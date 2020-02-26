አሜሪካ ያስፈታቻቸው የቃሊቲና የቂሊንጦ እስረኞች !!

February 26, 2020

አሜሪካ ያስፈታቻቸው የቃሊቲና የቂሊንጦ እስረኞች . | ETHIO FORUM


Very interesting about Dambi Dolo kidnapping drama too! boko haram?

Abiy Ahmed is a fraud human being!!

 

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