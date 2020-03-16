ከኮሮናቫይረስ ጋር በተያያዘ ኢንተርኔት በተቋረጠባቸው አካባቢዎች የተለወጠ ነገር እንደሌለ ኢትዮቴሌኮም አስታወቀ
በአንዳንድ የአገሪቱ ክፍሎች ለወራት ተቋርጦ የቆየው የቴሌኮም አገልግሎት ከኮሮናቫይረስ ክስተት ጋር በተያያዘ እንዲከፈት እየቀረበ ባለው ጥያቄ ዙሪያ እስካሁን የተለየ ነገር እንደሌለ የኢትዮቴሌኮም ዋና ሥራ አስፈጻሚ ለቢቢሲ ገለጹ።
ይህንን በተመለከተ የወረርሽኙ አሳሳቢነት ከታወቀና በኢትዮጵያ ውስጥም የተያዙ ሰዎች መገኘታቸው ከተሰማ በሗላ በተለይ ምዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙ አካባቢዎች የስልክና የኢንተርኔት አገልገሎቶች መቋረጣቸው ስለበሽታው ያለውን የመረጃ ተዳራሽነት ያስተጓጉላል በሚል ጥያቄዎች እየተንሱ ነው።
ተጨማሪ ሦስት የኮሮናቫይረስ ተጠቂዎች መገኘታቸውና በርካታ በበሽታው የተጠረጠሩ ሰዎች መኖራቸውን በጤና ሚኒስቴር መገለፁን ተከትሎ የኢንተርኔና የስልክ አገልግሎቶችን የመመለስ ሐሳብ ካለ በሚል ቢቢሲ ለኢትዮቴሌኮም ዋና ሥራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ጥያቄ አቅርቦ ነበር።
ትናንት አመሻሽ ላይ ለሥራ ጉዳይ ከከተማ ርቅው ቆይተው እየተመለሱ መሆናቸውን የጠቀሱት ሥራ አስፈጻሚዋ ተቋርጦ ስላለው የቴሌኮም አገልግሎት አዲስ መረጃ አንደሌላቸው ለቢቢሲ ተናገረዋል።
አክለውም “እንደሚታወቀው ቀደም ብሎ አገልግሎቱ የተዘጋው በዚህ ምክንያት አይደለም። ስለዚህ የተለየ የወሰድነው እርምጃ የለም፤ የተለየ ነገር ካለ እናሳውቃለችኋለን” ሲሉ የተናገሩት ፍሬህይወት የኢንተርኔቱ መቋረጥ ከፀጥታ ጋር እንደሚገናኝ፤ በመሆኑም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተወያየተው የሚወሰን ነገር ካለ እንደሚያሳውቁ ገለፀዋል።
የኢንተርኔት መቋረጡ “በትክክል ለምን እንደሆነ እኛም ሌሎችም የሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት ማብራሪያ የሰጡበት ነው” ብለዋል።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በዓለም ዙሪያ እየተስፋፋ ባለበት በአሁኑ ወቅት ስልክና ኢንተርኔትን ጨምሮ በተለያዩ መንገዶች ስለበሽታው የሚተላለፉ መረጃዎች ኅብረተሰቡ እራሱን እንዲጠብቅ ስለሚያስችለው አገልግሎቱ እንዲከፈት አንዳንድ ሰዎች በማኅበራዊ መገናኛ መድረኮች ላይ ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ።
ባለፈው ሳምንት የሰብአዊ መብቶች ተቆርቋሪ የሆነው ሂዩማን ራይትስ ዋች የተሰኘው ድርጅት ባወጣው መግለጫ ለሁለት ወራት በምዕራብ ኦሮሚያ ተዘግቶ የቆየውን የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት የኢትዮጵያ መንግሥት እንዲከፍት ጠይቆ ነበረ።
ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ ላይ እንዳለው የአገልግሎቶቹ መቋረጥ በቤተሰቦች መካከል ያለውን ግንኙነትንና ለኑሮ አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶችን ከማስተጓጎሉ በተጨማሪ መንግሥት በአካባቢው በታጣቂዎች ላይ እያካሄደ ያለውን ዘመቻ በተመለከተ የመረጃ ክፍተት እንዲፈጠር አድርጓል ብሏል።
ከታኅሳስ 23/2012 ዓ.ም ጀምሮ የሞባይል ስልክ፣ የመደበኛ ስልክና የኢንተርኔት አገልግሎቶች በምዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙት የቄለም ወለጋ፣ የምዕራብ ወለጋና ሆሮ ጉድሩ ዞኖች ተቋርጦ እንደሚገኝ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል::
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