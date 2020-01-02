ትናንት ጠዋት የፌዴራል ብልፅግና ፅ/ቤት የአዲስ አበባ ብልፅግና ፅ/ቤት አባላትን በአጠቃላይ የለውጥ ሂደት ላይ ለመወያየት ስብሰባ ጠርቷቸው ነበር። ስብሰባው የተመራው በፅ/ቤት ሃላፊው #ብናልፍ_አንዱአለም ሲሆን አጀንዳው ሁለት ነበር።
#የመጀመሪያው የከተማው ካቢኔ እንደገና እንዲዋቀር (reshuffle እንዲደረግ) ዝግጅቶች ማለቃቸውን ይጠቁማል። የክፍለ ከተማ ሃላፊዎችም ምደባ ይደረጋል። አዲሱ ነገር ከእንግዲህ የከተማው ቢሮ ሃላፊዎች የሚሾሙት በፌዴራል ብልፅግና ፅቤት (ጠ/ሚ አብይ ሲያጸድቀው) ብቻ እንደሚሆን ስብሰባው ላይ እንደተገለፀ ምንጮች ለ FI ነግረዋል። ይህ አካሄድ ብልፅግና ፓርቲ የሚመራው ማእከላዊ መንግስት የክልልና የከተማ አስተዳደሮችን ስልጣን ቀስ በቀስ የመጠቅለል አካሄድ ማሳያ ነው ሲሉ ለመረጃው ቅርበት ያላቸው ሰዎች ይተቻሉ። በዚህ አካሄድ መሰረት ከንቲባው ካቢኔውን አዋቅሮ ለከተማው ምክር ቤት ማቅረብ አይችልም።
#ሁለተኛው አጀንዳ አሁን በተለያየ ሃላፊነት ላይ ያሉ የህወሃት አባላትን ከሃላፊነት ማንሳት የሚል ነው። በዚህኛው እቅድ መሰረት ምክትል ከንቲባው ዶ/ር ሰለሞን ኪዳነን ጨምሮ በርካታ የህወሃት ሃላፊዎች ከከተማው ሃላፊነት ቦታ እንዲነሱ ይደረጋል። ሰለሞን ከአንድ ወር በፊት ጠ/ሚ አብይ አምባገነን ሆኗል እስከማለት የደረሰ መረር ያለ ትችት መሰንዘሩ ይታወሳል።
እንደምንጫችን ከሆነ አዲስ ሊደረግ በታቀደው የከተማው አመራር ሽግሽግ ለአብፓ (APP) 47% ፤ ለኦብፓ (OPP) 12% ፤ ለህወሃት ዜሮ ውክልና የሚሰጥ ሲሆን የቀሩት የብልፅግና ፓርቲ አባላት ቀሪውን ቦታ እንዲይዙ ይደረጋል። ይህ አካሄድ ኦሮሞን ከከተማዋ የአመራር መዋቅር የበለጠ የሚገፋ ነው ሲሉ ምንጮቻችን ነግረውናል። ጠሚው ከህወሃት የሚቀሙ የሃላፊነት ቦታዎችን ለአፒፒ (APP) እጅ መንሻ ሊያደርጋቸው አስቧል ሲሉም ስጋታቸውን ገልፀዋል። የአመራር ምደባውን FI ተከታትሎ ለማቅረብ ይሞክራል።
via FI
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ደቡብ – የኢትዮጵያ ሁለተኛ ዜጋ
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