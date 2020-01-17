የባ/ዳሩ ኣስቸኳይ ሚስጥራዊ ስብሰባ ተጠናቀቀ ፦
የዛሬ ዓመት ገደማ የተካሄደውን የኣ/ኣበባ የኢሌሌ ሆቴል ሚስጥራዊው የነ ደመቀ መኮነን የጥፋት ስብሰባ ላለፉት 2 ቀናትም በባ/ዳር ቀጥሏል ። ችግሩ ኣሁንም ሚስጢርነቱን ኣልጠበቀም ።
በደመቀ መኮነን መሪነት የመከላከያ ፥ የምርጫ ቦርድ እና የሕግ ኣውጪው ኣካላት ብቻ በተገኙበት ለ2 ቀናት ማለትም (ጥር 4 -5/2012 ዓ/ም) በባህ/ዳር ሲካሄድ የቆየው ሚስጥራዊ ውይይት የሚከተሉትን ውሳኔዎችን በመመሪያ መልክ ኣሳልፏል።
1) ኣገራዊ ምርጫ የኛ ፓርቲ (ብልፅግና ፓርቲ ማለታቸው ነው) ውጤታማ እንዳይሆን ከወዲሁ እንቅፋት በሆኑ ኣካባቢዎች “የስጋት ቀጠና” በማለት በፈረጅናቸው በሙሉ (የኦሮሚያ ክልል ዞኖች ፥ ሲዳማ እና የወላይታ ዞኖች) የበለጠ ኣጥብቀን እንሰራለን፡፡
2) መከላከያ ሰራዊት በዋናነት ኣ/ኣበባን ጨምሮ ኦሮምያ ክልል በሙሉ ፥ ኣማራ ፥ ሶማሌ ክልል ፥ ዓፋር እና ደቡብ ክልል በተለየ መልኩ በመከላከያ ሰራዊቱ ስር እንዲሆኑ በማድረግ ኣጥብቆ መስራት ኣለብን። በኬንያ ምርጫ ያጋጠመ መሰል ችግር በኛ ላይም እንዳይደገም ከወዲሁ መጠንቀቅ ኣለብን፡፡
3) ተጨማሪ የውጭ ሃይል ድጋፍ እንዳለን ኣሁንም በሚስጥር መያዝ ይጠበቅብናል፡፡ በሰራዊቱ መካከል ችግር እንዳይገጥመን ኣሁንም ኣሁንም ስምሪቱን ከቦታ ቦታ ማዟዟር እና ብርጌድ መቀላቀል ፥ ቀጥተኛ ግኑኝነት ያላቸው የመከላከያ ኣመራር ኣባላት ማለያየት ፥ ከህዝቡ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው የፀጥታ ሃይሎች (የክልል ልዩ ኃይሎች ማለት ነው) በኣንፃራዊ ኣከባቢ መሃል ማድረግ ወሳኝ ነው፡፡ ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል የኣማራ ልዮ ኃይልን የመከላከያ ደምብ ልብስ ኣስለብሰን ማሰማራት ኣለብን፡፡
4) በኣገር ኣቀፍ የዳኞች ቦርድ ሰብሳቢ ፥ ኣለም ኣቀፍ የሕግ ኣማካሪዎች ፥ ስቪል ማህበራት ፥ ሚድያዎች ፥ የሰብኣዊ መብት ተሟጓቶች እና የውጭ ታዛቢዎች ሁሉ የኛው ናቸው። ይሁን እንጂ የምርጫ ቦርድ የምርጫ ግዜና እኛን በሚቃረኑ ሕጎች ላይ ባፋጣኝ ማስተካከያ እንዲደረግ ካሁኑ ማመቻቸት ኣለብን።
5) ምርጫ ቦርድ ለፓርቲያችን ስኬት ሲባል የምርጫ ግዜ ገደብ ከመደበኛው ከ5-6 ወር እንዲራዘም መስራት ኣለበት፡፡ ቀኑ እስኪደርስ እንያንዳንዱ እርምጃችን ስኬታማ ማድረግ ኣለብን፡፡ በምንራመድባቸው መንገዶች እንቅፋት የሚሆኑ ኣካላት ፥ ተቋማት ፥ ግለሰቦች መጥረግ ግድ ይለናል፡፡ የሚሉ 5 ኣስቸኳይ ውሳኔዎች መወሰናቸውን ታውቀዋል፡፡ ፍልፍል ልፍዓተይ ተስፋ ወክዕዖ
Beekan Erena
ንጉሱ ጥላሁን ገብረኣማኑኤል: Another Neftegna’s son!
Obbo Nugusuu Xilahuun GebireAmanu’eel akka hojiisaatti ani Maqalee yookaan Goojjamtti dhalaten se’a ture. Edaa ilmaan Sikkoo Mandootu nuuf gumaacheeyii gantuufi badduu kana?
