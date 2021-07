 አገኘሁ ተሻገር እና ታማኝ በየነ በሚስጥር ስልክ ያወሩትና ሾልኮ ወጣ የተባለው ንግግር፣ (አንዳንዶች ቅንብር ነው ቢሉም) ጎጃምና ጎንደርን ከፋፍሎ እያጠዛጠዘ ይገኛል!

– ኮረም ላይ የሚያስቆጭ ታላቅ ሽንፈት ገጥሞናል።

– የወሎ ሚሊሻ፣ የምስራቅ ጎጃም ሚሊሻ፣ የአዊ፣ የምዕራብ ጎጃም ሚሊሻ ፈሪ ነው፣ መዋጋት አይፈልግም፣ ይሸሻል፤ እንደውም ወደ ቤቴ መልሱኝ እያለ ነው።

– የደቡብ ጎንደር- የጋይንት፣ የደብረታቦር፣ የሰሜን ጎንደር ሚሊሻ ጀግና ሚሊሻ ነው፤ ከዚያ አካባቢ በመሆኔ ኩራት ተሰምቶኛል፤ አደባባይ ላይ እንዲህ አይባልም እንጂ እዚያ አካባቢ ከሌሎች አካባቢዎች የተለየ ጀግንነት ነው ያለን።

– የወልቃይት፣ የጠገዴ ጉዳይ የመላ ኢትዮጵያውያን አጀንዳ እንዲሆን እየሰራን ነው።

– በህዝባችን ከፍተኛ የበታችነት፣ የተሸናፊነት ስነ-ልቦና አድሯል።

– ህዝባችን የሚያወራውን ፣ የሚያቅራራውን፣ የሚፎክረውን ያህል ጀግና አይደለም።

– የትግራይ ህዝብ ጀግንነትና ወኔ የሚያስቀና ነው።

– በተፈናቃዮች ስም ለሰራዊታችን፣ ለሚሊሻችን እርዳታ ሰብስቡ።

Amharas have proved that they are fighting with their neighbors and the relatives who were not there. They have passed bragging and boasting. The game has just started and they haven’t dug a word. The situation of Ethiopia hasn’t reached each other yet.