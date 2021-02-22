የሲዳማ ህዝብ በልጆቹ መስዋዕትነት ያገኘውን የራስን በራስ ማስተዳደር ውጤት በኦፊሴላዊ መንገድ ዛሬ የመመስረቻ ስነስርዓት እየደረገ ነው::
ለሲዳማ ክልል መሆን ወሳኝ ሚና ከተጫወቱት የምን ጊዜም አይረሴ ባለውለታችን መካከል ግንባር ቀደም አጋር ኦቦ ጃዋር መሀመድ።
Ejjeetto tube
የሲዳማ ህዝብ በልጆቹ መስዋዕትነት ያገኘውን የራስን በራስ ማስተዳደር ውጤት በኦፊሴላዊ መንገድ ዛሬ የመመስረቻ ስነስርዓት እየደረገ ነው::
Baga geessan! Ayyaana gaarii!
Qaraartino sharro gedensanni Itophiyu Federaalaawe Gashshooti giddo kalaqidhinoonni Sidaamu Qoqqowi Mootimmanni hawalle hagiidhitinoonni. Sidama Janna ,sigiga!!
እንኳን አደረሳችሁ! መልካም በዓል!
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