የኢሳት ተልኮ
የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ወደ ምድራችን መጥቶ በፈጣሪ ስም የአገዉን ህዝብ አማርኛ እንድናገሩ ካስገደደበት ግዜ አንስቶ በወፋፍራም ከንፈሮቻቸዉ፤ በጥቁርነታቸውና በከርዳዳ አፍርካዊ ፀጉራቸዉ አፍረው አንዴ አረብ፣ አንዳንደዴ ደግሞ ኢስራኤላዊ ነን ብለዉ ስያላዝኑ የኖሩ፤ አዕሞሮአቸዉ በበታችነት ደዌ የዶለዶመ ኢትዮጵያ የተሰኘ የገማ ደበሎ ለብሰዉ የኦሮሞን ህዝብ ማንነት ለማጥፋት ቴክኖሎጂ በፈጠረዉ የመገናኛ አዉታር ሁሉ ተጠቅመዉ ያልዘየዱት ዘዴ፣ ያላወሩት ዉሸት ያልረጩት መርዝ የለም።
የሆነ ሆኖ ግን ትግሬዎች ሃገር የማስተዳደር ሲልጣን በጠመንጃ ሃይል ከተቆናጠጡ በኻላ ግን የነዚህ በሽተኞች ጉራና ትዕቢት ጋብ ብሎ ፤ ታፍ ኖ የነበረዉ የኢምፓዬሩ ምርኮኛ ህዝቦች ድምፅ እያስተጋባ ሃያ ሰባት አመታቶች አልፈዋል።
በነዚህ የትግል አመታት ጉዞ ወቅትም; የኦሮሞ ህዝቦች የትግሬዎችን ወረራ ግፍ በአዉራነት እየተዋጉና, በተደበቁባቸዉ ሃሩርና በረሃ ዉስጥ ዉሃ አጥተዉ የረገፉ, በትምህርት ቤቶች ዉስጥ በተተኮሰባቸዉ ጥይት የተገደሉትን የልጆቻቸዉን ህልፈተ ሞት በሰቆቃ እያቀነቀኑ ከግዜ ጋር አዝግመዉ ነጻነት ደጃፍ ላይ ደርሰው; ነገር ግን ከአብራካቸዉ በወጡ የናት ጡት ናካሾች ነጻነታቸዉን ዳግም ተቀምተው እነሆ በደረሰባቸዉ ፈተና ሳይደናገጡ በቁርጠኝነት ለነጻነታቸዉ በመዋጋት ላይ ይገኛሉ።
ኦሮሞዎች ዉድ ህይወታቸዉን ገብረዉ የትግረዎችን ወረራ ካስወገዱ በሗላ ግን እነዚህ አዓአምሮ በሽተኞች ጉራ ዳግም አገርሽቶ አነሆ ያገኙትን የወሬ ማሳራጫ ተጠቅመዉ የማወናበድ ተግባራቸዉን ቀጥለዉበታል።
ይህ የዱሪዬ መንጋ, የኦሮሞን ነጻነት በተገኘ መንገድ ሁሉ ለማጥፋት የዉሸት ቢድዮ በመስራት ሱማሌዎች በግብታዊነት ተነሳስተዉ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኦሮሞዎችን አንዲደድሉ ከማድረግ አልፈዉ የኦሮሞ ህዝብ እልህ አስጨራሽ ዉጣዉረዶችን ተቋቊሞ በገነባዉ ድርጂቱ ላይ ጥላቻና ጥርጣሬ እንዲያድርበት ብሎም የኦሮሞ ህዝብ በጎሳና ባካባቢ ተለያይቶ አንድነቱ እንዲላላ ያልተቛረጠ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ።
ግባቸዉ ም ኦሮሞ በዚህ እኩይ ድርጊታቸዉ ተከፋፍሎና ተዳክሞ በሚንልክ ዘመን ጨካኝ ስራት ስር እንዲወድቅ ማድረግ ነዉ።
ኢትዮዽያ የተሰኘ የደብተሮች ቅኝት ካረጀና ካፈጀ የታሪክ ብስባሽ ውስጥ ተወስዶ ባሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ተብዬ ሰዉ በተዘፈን ቁጥር ጭንቅላታቸዉ በበታችነት ደዌ የተበላሸ እነዚህ በሽተኞች ያንን የበሰበሰ የታሪክ አቅማዳቸዉን በጥላቻ ዉሸት ሞልተውና ሸታታ ኢትዮ ካባቸውን ተከናንበዉ ያ የሰለቸንን የእብሪት ዜማቸዉን ያላዝኑብናል።
