(ኦሮሚዲያ, 20 ሰኔ 2020) የኦሮሞ ነፃነት ግንባር(ኦነግ) ለመላው የሲዳማ ህዝብ የእንኳን ደስ ያላችሁ መልዕክት አስተላለፈ።

የኦሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ) የሲዳማ ብሔር የራስን ዕድል በራስ የመወሰን ጥያቄ በሰላማዊ ትክክለኛና ህጋዊ በሆነ መልኩ እልባት ማግኘቱን አስመልክቶ ባስተላለፈዉ መልዕክት ስኬቱ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለዉ አዉስቷል።

“ይህ ስኬት የራስንዕ ዕድል በራስ የመወሰን መብቱን ለማስከበር ለዘመናት መራራ ትግል ሲያካሄድ ለኖረው የሲዳማ ሕዝብ ታላቅና ታሪካዊ ድል ነው።”

Congratulations to the #SIDAMA Nation. Your achievement is a victory to all oppressed nations. The Right of #SelfDetermination is a fundamental democratic and human rights enshrined in the UN charter & the Current Ethiopian constitution. #ONLF and the #Somali people stand by you pic.twitter.com/j4fn71Ss64

