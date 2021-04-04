ኦሮሞ ታስሮ በኦሮሞና በኦሮሚያ ላይ የሚደረግ የጥላቻ ዘመቻ!
አሁን ከጥቂት ደቂቃዎች በኅላ ኦሮሞ እና ኦሮሚያ ጠል የፖለቲካ ድርጅቶች ራስ አምባ ሆቴል መግለጫ ይሰጣሉ!
የመግለጫው አላማ ለንፁ አማራዎች ሞት አይደለም። በአማራው ሞትና ደም የፖለቲካ ትርፍ ሽቀላ ነው። ለሰው ልጆች ሁሉ ወይም ለኢትዮጵያ ህዝቦች ሞት በእኩል የሚጨነቁም አይደሉም። ምክንያቱም በወሎ ኦሮሞ ህዝብ፣ በቤኑሻንጉል ህዝብ ፣ የቅማንት ህዝብ ፣ የትግራይ ህዝብ ፣በኦሮሚያ ክልል ወስጥ ሳይቀር ኦሮሞ ኔትወርክና ስልክ ተዘግቶበት በወለጋ/ጉጂ/ቦረና ሲጨፈጨፍ #አብን #መኢአድ #ባልድራስ #ኢዜማ እና ሌሎች ፖርቲዎች ከጅምሩ በጋራ አላወገዙም። ምክንያቱም ከላይ የተጠቀሱት ህዝቦች የእነሱን
#የሚኒሊክን_ቅድስና የማይቀበሉና አጥብቀው የሚጠየፉ ህዝቦች ናቸው። ስለዚህም በስተመጨረሻ ሁሉም አሃዳዊና ጨፍላቂ ስርዓት የሚመኙ የፖለቲካ ፖርቲ ድርጅቶች ለዚህ አላማቸው “አማራ ተገደለ” በሚል ሰበብ በአንድ ላይ ተሰባሰቡ። የዛሬውን መሰባሰባቸው ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ሞት አድርገውት ቢሆን ኖሮ ሁላችንም በጋራ እንቆም ነበር።ችግሩ ግን ምኞታቸውና ፍላጎታቸው ሌላ ነው።
አዎን! የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅት አመራሮች እና የኦሮሞ አክቲቪስቶችን ሳይቀር እያፈነና እናሰረ የኦሮሞ ህዝብ እና ኦሮሚያ ላይ ጥቁር ጥላሸት እንዲቀባ አጥብቆ እየሰራ ያለው ቤተመንግስት የተቀመጠው የብልጥግና ብድን ነው።
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