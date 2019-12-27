ኦነግ ከኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና ከሌሎችም ኃይሎች ጋር ግንባር በመፍጠር በመጪው

December 27, 2019

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ኦነግ ከኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና ከሌሎችም ኃይሎች ጋር ግንባር በመፍጠር በመጪው #ምርጫ “ጥሩ ተፎካካሪ” ለመሆን በሂደት ላይ እንደሚገኝ የኦነግ ቃል አቃባይ ቶሌራ አደባ ለፋና ተናግረዋል።ጥምረቱ “እስከ ውህደት” ሊዘልቅ እንደሚችልም ጠቁመዋል።

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