ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ አስቸጋሪው ስራ ጋዘጠኛ መሆን ነው። በየትኛውም አይነት ሚዲያ ላይ መስራት ይቻል ይሆናል ግን ሙያውን በሚገባው መልኩ መስራት ከቶውንም አይቻልም።
አክቲቪስቱ፣ የሰብዓዊ መብት ታጋይ ነኝ ባዩ አጭበርባሪና የፖለቲካ ደላላዎች ጋዜጠኞች ነን ብለው ሲናገሩ የሰሙ ወገኖች ለዚያች ሃገር ያላቸውን ሃዘን ገልፀዋል።የሚዲያ ውን አውታር የጨበጡት ካድሬዎች በስልጣን ላይ ያለውን አምባገነን ተገን ስላደረጉ ምርጥ ተብለው በስርዓቱ ቁንጮ ሲሞካሹ ሰምተው ከትከት ብለውም ስቀዋል።
ደንቄም!!
ኢንተርኔትና ስልክ በጠፋበት ምድር በሚሊዮን ዶላሮች በጀት የሚንቀሳቀሱት ሚዲያዎች የጦር ቀጠናውን የፈጠራ ወሬ ይተርካሉ።
ባጠቃላይ ሃገሪቷ በጋዜጠኞች ተብየዎቹ ሆዳም ካድሬዎች ቁጥጥር ስር ወድቃለች፣ ህዝብ የሚያልቀውም ለርካሽ የፖለቲካ ጥቅማቸው ነውና ትልቁ ስራ ሓገሪቷን ከነዚህ መዥገሮች ማላቀቅ ብቻ ነው። ባህርዳር እናታቸው ጓዳ ዉስጥ ያሉትን ህጻናትን በምናባቸው ወደ ኦሮሚያ እያመጡ የፈጠራ ድርሰታቸው የሆነውን የእገታ ድራማ ይተርካሉ፣ ሃገሪቷ ያላትን ምርጥ አርቲስቶችን በቲቪ መስኮት እያቀረቡና እንባ እየረጩ ሙሾ ሲያወርዱ እየተከተሉ ደረታቸውን ይደልቃሉ።
ይህ ሁሉ ቅጥፈት ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት የሚሸርቡት ሰይጣናዊ ተንኮል ነው። ግን እውነት ከተገለጠም በሁዋላ አልተወገዙም።
ሃቅ አይኗን አፍጥጣ በመጣች ሰአት እንኩዋን ስህተታቸውን ለማመን ድፍረት ያልታየባቸውና የስብእና ጎደሎዎች ሆነው ተስተዉለዋል። በቃ ጋዜጠኞች የተባሉት እነዚህ ሆድ አደር ደቃቃ ፍጥረታት ናቸው። በጠራራ ጸሃይ በመንግስት ሃይሎች በመኖሪያቸው፣ በእርሻና በየንግድ ስፍራዎቻቸው ስለሚጨፈጨፉት ንጹሐን ዜጎች ቃል አይተነፍሱም፣ አይተው እንዳላየ እያለፉ በዘር ላይ የተመሰረት የጥላቻና መርዝ ይነዛሉ። በፎቶግራፉ ላይ የሚታየውን ጦማሪ ልብ ይሏል።
በ66ቱ የኢትዮጵያ አብዮት የመጀመሪያው አመታት በሃይሌ ፊዳ ላይ ጀምረውት ሳይሳካላቸው የቀረውን ፕርጀክቶች አስፈፃሚ አካል ወደ ስልጣን በመውጣቱ ጋዜጠኞች ተብየዎቹን ካድሬዎችና ቅጥረኞቻቸውን በውስጥና በውጪ አሰልፈውብናል። በነርሱ ቤት ስኮትላንድ የራስዋን እድል በራስ ለመወሰን ሬፈረንደም በማካሄዷ ታላቋን ብርታኒያን በጎሳ ፖለቲካ አራማጅነት ይከሱ ይሆናል። አያፍሩም ለማለት ነው።
ዲሞክራሲ ለነርሱ የፍላጎታቸው ማስፈፀሚያ ብቻ ነውና አንዴ የጀመሩት ለቅሶ አሁን ወደ ሁከት ተለውጦ ሃገሪቷን ይዞ ወደ መቀመቅ እየተጉዋዘ መሆኑን የተገነዘቡት አይመስልም። ዛሬ የሃገሪቱን ሚዲያዎች በዉጪም ሆነው በዉስጥ የሚቆጣጠሩት እንግዲህ እነዚህ ናቸው። የውድቀታችን መነሻ የሚሆነው የፈጠራ ድርሰትና ዲስኩራቸውን ከማንበብ ዛሬም አላቆሙምና።
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