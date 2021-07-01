አቶ ቡልቻ ደመቅሳ በምጣኔ ሃብት ዘርፍ ላበረከቱት አስተዋጽኦ የወርቅ ስጦታ ተበረከተላቸው
አዲስ አበባ ፣ ሰኔ 24 ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ) የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እና አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ አክሲዮን ማህበር በጋራ ባዘጋጁት ሥነ ስርዓት ላይ ለአቶ ቡልቻ ደመቅሳ ለገጣፎ በሚገኘው በመኖሪያ ቤታቸው ተገኝተው ስጦታ አበርክተውላቸዋል፡፡
ለ91 ዓመቱ አዛውንት ስጦታው የተበረከተላቸው ለሀገራቸው በምጣኔ ሃብት ዘርፍ ላበረከቱላት የረዥም ዘመን አገልግሎት ነው፡፡
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በቅርስነት የሚያዝ የልዩ ታሪካዊ ሁነቶች ማስታወሻ የወርቅ ሳንቲም ሲሸልማቸው አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ ደግሞ የምስጋና የምስክር ወረቀት፣ ካባ እና የወርቅ ሜዳሊያ አበርክቶላቸዋል፡፡
የብሔራዊ ባንክ ገዥ ዶክተር ይናገር ደሴ፣ የአዋሽ ባንክ ፕሬዚዳንት አቶ ፀሐይ ሽፈራው ፣ የአቶ ቡልቻ ደመቅሳ ባለቤት ወይዘሮ ሔለን ገብረእግዚአብሔርና ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል፡፡
አቶ ቡልቻ ደመቅሳ ከ1959 ዓ.ም. ጀምሮ እስከ አብዮቱ መምጣት ድረስ የኢትዮጵያ የገንዘብ ምክትል ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉ ሲሆን ኢትዮጵያን ወክለውን በዓለም ባንክ ውስጥ የቦርድ አባል ሆነው ሰርተዋል፡፡
ከአብዮቱ ማግስትም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የናይጀሪያ ቅርንጫፍ ውስጥ ለበርካታ ዓመታት አገልግለዋል፡፡
በሀገሪቱ ውስጥ የመጣውን ለውጥ ተከትሎም በ1984 ዓ.ም. የአዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክን በመመስረት በግል የባንክ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ፈር ቀዳጅ መሆን ችለዋል፡፡
ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢኮኖሚክስ እና በሕግ ዲግሪዎች የተመረቁት አቶ ቡልቻ ደመቅሳ በትዳር ውስጥ በቆዩባቸው ያለፉት 54 ዓመታት 6 ልጆችን አፍርተዋል፡፡
በየውብዳር ጌትዬ እና እዝራ እጅጉ
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That’s ridiculous! Dawud Ibsaa is a Christian. About 75% of former and current leadership in OLF are Christians. I & millions of supporters are devout Christians. There is no mention of “Islamic Oromia” written in its agenda whatsoever. Your aim is clear: How much are u devoted to divide Oromo in to pieces even if it is impossible for ever for our enemies.
Feyiso Kedir Negeso
Do you see what Habeshas are doing to Oromo? Dived and rule!!
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