደ ቀዬያቸው ተመልሰው ቤት የሠሩ የኩሱሜ ብሔረሰብን ዳግም አቃጠሉ። ገደሉ። አሳደዱ። አሁን ኩሱሜ መሬት እንጂ ሰውም ቤትም የለበትም። ይህን ሁሉ የሚያደርጉት ኮንሶን ለማዳከም ነው። ታታሪው የኮንሶ ስም ለማጥፋት ና ጦረኛ እንድባልና ስዕሉ እንድጠፋ ለማድረግ በኧሌ በኩል ግጭት እንድነሳ በማድረግ ግጭቱ ላይ ቀጥታ በመሳተፍ ሴራቸውን ቀጠሉበት ሴራው ግን ተነቅቶበታል። ሴራው ስለተነቃበት ህዝቡን እርስ በእርስ አጋደሉ። ከአሁን በኃላ የኮንሶ ሙሁረና አርሶ አደር
ነቀቷል። ለአፍታም ለክፉ ሴራና ኢ-ህገመንግስታዊ አሰራር እጅ የሚሰጥ አይመስልም። ዛሬ እንደ ትናንት አይደለም።
ከላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩ ቀጥታ ሴራውና የእርስ በእርስ ግጭቱን የሚመሩት በድራሼ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ አመራሮች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ዋና አስተዳዳሪ የነበረው አቶ ስርቦ ሲሳይ ሲሆን ሰሞኑን በህግ ቁጥጥር ሥር ውሏል። የአሁኑ የድራሼ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ እመኑ ቦጋሌ የስርቦን ሴራ ተቀብሎ በአራቱም አቅጣጫ በኮንሶ ላይ ጦርነት አውጇል። ሰዎችን አፈናቅሏል።
6=> ተፈናቃዮችን ወደ አርባ ምንጭ የመጫን ሴራ፦
በኮንሶ ሰገን ዙሪያ ወረዳ ሥር በጫና የጉማይዴ ልዩ ወረዳ ነን ካላላችሁ እናጠፋችኃላን ብለው እንድፈናቀሉ ያደረጉትን ሰሞኑን ለፖሌትካ እየተጠቀሙበት ነው። እነዚህ የተፈናቀሉ ዜጎች ከሰገን ዙሪያ ወረዳ ጭነው(100km) ጋሞ ዞን አርባምንጭ ፖሊስ ጣቢያ ላይ እንዲጠለሉ አደረጉ። በአርባምንጭና በሰገን ዙሪያ ወረዳ መካከል የተለያዩ ከተሞች አሉ። ለምሳሌ :- ድራሼ ልዩ ወረዳ ጊዶሌ ከተማና ሆልቴ፣ በአርባምንጭ ዙሪያ ወረዳ የተለያዩ ከተሞች አሉ።
ለመሆኑ ሰዎች ከድራሼ አንድ ቀበሌ ከተፈናቀሉ ለምን ወደ ጊዶሌ ከተማ መውሰድ ትተው ወደ አርባምንጭ ወሰዷቸው??
የመጀመሪያው ኮንሶ አፈናቃይ ነው ብለው ስሙን ለማጥፋት ነው።
ሁለተኛው የጋሞ ዞን የተለያዩ እርዳታዎችን በመሰብሰብ ኮንሶ ላልተፈለገ ወጪ ዳርጎናል እንድልና የተዛባ አመለካከት እንድያዝ ለማድረግ (ኮንሶና ጋሞ የተጋመደ ህዝብ መሆኑ አልገባቸውም) ።
በሦስተኛ ደረጃ ደግሞ በጊዶሌ ከተማ ላይ ከተጠለሉ ወጭ ይወጣብናል በሚል ስጋት ነው።
የፈደራል መንግስት ፣ የሚዲያ ተቋማት የሰብዓዊ መብት ኮሚሽንና የሚመለከታቸው የፀጥታና የደህንነት አካላት(የሰላም ሚኒስቴር) የደቡብ መንግስት ቀና አመለካከት ያላቸው አመራርና የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ይህ የደቡብ ጁንታ(የድራሼ) የክልሉን ቀጠና ለማሸበር እያደረገ ያለውን ሴራ በመረዳት ለቀጠናው ትኩረት በመስጠት አጥፊዎችን ለህግ በማቅረብ ለሠላም መረጋገጥ የበኩላችሁን እንድትወጡ እንደ ኢትዮጵያ ዜጋ እንጠይቃለን።
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