አሜሪካ ያስፈታቻቸው የቃሊቲና የቂሊንጦ እስረኞች . | ETHIO FORUM
በኢፌዴሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ክሳቸዉ እንድቋረጥ የተደረጉ ግለሰቦች ስም ዝርዝር የካቲት 17 ቀን 2012 ዓ.ም https://t.co/NPn1q6TlLC pic.twitter.com/2kNHlIRu2Z
— Kichuu (@kichuu24) February 25, 2020
#የሴራ_እጆች !! የበዶምቢዶሎ ታገቱ የተባሉት የአማራ ተማሪዎችን አብይ እራሱ በአማራ የደህንነት ሠራተኞች ከጎጃምና ጎንደር እንዳሳፈናቸውና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዳልሆኑ ቤተሰቦቻቸው አጋልጠዋል ። https://t.co/GGUetVuIxa pic.twitter.com/rANbkdb9xb
— Kichuu (@kichuu24) February 21, 2020
Very interesting about Dambi Dolo kidnapping drama too! boko haram?
Abiy Ahmed is a fraud human being!!
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