ወንደሰን አንዱአለም ይባላል። የብሮድካስት ባለስልጣን ምክትል ስራ አስኪያጅ ሲሆን በቅርቡ OMNን ዘግቼ አሳያችኋለሁ ብሎ ለቅርብ የስራ አጋሮቹ በመፎከር ላይ ይገኛል።

ከዚህ በፊት ጠ/ሚ ቢሮ ስራ ተሰቶት የነበረ ቢሆንም የጠሚው አጭር ቪዲዮ leak በማድረጉ ከቢሮው እንዲሰናበት ተደርጓል። ወንደሰንና ዳንኤል ክብረት የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጀት የቦርድ አባል ናቸው። ወንደሰን የተመረቀው በአማርኛ ትምህርት ሲሆን ዳንኤልም ከኮተቤ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ በአማርኛ ዲፕሎማ ነው ያለው። ሁለቱም በአፋን ኦሮሞ ህዝብ የሚያገለግል ሚዲያ ለምን እናያለን ባይ ናቸው። ወንደሰን ሰሞኑን አንድ ሚዲያ ላይ ለውይይት ቀርቦ ስለ ጥላቻ ንግግር እያስረዳ “እኔን አንድ ሚዲያ offensive ቢያደርገኝ” “mainstreaming ሚዲያው” የሚሉ ትርጉም አልባ የተውሶ ቃላት ጣል ጣል ሲያደርግ ከጎኑ የተቀመጠው ታምራት ገብረጊዮርጊስ ጥፍሩ ውስጥ መደበቅ የፈለገ ይመስል ነበር። አብይ ከየት ከየት እንደሚሰበስባቸው ግራ ነው የሚገባው።

THE FINFINNE INTERCEPT

For the record!!

Dr. Birhanu M Lenjiso fi Ahmed Gishe baay’een nama keenya kan wal bareen OMN irratti yoon jedhe maqa balleessii natti hin fakkaatu. Akka dhunfaatti lachuuyyuu waliin dhibdee hin qabu. Gaafa wal quba qabnu sanirra dhaabadhee yoon yaadu, waggaa tokko lama booda bakka amma dhaabatan kana dhaabatu jedhees tilmaamee hin beeku. Sanaaf isaan bakka bu’ee hin qaanfadhuuf. Wallaalaan osoo hin taane itti amananii godhan waan taheef. Waan hunda caalaa garuu wanni amma na dubbise dubbii tokko. Joolleen kun OMN – miidiyaa kaleessa qehee isaanii turee fi foddaa ittiin ummata Oromoon wal baratan cufuuf diina ergama fudhatee muudame jalatti gorsaa fi qajeelfama yoo fudhatan arguun garuu isaan qofaaf osoo hin taane Oromoof arrabsoo dha. Guddannee ulfaannee kaanee deebifnee sadarkaa kanatti gad dhidhimuun eebba natti hin fakkaatu. Jarri kun kaleessas biddeena tokko nyaachaa turan. Har’as buddeenuma takka. Garaagarummaan isaa garuu, biddeena haqaan kalessa nyaachaa turan saniin dubbatanii mi’aahuu, mul’atanii bareeduu, gad ciisanii irriba nagaa rafu turan. Buddeena isa har’a filatan kanaan ammoo maaltu akka itti dhagahamu isaanumaafin dhiisa. Gaaffiin tokko garuu deebii hin arganne. Namoota kaleessa OMN irraa haqa dubbachaa turan har’a diina OMN waliin kan dhaabe irra buusa (coincidence) moo itti yaaduma (intentional) ramaddii hojii isaaniiti kan jedhu.

Abdii Raggaasaa fi Darajjee Beegiis daldala gandummaa Bilxiginnaan ooftu waan didaniif hidhaman. Homaa yakka biraa hin qaban !Jawar Mohammed

“The ruling party has been forcing the business community to donate unwillingly.

Until now they were doing it in subtle way. Now this extortion has become official. In this attached picture, you can see how they use official letter head of city government ( Bishoftu) to ask specific businessman for donation. Imagine you are a businessman operating in that town.

You get a solicitation letter from the Mayor addressed to you or your business directly. If you refuse, you know the consequence; the amount of money that you have to pay to the government will be high and you will be driven out of business. So you pay! Even the amount you are required to pay is not decided by you but by the party.”