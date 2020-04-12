ባሁኑ ወቅት ብዙ ዜጎቻችን እስር ቤት እንደሚገኙ ይታወቃል:: አሁንም እየተጨመሩበት ነው::
ነገር ግን እንደዚህ ሰዎች በሚበዙባቸው ቦታዎች የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ስጋት ከፍተኛ ሆኖ ሳለ: የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈጸም የወጣው ደንብ የእስረኞችን ጉዳይ ዘንግቶታል::
እነሱን አስመልክቶ የተነሳ ጉዳይ ቢኖር ከቤተሰብ መገናኘት እንደማይችሉ: በየፖሊስ ጣቢያዎች ታስረው ላሉት በአካል ሳይገናኙ ከቤተሰብ ስንቅ ሊላክላቸው እንደሚችልና ከጠበቆቻቸው ጋር መገናኘት እንደሚፈቀድላቸው ብቻ ነው:: ሰው ሁሉ ርቀቱን እንዲጠብቅ ህግ ወጥቷል: እነሱስ በአንድ ክፍል ውስጥ ስንት መሆን እንዳለባቸው: መኝታቸው ምን ያህል መራራቅ እንዳለበትና ሌላ አዲስ እስረኛ በምን ዓይነት አግባብ ሊቀላቀላቸው እንደሚችል ለምን አልተደነገገም? እነዚህ ሰዎች ዜጎቻችን አይደሉም እንዴ? ሞታቸው አይገደንም ማለት ነው? በአገራችን የእስር ቤቶች ታሪክ በርካታ አሳሳቢ ድርጊቶች ስለሚፈጸሙ የሰብዓዊ መብት ድርጅቶች ክትትል እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው::
~by Obbo Bekele Gerba.
Ethiopia: ሰበር መረጃ – ቻይና ከፍተኛ ግፍ እየፈፀመች ነው ባስቸኳይ መፍትሄ ይሰጥ | Abel Birhanu
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