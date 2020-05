#Finfinnee (Inbox)

“የብልጽግና ፓርቲ በኦሮሚያ ክልል እና አደስ አበባ መሰተዳደር ውስጥ በሚገኙ በሁሉም ቢሮዎች፣ ኮምሺኖችና ባለስልጣን መስተዳድሮች ውስጥ የፓርቲውን ጉዳይ የሚያስፈፅሙ ሰዎችን በምክትል ማዕረግ በየእረከኑ በመመደብ ላይ ይገኛል፡፡ ይህም መዋቅር እሰከ ዞንና ወረዳ ድረስ የተዘረጋና በተመሳሳይ መልኩ በመፈጸም ላይ እንደሆነ ለማራጋገጥ ተችሏል፡፡ እነኚህም የፓርቲውን ጉዳይ የሚያስፈጽሙ ተሻሚዎች አንድ ቢሮ በግላቸው፣ መኪና ከነነዳጁ፣ አበል፣ የኢንተርኔትና ሞባይል ወጪ ወዘተ ከወር እስከ ወር የሚመደብላቸው መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡ ይህም እንግዲህ እንደ ከዚህ ቀደሙ የህዝብን ሀብትና ንበረት ለአንድ ፓርቲ አላማ የማዋሉን ስራ ይህኛውም ፓርቲ መከተሉን የሚያሳይ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የመንግስት ሰራተኛውን ያለፍላጎቱ በግዳጅ የአንድ ፓርቲ አባል ለማደረግ ማቀዳቸውን በግልፅ ያሳይል፡፡

በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ፓርቲዎች ለምርጫና መሰል ውድድሮች አብረው የሚቀርቡት፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ማን በየትኛው ቢሮ እንደተመደበ በዝርዝር እንመለስበታለን፡፡”

Via: Tsegaye Ararssa

እያገረሸበት ያለው አዲሱ (የአብይ አህመድ መንግሥት) አምባ-ገነንነት በኢትዮጵያ

Addis abeba …. the way out of the COVID19 Plague

(By Dr Jemal Markos)

1. Massive testing with daily target greater than ten thousand and case isolation,

2. Exhaustive rapid contact tracing and quarantine,

3. Mandatory universal use of facemask,

4. Consistent, regular and effective communication,

5. Aggressive risk reduction of super spreading events and

6. Deep rooted community engagement are the only ways that could slow down this pandemic in Addis Abeba.

የኢትዮጵያ ስራተ-መንግስት ቢሮክራሲው ለሙስሊሙ ክፍት ነዉን? “በሃይለስላሴ ዘመን የሃገር ባጀት ሲጎድል የሚሞላው ሙስሊሙ ነጋዴ ነበር ”

“የሙስሊሙ ወንጀል እንደዉም የፖለቲካ ጥያቄ አለማንሳታቸው ነው!”

ኢብራሂም ሙሉ ሸዋ በአዋሽ 90.7 አስደማሚ የኢድ ፕሮግራም

Radio Negashi

ኣርዳ መሪ: ወቅታዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀውስ እና መፍትሔዎቹ !!

-ዶክተር ኢታና ሀብቴ

-ከድሮ ኤሌሞ

-ዛክ ዱቤ

Kello Media