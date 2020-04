ኢትዮጵያ አሜሪካ የሰራችውን ስህተት እየደገመች ነው:: የዛሬ ወር አከባቢ አሜሪካኖችም ‘የጉዞ ታርክ ያላቸውን ሰዎች’ ብቻ እያሳደዱ መመርመርን እንደ ዋንኛው መፍትሔ አድርገው ነበር:: በተለያዩ ምክንያቶች በሽታው ሳይታወቅባቸው ሆስፒታል አልጋ የያዙትን; በቀላል ህመም ወደ ህክምና ተቋማት የሚመጡትን; የጤና ባለሙያዎችን እና ረዳቶችን ማንም ትኩረት አልሰጣቸውም:: በኃላ ወደ እነዚህ ፊታቸውን ስመልሱ ነገሮች ሁሉ ተበላሽቶ አገኙት::

#COVID19

Yes, Abiy Ahmed is doing it because

“ነገር ሁሉ ለበጎ ነው”

ፈጣሪ ይህን ኮሮናቫይረስ ወደ አለም ያመጣው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ስለሚራራ እና በምርጫው ሰበብ ስለሚመጣው የብሄር እና የሃይማኖት ጦርነት አስቀድሞ አስቦልን ስለሆነ ፈጣሪን የሚፈራ /የተሻለ/ መሪ እስከሚመጣ የዶክተር አብይን መንግሥት የሚመጥን ስለሌለ ላልተወሰነ ጊዜ አርፈን ቁጭ እንድንል ነው።

These are challenging times for us all. Look after eachother: pic.twitter.com/DWJbrI6gEY — ሃይከል (@heikel09) April 4, 2020

Weak health spending could be prioritisation issue but more likely it’s a funding problem, which is a tax problem, which is a ‘governance’ problem, which is a political problem. https://t.co/zfgGmSXxck — William Davison (@wdavison10) April 5, 2020

Three years ago I was tipped off by friends about the domineering nature of Tedros’ rival for WHO DG. This was the resulting piecehttps://t.co/Cd9d9klcw7 — William Davison (@wdavison10) April 5, 2020

What about your humility? https://t.co/q4DxP4PsDd — William Davison (@wdavison10) April 5, 2020

This is an idiotic characterisation of WHO boss and ex-Ethiopia health, foreign minister, as well as politburo member of TPLF and EPRDF, Tedroshttps://t.co/o4Qd1Us6HI — William Davison (@wdavison10) April 5, 2020

Koronaan umurii hin ilaalu Yaa firaa!

Nama dhukkuba. . . Maal akkan jedhu hin beeku. Ashuu Koo Waaqayyo lubbuu kee haa qananiisu. Otuu fagootti ilaalluu ijoollee biyyaa galaafachuu jalqabe dhukkubi hamaan kun. Ashuun mucaa D.C ti. Dhioo Maatii waliin London turee deebi’e. Booda Vaayirasii koronaa qabaachuun isaa erga baramee booda Hospitaala Adventistii Maryland jirutti waldhaanamaa turee Har’a lubbuun isaa dabarte. Bara nama jaallattan, maatii, Hiriyaa boossanii awwaallachuu hin dandeenye gubbaa geenye #COVID19

Abdi Fite