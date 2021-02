ባለስልጣኑ ተባረሩ፣ አምባሳደሩ ጠፉ፣ የባህርዳር በረራ ተቋረጠ፣ የሱዳን

DEG DEG Sudan oo Xasuuq Weyn u Gaysatay Ciidanka Itoobiya Dagaalo Xoogan

የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ እና የፌቢላ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ የምረቃ ሥነ-ሥርዓት

ባለስልጣኑ ተባረሩ፣ አምባሳደሩ ጠፉ፣ የባህርዳር በረራ ተቋረጠ፣ የሱዳን ጦር፣ 170 ሺህ የህወሓት ታጣቂዎች፣ የደህንነቱ እርምጃ፣ አብን ስለወልቃይት| EF

This is why I don’t believe these having መተከል profile pictures. They are the center of misinformation and disinformation distributors.