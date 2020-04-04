“እናሻግራችኋለን ካሉ በኋላ… ራሳቸውን አሻግረው ድልድዩን ሰበሩት!”
#ዶ/ር_ደረጄ_ገረፋ_ቱሉ (😅)
#ዝክረ ለውጥ 2ኛ ዓመት!)
————————
በ1994 ከማይክሮሊንክ በወቅቱ ሲሰጥ ባልነበረ የትምህርት ዘርፍ በዲግሪ ከተመረቁ በኋላ በ1996 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ አስማተኛ መሪ የመሆናቸው ነገር እንዳለ ሆኖ…
በሁለት አመት ቆይታችን የታዘብናቸው አፋችንን ያስያዙ በአደባባይ የተነገሩ አይረሴ ብጥርቅናዎችን ለትውሰታ
——————————–
😀 ወታደሮቹ ወደ ቤተመንግስት ማምራታቸውን ተከትሎ ፓርላማ ላይ ቀርቦ… “ቄሮዎች መንግስታችን ተነካ ብለው ከሰበታ፣ ከቡራዩ፣ ከለገጣፎ እየመጡ ነበር…” Ice Breaker ቅፈላ ነበረች….🙈
——————————–
😀 የOPDO ስብሰባ ላይ “…ለጉብኝት ወለጋ ብሄድ ይገሉኛል። ወለጋ ሄጄ ብገደል ወለጋ እና ጅማ በሰላም አብሮ አይኖርም።” ያላት ነገር ለኦሮሞ Funny, ለነአዝብጤ Honey የነበረች የድፍረት ብጥርቅና ሆና ተመዝግባለች።
——————————–
😀 #ቲም_ለማ የሚባለውን በጭለማ በር ዘግቶ እየደቆሰ ለማ መገርሳን “…የድህነት ጓደኛዬ እና ዘመዴ… እንዲሁም የቅርብ አማካሪዬ” ብሎ ህዝቤን የሸወደውስ?
——————————–
😀 “…#የመደመር እንኳን ለዚህች ደሃ አገር ለአፍሪካም የሚተርፍ ሙሉ በሙሉ የገዳ ስርአትን እሴቶች መሠረት ያደረገ… ዘመናዊ ፍልስፍና ነው።” ካለ ቀን ጀምሮ ጉዳዩን ሲመረምሩ የቆዩት እነ ዶር #ገመቹና ዶር #ሀሰን መሀመድ… እንኳን ገዳ ስርአትን ሊሸት አይደለም አንዲትም ስለገዳ የምታወራ ሪፈረንስ የሌለው አሳፋሪ መፅሀፍ… እንዲያውም መደመር ፍልስፍና ለመሆን ከሚፈለጉት መሰረታዊ ነገሮች አንዱን እንኳን የማያሟላ… ብለው ነግረውን ግዜአችንን ቆጠቡልን።
——————————–
😀 ባሌ ለጉብኝት ሄዶ ንግግር ሲያደርግ… “Afaan Baalee , Afaan Gujii…” ያላት ታሪካዊና ለኦሮሞ ያለውን ንቀት ጣሪያ ያሳየበት ደፋር ንግግር!!
——————————–
😀 #ቦረና ሄዶ አባገዳዎችና ሌሎች በተሰበሰቡት… “ፓርቲአችንን Badhadhina ብለን የሰየምነው… ቦረና Nageenyi Badhaadhaa ስለሚል ይሄንኑ መሰረት በማድረግ ነው።” ብሎ ላዝናናን ገና ውለታውን አልከፈልነውም ¡
——————————–
😀 “….ስለ #Macro-Economy ብነግራችሁም አይገባችሁም – እኔ ራሴ በስንት ትግል ነው የገባኝ!” ግን ምንም እንዳልገባው ከወሬው ያስታውቃል እኮ…!
——————————–
😀 #መቀሌ የመሸጉ ወንጀለኞችን አገር ውስጥ እያሉ ለምን አስገድዶ ለህግ አላቀረባችሁም ተብሎ በፓርላማ አባላት ሲጠየቅ “… ሰዎቹ ከተደበቁበት ኮሽ ባለ ቁጥር እየኖሩ ያሉት የሰቀቀን ኑሮ ራሳቸውን በራሳቸው ያሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው።” ብሎ ያስጨበጨበበት ትእይንት!! እስኪ ወንድ… ብለን እልህ ለማስያዝ ብንጥርም… በስተመጨረሻ ችግሩ እንደፈራነው የወኔ/ድፍረት ሆኖ ተገኝቷል!!
