(ኦሮሚዲያ, 20 ሰኔ 2020) የኦሮሞ ነፃነት ግንባር(ኦነግ) ለመላው የሲዳማ ህዝብ የእንኳን ደስ ያላችሁ መልዕክት አስተላለፈ።
የኦሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ) የሲዳማ ብሔር የራስን ዕድል በራስ የመወሰን ጥያቄ በሰላማዊ ትክክለኛና ህጋዊ በሆነ መልኩ እልባት ማግኘቱን አስመልክቶ ባስተላለፈዉ መልዕክት ስኬቱ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለዉ አዉስቷል።
“ይህ ስኬት የራስንዕ ዕድል በራስ የመወሰን መብቱን ለማስከበር ለዘመናት መራራ ትግል ሲያካሄድ ለኖረው የሲዳማ ሕዝብ ታላቅና ታሪካዊ ድል ነው።”
ኦነግ በመልዕክቱ እንደገለፀዉ የሲዳማ ህዝብ የዘመናት ጥያቄ ሆኖ የቆየው ራሱን በራስ የማስተዳደር እና በክልል የመደራጀት ህገ፡መንግስታዊ ጥያቄ ከረጅም ጊዜ ትግልና መስዋትነት በኋላ የተገኘ በመሆኑ ምሳሌነቱም አስተማሪና አበረታችም ነው።
ኦነግ በመልዕክቱ እንደገለፀዉ የሲዳማ ብሔር በመሪር ትግሉ የተጎናፀፈው ይህ ድል ልክ እንደ ሲዳማ የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብታቸውን ለማስከበር በመታገል ላይ ለሚገኙ ሌሎች ሕዝቦችም መልካምና ተስፋ ሰጪ ዜናም ነው ።
የሲዳማ ህዝብ ታሪካዊ በክልል የመደራጀት ጥያቄው ዛሬ እውን ሆኖ በይፋ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መምጣቱ ትልቅ ድል መሆኑን ያወሰዉ ኦነግ “ለሲዳማ ብሔር እንኳን የትግልህ የድል ፍሬ እና የታጋዮች ልጆች መስዋዕትነት ዉጤት የሆነውን ይህን ታሪካዊ ደስታ ለማጣጣም በቃህ” በማለት መጪዉ ጊዜ የዘመናት ጥማት የሆኑት ነፃነት ሰላምና ዴሞክራሲ (ፍትሃዊ አስተዳደር) የሚረጋገጡበት እንዲሆን መልካም ምኞቱን ገልጿል።
የሲዳማ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ፡መንግስታዊ ጥያቄው ምላሽ እንዲያገኝ ለረጅም ጊዜያት ያለመታከት ታግሏል።
የሰላም አምባሳደር የሆነው የኦሮሞ ህዝብ ከአጎራባች እና ሌሎች ኢትዮጵያዊያን ህዝቦች ጋር ያለው ኢኮኖሚያዊ ፣ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ መስተጋብር እንዲጠናከር ከመቼውም ጊዜ በላይ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ኦነግ በዚሁ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱ ገልጿል።
የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰኔ 11 2012 ዓ.ም. ከኢትዮጵያ ፌዴረሽን አባል መንግስታት አንዱና አሥረኛዉ (10ኛዉ) ሆኖ በመዋቀር በይፋ የክልላዊ መንግስት ሥልጣኑን በመረከብ በይፋ የክልል ምስረታ ስልጣን ርክብክብ አድርጏል፡፡
የሲዳማ ህዝብ ህገ፡መንግስቱ ያጎናፀፈውን መብት በመጠቀምም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአካሄደው ህዝበ ውሳኔ መነሻ ይፋ በሆነው የድምጽ ውጤት መሠረት የራሱን ክልል ለማደራጀት የሚያስችል ድምጽ ማግኘቱ የሚታወስ ነው።
አቤት የምቀኝነት ጥግ🙉 የሲዳማ ፖሊስ ይደራጃል , የሲዳማ ልዩ ሃይል ይደራጃል, የሲዳማ ባለሃብት ይፈጠራል…አጠቃላይ ሂደቱ አማርኛን የመግደልና የመቅበር ሂደት ነው የተከተሉት ይላል የበረከት ስሞዖን ተላላኪ የነበረው ኤርሚያስ 😂🤔 እዬዬው ደርቷል pic.twitter.com/KIAtRlP7tL
— Native African 🌍🖤❤️🤍🐎 (@Abba_Raajii) June 20, 2020
Congratulations to the #SIDAMA Nation. Your achievement is a victory to all oppressed nations. The Right of #SelfDetermination is a fundamental democratic and human rights enshrined in the UN charter & the Current Ethiopian constitution. #ONLF and the #Somali people stand by you pic.twitter.com/j4fn71Ss64
— ONLF (@ONLFofficial) June 18, 2020
Ending a war & bringing peace and stability takes time to achieve while losing peace is easy. Expecting one side to adhere to the terms while the other side keeps ignoring it isn’t tenable. The FederalGov shall rethink with how it deals with ONLF. #ETHIOPIA #PMOETHIOPIA #SOMALI
— ONLF (@ONLFofficial) June 5, 2020
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