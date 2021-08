ኦነግ(OLF)– ለኦሮሞ ህዝብ ምኑ ነው? ጸሐፊ: አፈንዲ ሙተቂ

የኦነግ ድርጅታዊ ልሳን የሆነው ጋዜጣ “በከልቻ ኦሮሚያ” ይባላል። ይህ ጋዜጣ በአማርኛ ቋንቋ ይዘጋጅ እንደነበረ የምታውቁት ስንቶቻችሁ ናችሁ? አዎን! ግንባሩ እንደሚወራው አማራ ጠል አለመሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል።

By Afendin Mutaki