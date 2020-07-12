አብዮት ካሣዬ በላይነህ በግድ ኦሮሞ ልሁን እያለን ነው ለምን ግን?
#Empire bara baraan goototaa, qabsaahoota, sabboontotaafii hayyoota dhala oromoo ta’an nyaataa asgeetteefii hardhaaf borus nyaataa jiraattuudha.
#Empire ALAABAAN ishee iddoo dhufee hin beekkamneedha.
#Empire Afaan biraa dubbatuudha.
#Empire. Sirna lakkoofsaa yookiin Kalaandara oromoon hin beekneefii iddoo irraa dhufe hin beekkamneen fayyadamtuudha.
#Empire Lafa oromoo malee saba oromoo jiraachiisuu goonkumaa hin heeyyamneedha.
#Empire sirna oromoo hin feenee fii sirna oromoo bakka hin buune qabduudha.
#Empire seenaa oromoof wareegamtoota oromoof gammaddee dhiichiistudha.
#Empire qabsaahoota oromoo warra ajjeesseef siidaan dhaabbateefii leelliifamtuudha.
#kanaaf_empire_ethiopia_oromoof yoomiille hin taatu jedhanii hayyoonii miliyeena hedduu oromoof oromiyaa jechaa lubbuu ofii laachuuf murteefatanii wareegamaa jiran.
Dhaloonni kunis tokko filachuu qaba. #1_OROMOOF OROMIYAA WALABOMFANNEE jiraachuu
yookin
#2_ETHIOPIAAF HABASHUMMAA baadhannee, baraa barattii dhumaa lafaaf qabeenya keenya isaaniif laachuu.
Qabsooftu oromoo jabdu nama kan tate Najat Hamza Hiriira moormii oromiyaa tiqqoo minisoota keessatti godhameen akkas jechun oromoof erga dabarsite jirti.
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