የጭቁን ህዝቦች ማንነት ከተቀበረብት የሀበሻ ክፋት መቃብር ዉስጥ ወጥቶና አንሰራርቶ ህዝቦች በማንነታቸዉ መኩራታቸው ክፉኛ ያስበረገጋቸዉ እነዚ ዲንዙዛን የሰዉ ልጅ ሲልጣነ ቁንጮ የሆኑትን የኩሽ ህዝቦች ማንነት አንደ ምስጥ ስሩን በልተዉ በመበጣጠስ አንደ ማአረግ የሚያዩትን የበታችነት ማንነታቸዉን ደግም ተመልሰን የራሳችን ማንነት አድርገን አንድንሮር በት ዳርዳር ይላሉ።
ዬአእምሮ በሽተኞችም ስለሆኑ ነገ የምሉት ነገር የላቸዉም። ግፋ ብል ያን የበሰበሰ የዉሸት ታሪካቸዉን አንደ ዉዳሰ ማሪያማቸዉ መድገም ይችሉ ይሆናል። ከዚያ ዉጭ ግን ድንቅ የሆኑ የኦሮሞ ስረኣቶችን ለመስማት የምችል ጆሮ፤ የዋቈፋናን ጥልቅ ፍልስፍና ለመረዳት የምያስችላቸዉ አእምሮ የላቸዉም።
የገዳን ስርአት አዉግዞ ድሞክራሲያ የግሪኮች መሆኑን የምመሰክር አንደበት ስኖራቸው ነገር ግን ፈጣሪ ጥቁር ዋቃ ሳይሆን እስራኤል ሀገር የተወለደ ነጭ ሰዉ መሆኑን እንድመሰክሩ የሚያስችላቸው የተበከለ ስነ ልቦናም አላቸው።
አዎ፦ ጥሩ የጥላቻ ካድሬዎችም ናቸዉ።
ሀገር ወዳድ ነን ይላሉ ግን ተግባር ላይ ስደርሱ ያ ስግደት ቤታቸዉ ዉስጥ የተማሩት ዝርክርክ የደብተራ ባህል ግንባታ በአይነ ህሊናቸዉ እየታወሳቸዉ በተራ ንዝንዝ ሀገር ያዉካሉ። በሄዱበት ቦታ ሁሉ ያን የደብተራ ማንነታቸዉን በጉያቸዉ ወሽቀዉ በኢትዮጵያዊነት መስቀል ቡራኬ ልሰጡን ስዘላብዱ ይታያሉ።
የነዚ አናሳዎች አጠቃላይ የቅርብ አላማ በተዉሶ ማንነታቸዉ የኦሮሞን ህዝብ ማጥመቅ ስሆን የሩቅ አላማቸው ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ በማንነቱ አፍሮ የነሱን የተዉሶ ማንነት ተላብሶ እንደ ለማዳ ዉሻ ጭራቸዉን እንዲቆሉላቸዉ ማድረግ ነው።
እነዚህ የእንግዴ ልጆች ያልተርዱት ነገር ግን አያቶቻቸዉ የኢምዬሩን ህዝብ ሰላም ስነሱና ስገድሉ የነበሩት የእያንዳንዱን ብሔርና ብሔረ ሰብ ማንነት አጥፍቶ የሀባሻን ማንነት እንደ ሁለገብ ለመገንባት ሲሆን ይህ እንዳይሆን አሻፈረኝ ያሉትን በጠላትነት ፈርጀዉ የቦንብ ናዳ ስያወርዱባቸዉ አመታት ማስቆጠራቸዉንና ዛሬም ይህንኑን ሁኔታ ለመድግም እየቃዡ መሆናቸዉን ነው።
ይሁንና ዛሬ የቅጥፈት ፕሮፓጋንዳቸዉን ተቐቁመን በማክሸፍ ህዝባችን የተረጋጋ ህይወት እንዲኖር ባደረግንበት ዘመን እንኳን በሬድዮ በዩትዩብ እና በሳተላይት ተሌቢዥን፣ ጋዜጦችንና መፄሄቶችን ጨምሮ የድሮ ባህሪያቸዉን ይዘትና ቅርጸ እንድንይዝ ይወተዉቱናል።
እዉነት ነው በደርግ ግዜ ስያላዝኑት የነበረዉ የዉጋዉ፤ ግደለዉ፤ አባረው፤ ፍለጠው፤ ግረፈዉ፤ ስቀለው ወዘተ መፈክሮቻቸዉን ለትግሬዎች አስረክበዋል።
ነገር ግን ከያቶቻቸው የወረሱዋቸዉ ግላዊነት፣ ስሜታዊነት፣ ግብታዊነትና ግብዝነት የማንነታቸዉ መርሆ በመሆኑ በነሱ ቤት ሌሎች ሰዎች፣ ሌሎች ባህሎች ወይንም ሌሎች ቋንቋዎች ምንም አይደሉም።
ወጣም ወረደ ግን እኛ የምንፈልገዉ ምቀኝነትና ጥላቻ ሳይሆን ነጻ ሆነን በኩራት በራሳችን ነጻ ሀገር ባለ መብት ሆነን መኖርና እነህን ሰብአዊ ነገሮች ከሁሉም ጋር እኩል መቛደስ ነዉ።
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