እውነትና ውሸት ሲፋጠጡ – ህሊና ላለው ግልፅ ነው !!!

September 24, 2021

እውነትና ውሸት ሲፋጠጡ – ህሊና ላለው ግልፅ ነው 24/09/2021

#Colonel #High Rank Ethiopian Soldier Taken Prisoner By TDF #Short Interview

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