——————————–
😀ለመጨረሻ ግዜ አምቦ የሄደ ግዜ ሚስጢር ልንገራችሁ ብሎ “… በወያኔ መዳፍ ውስጥ ሆኜ ኦነግን ስደግፍና ስረዳ ነበር…. ጃል #ለገሰ ወጊ እንዳይገደል ስጥር ከርሜ መጨረሻ ላይ #ዳውድ ኢብሳ ነው ያስገደለው…” መድረክ ላይ የወሻከታት ነገር እንደተለመደው ጤዛ ከመሆኗ በፊት ለግዜውም ቢሆን ትኩረት አሰጥታው ነበር!!
——————————–
😀 ኦነግን ለማጥላላትና ለማዳከም ብሎም… ወለጋና ጉጂ ላይ ጦርነት ለመክፈት… መምህራንን ሰብስቦ እኛ የዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት ጠመንጃችሁን አስቀምጡና በሃሳብ እንፋለም ብለን ለምነን ካስገባናቸው በኋላ በ3ወር ግዜ ስልጣን እንይዛለን ብለው መልሰው ወጉን… ” ብሎ ያስጨበጨበውስ…?
——————————–
😀 የሀረርጌን ህዝብ ሰብስቦ…. “Afaan Oromooን የፌደራል ቋንቋ ለማድረግ #99% ስራው አልቋል። ሌሎቹንም የኦሮሞ ጥያቄዎች ሳይንሳዊ በሆነ አካሄድ መልስ እንሰጣለን።” ብሎ ከፎገረ በኋላ ምላሹን የቢልጢግና ህገደንብ ላይ የሰጠውስ ጉዳይ…?
——————————–
😀 #ዱባይ ላይ ኢትዮጵያውያንን ሰብስቦ: “… #አሳምነው ፅጌን ስልጣን ላይ በወጣሁ በሳምነት ከእስር አስፈትቼ… ማእረጉን መልሼለት ስልጣን የሰጠሁት እኔ ነኝ። ከዚያ ቀደም ብሎም የደህንነት ሹም በነበርኩ ግዜ… ቤተሰቤ ተበትኖ በስደት ለመኖር የተገደድነው በሱ ምክንያት ነበር… ”
ነገር ግን በተለይ እነዚህ ህዝብ የሚያውቃቸው ሁለት ነገሮችን የመተወን ብቃቱ ተራ ውሸታምነቱን ሊደብቁለት አልቻሉም!!
1) መጋቢት መጨረሻ ጠ/ሚ ሆኖ መሃላ ሲፈፅም… አሳምነው ፅጌ አንድ ወር አስቀድሞ (የካቲት ውስጥ) ከእስር ተለቆ ነበር!
2) እና ደግሞ የክልል ደህንነት ቢሮ ሃላፊ የሚሾመው የክልሉ መንግስት ብቻ መሆኑና የሱ ስልጣን አለመሆኑ… ወዘተ
እነዚህ የሁለት አመት አንኳር ገጠመኞቻችን (የረሳሁት ካለ አግዙኝ 😀) … አሻግሬ ለስልጣን በጣም Desperate፤ ተአማኒነቱ በእጅጉ የዘቀጠ፤ ደፋር ውሸታምና ፊት ቢሰጠው አጭበርብሮም ቢሆን አምባገነን ንጉሰ ነገስት መሪ ከመሆን የማይቦዝን… ከእውቀት ነፃ መሃይም መሆኑን ጭምር ያስተማሩን ገጠመኞች ነበሩ።
Abiy_Must_Go ስንል የነበረው ያለምክንያት አልነበረም…. ወደፊትም ይቀጥላል!
Ethiopia – ESAT Eletawi የኦነግና የኦፌኮ መግለጫ… የጎንደር ወቅታዊ ሁኔታ እና ኮረና Friday 03 April 2020
Look at these wolves!!!
Be the first to comment