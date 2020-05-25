በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰአታት 73 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኘባቸው
አዲስ አበባ ፣ ግንቦት 17 ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ) ባለፉት 24 ሰዓታት ለ2 ሺህ 844 ሰዎች የላቦራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 73 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታወቁ።
ቫይረሱ ከተገኘባቸው ውስጥ 56ቱ በአዲስ አበባ ሲሆን፥ 4 ከትግራይ ክልል፣ 2 ሰዎች ከአማራ ክልል፣ 8 ሰዎች ከሶማሌ ክልል እንዲሁም 3 ሰዎች የድንበር ተሻጋሪ መኪና አሽከርካሪዎች ናቸው ተብሏል።
ከዚህ ውስጥ 27ቱ የውጭ ሃገር የጉዞ ታሪካ ያላቸው ሲሆን፥ 15ቱ ደግሞ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸው እንዲሁም 31 ሰዎች የውጭ ሃገር የጉዞ ታሪክም ሆነ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ የሌላቸው መሆናቸው ተገልጿል።
በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ከ6 እስከ 75 አመት ባለው የእድሜ ክልል የሚገኙ ሲሆን፥ 49 ወንድ እና 24ቱ ደግሞ ሴቶች መሆናቸው ታውቋል።
ከቫይረሱ 7 ሰዎች አዲስ ያገገሙ ሲሆን፥ አንድ ሰው ደግሞ በፅኑ ህክምና ክትትል ላይ እንደሚገኝም ሚኒስትሯ አስታውቀዋል።
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