እውነትና ውሸት ሲፋጠጡ – ህሊና ላለው ግልፅ ነው !!! September 24, 2021 እውነትና ውሸት ሲፋጠጡ – ህሊና ላለው ግልፅ ነው 24/09/2021 #Colonel #High Rank Ethiopian Soldier Taken Prisoner By TDF #Short Interview #WBO #OMN Related Related Posts የአኖሌ ግፍ ውሸት ነው የምሉት ጨቃኞች ብያነቡት ጥሩ ነው::የአኖሌ ግፍ ውሸት ነው የምሉት ጨቃኞች ብያነቡት ጥሩ ነው:: History speaks!! ቀጥሎ የሚነበበው የፅሁፍ መረጃ… ሰበር መረጃ - የጠቅላይ ሚንስትሩ ውሸት በማስረጃ ተጋለጠ !ሰበር መረጃ - የጠቅላይ ሚንስትሩ ውሸት በማስረጃ ተጋለጠ || PM ABIY || ASAMNEW TSIGE ||… አሁን ያለው የኦሮሚያ የፀጥታ እና የፖለቲካ ሁኔታ ግልፅ አይደለም!አሁን ያለው የኦሮሚያ የፀጥታ እና የፖለቲካ ሁኔታ ግልፅ አይደለም! በአሁኑ ወቅት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በንቃት…
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