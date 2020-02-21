#የሴራ_እጆች !! የነፍጠኛዉ መንግስት እውነተኞቹን የኦሮሞን ልጆች እየበላቸው ነዉ፥ ይህም የወደቀዉን የደርግን መንግስት ያስታውሰናል::
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“👉የፌደራል ፖሊስ ም/ኮምሽነር መላኩ ፈንታ በVOA ቀርበው “ታገቱ የተባሉ ልጆች ለፖለቲካ ትርፍ እራሳቸውን ደብቀው ይሆናል ብለን ስለሀመትን ምርመራው በጥልቀት እያከናወንን ነው” ብለው ሳምንት ሳይሞላ ከስልጣናቸው ተባረሩ።
“👉 በቡራዩ የሆቴል ምርቃት ላይ ድብደባ የደረሰባቸውን ለእስር የተዳረጉ አርቲስቶችና የከተማዋ ወጣቶች ላይ የፖሊሰ ዩኒፎርም በለበሱ ሰዎች ስለመፈጸሙ ከተገለፀ በኋላ የከተማው (የቡራዩ) ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ሰለሞን ተጠይቀው ድርጊቱ ከፖሊስ እውቅና ውጪ ስለመፈጸሙ ገልጸው በድርጊቱ የተሳተፉት ለህግ እንደሚቀርቡ ገለጹ። አዛዡ በህዝብ ዘንድ የሚወደዱና በአፈናና የሰብዓዊ መብት ጥሰትን አምርረው የሚቃወሙ መሆናቸው ይታወቃል። አዛዡ KFO በቡራዩ ከተማ ልያካሄድ ያቀደውን ህዝባዊ ውይይት ይሁንታ ሰጥተው ጥበቃ እንደሚደረግ በመግለጻቸው ከገዢው ፓርቲ አመራር ነቀፋ እንደደረሰባቸው ከተነገረ በኋላ ዛሬ ተገደሉ።
“👉አቶ ለማ መገርሳ ለኦሮሞ ህዝብ ካላቸው ወገንተኝነት እና እንደ ኢትዮጵያም ዲሞክራሲያዊነት የሰፈነበት መስተጋብር እንዲኖረ በቆራጥነት በመጋፈጣቸው ከኦሮሞ ና ከኢትዮጵያ ፖለቲካ systematically እንዲገለሉ ተደርጓል።
“👉አቶ ሚልኬሳ ሚDhaጋ በኦሮምያ ልዩ ዞኖች ውስጥ የመሬት ወረራው ፓለቲካዊ ተልዕኮ ያለው መሆኑን በመግለጻቸውና የብልጥግና አመራሮች በኦሮሞ ልህቃንና ለማ መገርሳ ላይ ከፍተውት የነበረውን ዘመቻ በመቃወም ትችት በመሰንዘራቸው ይመሩት ከነበረው የኦሮሚያ መሬት አስተዳደር ዋና ሀላፊነት እንደተነሱ ተገለጸ።
“ከዚህ በላይ ያሉ ሁለት ኩነቶች እውነተኛነት የሚታይባቸው አመራሮች የማግለልና የማስወገድ ስራ በመሰራት ላይ መሆኑን ነው።”
Via: Tsegaye Ararssa
Abiy’s Drama!!
Hogganaan nageenyaa magaalaa Buraayyuu ajjeefaman, ajajaan poolisii madaa’an https://t.co/ueutBS24uf pic.twitter.com/RRTQ3nbMjp
— Kichuu (@kichuu24) February 21, 2020
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